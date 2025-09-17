Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της

Τι κι αν έχει να κυκλοφορήσει νέο υλικό από το 2021, όταν βγήκε στα δισκοπωλεία το άλμπουμ 30; Η Αντέλ παραμένει ένα από τα μεγαλύτερη ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και όχι άδικα.

Στην καριέρα της έχει κυκλοφορήσει τέσσερα στούντιο άλμπουμ, που της έχουν χαρίσει 16 βραβεία Grammy, 12 Brit Awards, ένα Όσκαρ, ένα Emmy και μια Χρυσή Σφαίρα. Ενώ το 2024 ήταν μια χρονιά που σάρωσε, έστω κι αν το όνομά της 37χρονης pop star δεν εμφανίστηκε στα charts.

Την περασμένη χρονιά η Αντέλ ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας μετά από δύο χρόνια. Ενώ οι δέκα συναυλίες της στο Μόναχο συγκέντρωσαν περισσότερους από 730.000 θεατές, χαρίζοντάς της μια θέση στο βιβλίο Γκίνες. Άρα μόνο τυχαίο δεν είναι που η περιουσία της ξεπέρασε τα 220 εκατ. δολάρια.

Μετά από όλα αυτά η Αντέλ είχε αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να απολαύσει την οικογενειακή ζωή. Ωστόσο, μάλλον, άλλαξε γνώμη.

Μετά από χρόνια πιέσεων από μεγάλους εκδοτικούς ομίλους, η 37χρονη pop star είπε το «ναι» και έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το βιβλίο θα ξεκινάει από τα παιδικά και σχολικά της χρόνια, ενώ θα αναφέρεται στην ερωτική της ζωή, τη μητρότητα και φυσικά την καριέρα της.

«Οι εκδοτικοί ήταν απελπισμένοι να πείσουν την Αντέλ να πει την ιστορία της, αλλά πάντα έλεγε όχι» είπε μια πηγή στη The Sun. «Επιτέλους είναι έτοιμη να πει την ιστορία της με δικά της λόγια».

Παράλληλα οι φήμες τη θέλουν να σκέφτεται τη δισκογραφική της επιστροφή μετά από τέσσερα χρόνια σιωπής, αλλά να έχει στα σκαριά και μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία.