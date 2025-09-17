Χρυσάφι στα πόδια της: Η Αντέλ έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία της
Η 37χρονη pop star Αντέλ αποφάσισε να πει το «ναι» στις πιέσεις των εκδοτικών ομίλων και έκλεισε συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για την κυκλοφορία της αυτοβιογραφία της.
- Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή» της Fed
- Τυχαίο; Αποσύρθηκε έγγραφο για τη βία της ακροδεξιάς από τον ιστότοπο του αμερικανικού υπ. Δικαιοσύνης
- Πώς ένας νεαρός δικηγόρος δημιούργησε μια AI startup αξίας 5 δισ.
- Συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές που είχαν κλείσει το δρόμο προς Μάτσου Πίτσου - Απομακρύνθηκαν 1.400 τουρίστες
Τι κι αν έχει να κυκλοφορήσει νέο υλικό από το 2021, όταν βγήκε στα δισκοπωλεία το άλμπουμ 30; Η Αντέλ παραμένει ένα από τα μεγαλύτερη ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και όχι άδικα.
Στην καριέρα της έχει κυκλοφορήσει τέσσερα στούντιο άλμπουμ, που της έχουν χαρίσει 16 βραβεία Grammy, 12 Brit Awards, ένα Όσκαρ, ένα Emmy και μια Χρυσή Σφαίρα. Ενώ το 2024 ήταν μια χρονιά που σάρωσε, έστω κι αν το όνομά της 37χρονης pop star δεν εμφανίστηκε στα charts.
Την περασμένη χρονιά η Αντέλ ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας μετά από δύο χρόνια. Ενώ οι δέκα συναυλίες της στο Μόναχο συγκέντρωσαν περισσότερους από 730.000 θεατές, χαρίζοντάς της μια θέση στο βιβλίο Γκίνες. Άρα μόνο τυχαίο δεν είναι που η περιουσία της ξεπέρασε τα 220 εκατ. δολάρια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Μετά από όλα αυτά η Αντέλ είχε αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να απολαύσει την οικογενειακή ζωή. Ωστόσο, μάλλον, άλλαξε γνώμη.
Μετά από χρόνια πιέσεων από μεγάλους εκδοτικούς ομίλους, η 37χρονη pop star είπε το «ναι» και έκανε συμφωνία εκατομμυρίων για την κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το βιβλίο θα ξεκινάει από τα παιδικά και σχολικά της χρόνια, ενώ θα αναφέρεται στην ερωτική της ζωή, τη μητρότητα και φυσικά την καριέρα της.
«Οι εκδοτικοί ήταν απελπισμένοι να πείσουν την Αντέλ να πει την ιστορία της, αλλά πάντα έλεγε όχι» είπε μια πηγή στη The Sun. «Επιτέλους είναι έτοιμη να πει την ιστορία της με δικά της λόγια».
Παράλληλα οι φήμες τη θέλουν να σκέφτεται τη δισκογραφική της επιστροφή μετά από τέσσερα χρόνια σιωπής, αλλά να έχει στα σκαριά και μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία.
- Ο Μάικ Τζέιμς παραμένει στη Μονακό – Πότε ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του…
- Φίλιππος Δρακονταειδής: Το δύσκολο μήνυμά του
- Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από σφοδρές βροχοπτώσεις – 16 αγνοούμενοι
- Νικ Διακόπουλος: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στην ενημέρωση – να σκεφτόμαστε κριτικά και να ελέγχουμε
- «Ο Μουρίνιο είναι έτοιμος να αναλάβει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη»
- Διεμφυλικά άτομα: Η βία εις βάρος τους έχει αυξηθεί στην ΕΕ από το 2019 – «Ένα στα τρία έχει δεχθεί επίθεση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις