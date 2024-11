Aντέλ: «Δεν ξέρω πότε θα τραγουδήσω ξανά»

Οι δύο τραγουδίστριες συναντήθηκαν στο Colosseum Theater του Caesars Palace, έναν χώρο που χτίστηκε το 2003 για το ντεμπούτο της Σελίν Ντιόν.

«Ήταν σαν να παρέδιδε τα κλειδιά στην Αντέλ με υπερηφάνεια. Και όταν η Αντέλ έδωσε εκείνη την αγκαλιά στην Σελίν Ντιόν, όλοι ένιωσαν αυτό που ένιωσαν», δήλωσε στο BBC θεατής που κατέγραψε τη στιγμή σε βίντεο.

Η Αντέλ έχει επανειλημμένα εκφράσει τον θαυμασμό της για την Καναδή καλλιτέχνιδα, ενώ και η Ντιόν έχει αποθεώσει στο παρελθόν την Αντέλ.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Αντέλ ανακοίνωσε και επίσημα στο κοινό της πως θα κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική που θα διαρκέσει «απίστευτα πολύ καιρό».

Η 36χρονη τραγουδίστρια έκανε τη σημαντική ανακοίνωση στη σκηνή κατά τη διάρκεια της τελευταίας της συναυλίας στο Μόναχο. Μετά τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη, η διάσημη τραγουδίστρια βρίσκεται στο Λας Βέγκας για έναν ακόμη κύκλο συναυλιών από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεμβρίου.

«Έχω να κάνω 10 συναυλίες, αλλά ύστερα από αυτές δεν θα σας δω για απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα και θα σας κρατήσω αγαπημένους στην καρδιά μου», είπε τον Σεπτέμβριο.

Η Aντέλ τερμάτισε τη διετή παραμονή της στο Λας Βέγκας ολοκληρώνοντας τις εμφανίσεις της των Weekends With Adele στο Colosseum at Caesars Palace από τον Νοέμβριο του 2022.

Πλέον, μετά από μια εξαιρετικά επικερδή και επιτυχημένη πορεία και ένα sold out 10ήμερο residency σε ένα ειδικά διαμορφωμένο στάδιο στο Μόναχο, η Aντέλ είναι έτοιμη να αποσυρθεί αφού ο τεράστιος αριθμός συναυλιών την εξάντλησε συναισθηματικά και σωματικά.

Σε συνέντευξη πριν από την τελευταία της συναυλία το Σάββατο, η hitmaker του Hello είπε πως είναι έτοιμη να αποχαιρετήσει τους θαυμαστές της για μεγάλο χρονικό διάστημα για να απολαύσει «άφθονη ξεκούραση στο κρεβάτι και κόκκινο κρασί».

Μιλώντας στο κοινό, σε μια από τις πρόσφατες συναυλίες της στην Πόλη της Αμαρτίας, η Αντέλ είπε:

«Το να τραγουδάς τέσσερις ώρες το Σαββατοκύριακο εντελώς ζωντανά είναι πολύ. Και μιλάω πολύ, και είμαι πολύ, πολύ ευαίσθητη και συναισθηματική. Είμαι ταλαιπωρημένη μετά από αυτές τις συναυλίες. Και παίρνω κάθε άτομο σε αυτό το δωμάτιο στην ψυχή μου, σας παίρνω μαζί μου στο σπίτι».

Τονίζοντας ακόμα περισσότερο το πόσο πολύ την έχουν καταβάλει οι συναυλίες, η Aντέλ αστειεύτηκε ότι μοιάζει με «την κυρία με τα περιστέρια από το Home Alone», λέγοντας ότι έχει μια «κουρελιασμένη» εμφάνιση, καθώς δεν επιστρέφει στο σπίτι της παρά μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τις συναυλίες του Σαββατοκύριακου.

«Είναι μεγάλη υπόθεση για μένα γιατί είναι πολύ, πολύ γλυκόπικρο. Αλλά αυτό [το residency] ήταν στο μυαλό μου για τέσσερα χρόνια… τέσσερα χρόνια για μια γ@@@η ιδέα. Οπότε ανυπομονώ να έχω πολύ ελεύθερο χρόνο για να αγαπήσω το παιδί μου, να αγαπήσω τον άντρα μου και να αγαπήσω άλλο ένα παιδί. Να αγαπήσω το σπίτι μου» είπε.

