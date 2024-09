Το μεγάλο διάλειμμα της Αντέλ – Το ανακοίνωσε με δάκρυα στα μάτια

Η Αντέλ ανακοίνωσε και επίσημα στο κοινό της πως θα κάνει ένα διάλειμμα από τη μουσική που θα διαρκέσει «απίστευτα πολύ καιρό».

Η 36χρονη τραγουδίστρια έκανε τη σημαντική ανακοίνωση στη σκηνή κατά τη διάρκεια της τελευταίας της συναυλίας στο Μόναχο.

Μετά τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη, η διάσημη τραγουδίστρια θα ταξιδέψει στο Λας Βέγκας για έναν ακόμη κύκλο συναυλιών από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεμβρίου.

Ήταν τον περασμένο Ιούλιο που η Αντέλ είχε δηλώσει ότι δεν είχε «κανένα σχέδιο» για νέα τραγούδια.

«Έχω να κάνω 10 συναυλίες, αλλά ύστερα από αυτές δεν θα σας δω για απίστευτα μεγάλο χρονικό διάστημα και θα σας κρατήσω αγαπημένους στην καρδιά μου» είπε χαρακτηριστικά η Αντέλ στο κοινό που έδωσε το παρών στη συναυλία της στο Μόναχο.

Η λαμπερή τραγουδίστρια είχε προετοιμάσει το κοινό της για τη μεγάλη απουσία της, αποκαλύπτοντας πως δεν έχει καθόλου σχέδια για νέα μουσική κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο ZDF.

«Θέλω ένα μεγάλο διάλειμμα μετά από αυτό και νομίζω ότι θέλω να κάνω άλλα δημιουργικά πράγματα, μόνο για λίγο καιρό», υπογράμμιζε χαρακτηριστικά.

Ήταν πριν από λίγο καιρό που η Αντέλ προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της όταν τελικά επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Rich Paul.

Είπε χαρακτηριστικά στους θαυμαστές της ότι παντρεύεται και έδειξε το διαμαντένιο δαχτυλίδι της, ενώ απευθυνόταν στο κοινό της ειδικά κατασκευασμένης υπαίθριας αρένας 80.000 θέσεων.

Η Αντέλ μάλιστα συγκινήθηκε και άρχισε να δακρύζει όταν χιλιάδες θαυμαστές της άρχισαν να τραγουδούν μαζί της το «Someone Like You».

Adele bursts into tears as 80,000-people-crowd chants “Someone Like You”. #AdeleInMunich pic.twitter.com/kweSVgUjJ7

— Adele Stats (@StatsAdele) August 3, 2024