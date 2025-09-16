Ένα σοκαριστικό περιστατικό βιασμού και εξευτελισμού κρατουμένου στις Κεντρικές Φυλακές στην Κύπρο φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Οι φρικώδεις πράξεις φέρεται να έχουν καταγραφεί σε βίντεο, εκθέτοντας την Αστυνομία και τη Διεύθυνση του σωφρονιστικού ιδρύματος που προσπαθούσαν να υποβαθμίσουν την καταγγελία που είχε προηγηθεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες απειλούσαν το θύμα ότι θα στείλουν το βίντεο σε πρόσωπα του περιβάλλοντος του

Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της Κύπρου, η πρώτη αντίδραση από τη Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών ήταν ότι «επρόκειτο για ισχυρισμό από αυτούς που έχουμε κάθε μέρα» σε μια προσπάθεια να περάσει στα χαμηλά η καταγγελία του θύματος για σεξουαλική κακοποίηση από δύο άλλους συγκρατούμενούς του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο, ωστόσο η καταγγελία έγινε μετά την αποφυλάκιση του θύματος. Όπως αναφέρουν οι Cyprus Times, η Αστυνομία καθυστερεί επί τρεις ημέρες να επιβεβαιώσει την καταγγελία που αντιμετωπίζεται περίπου σαν συμβάν ρουτίνας.

Το ότι ο υπό έρευνα βιασμός έχει καταγραφεί σε βίντεο, αναφέρει η ίδια πηγή, αποκαλύπτει σειρά αδικημάτων τα οποία θα έπρεπε να είχαν κινητοποιήσει εδώ και μέρες και την Αστυνομία και τη Διεύθυνση των Φυλακών και το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς η εικόνα δείχνει πως το σωφρονιστικό ίδρυμα έχει επιστρέψει στις σκοτεινές εποχές των βιασμών, των ξυλοδαρμών και των αυτοκτονιών.

Πέραν του βιασμού, υπάρχει θέμα απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, εκβιασμού, προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομης εισαγωγής και χρήσης κινητών τηλεφώνων, παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και άλλων αδικημάτων.

Το βίντεο της φρίκης και οι εκβιασμοί

Τα αποκαλυπτικά πλάνα δείχνουν το θύμα τρομαγμένο να βρίσκεται γονατισμένος πάνω σε κουβέρτα στο δάπεδο του κελιού, με τα χέρια του σταυρωμένα πάνω στα πόδια του. Ο ένας εκ των δύο καταδίκων φαίνεται να τον υποχρεώνει σε στοματικό σεξ. Γύρω ακούγονται και σε κάποιες περιπτώσεις φαίνονται άλλοι κατάδικοι, ενώ ένας εξ αυτών βιντεογραφεί τη σκηνή.

Αξιόπιστες πηγές του Τμήματος Φυλακών που έδωσαν το βίντεο στην κυπριακή εφημερίδα ανέφεραν ότι τα τεκταινόμενα ήταν γνωστά σε δύο στελέχη του σωφρονιστικού ιδρύματος, αλλά δεν προέβησαν σε καμία απολύτως κίνηση για να αποτρέψουν αυτά που συνέβαιναν.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες απειλούσαν το θύμα ότι θα στείλουν το βίντεο σε πρόσωπα του περιβάλλοντος του. Το εν λόγω βίντεο, που κυκλοφορούσε εντός των φυλακών από κινητό σε κινητό, ήρθε σε γνώση στελεχών του προσωπικού του ιδρύματος χωρίς να γίνει καμία καταγγελία.

Εκρηκτικά, ξύλο και τρύπες σε τοίχους

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προϊστορία, σύμφωνα με το κυπριακό δημοσίευμα. Όπως καταγγέλθηκε, ο βιασμός συνέβη στην Πτέρυγα 5 της κλειστής φυλακής, στην οποία είχε μεταφερθεί το φερόμενο θύμα από την πτέρυγα 4.

Η απομάκρυνσή του κρίθηκε επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας. Ο συγκεκριμένος κατάδικος είχε δει συγκρατούμενό του να κρύβει αντικείμενα στον προαύλιο χώρο της πτέρυγας – εκρηκτικά με φυτίλι αλλά χωρίς πυροκροτητή και κινητό μέσα σε πυρίμαχα γάντια – και έκανε καταγγελία σε αξιωματικό των Φυλακών. Οι έρευνες που ακολούθησαν σε κελί ισοβίτη αποκάλυψαν τρύπες στον τοίχο που καταδείκνυαν σχεδιασμό απόδρασης αφού η πτέρυγα 4 εφάπτεται της νεκρής ζώνης.

Το θύμα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη πτέρυγα 1Α, όπου ξυλοκοπήθηκε από φίλους του κατάδικου τον οποίο είχε καταγγείλει, και ακολούθως στην 10Α για λόγους ασφαλείας.

Για το συμβάν αναμένεται να ζητήσει εξηγήσεις και ενημέρωση η CPT (Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων σε χώρους κράτησης). Να σημειωθεί ότι για την Επιτροπή, η Κύπρος μέχρι πριν από τρία χρόνια αποτελούσε χώρα πρότυπο για τις συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές.