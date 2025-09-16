newspaper
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
16.09.2025 | 15:05
Φωτιά στην Άνδρο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
16.09.2025 | 15:09
Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στο Μαρούσι – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα
Φυλακές Κύπρου: Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου για να τον εκβιάζουν
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:07

Φυλακές Κύπρου: Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου για να τον εκβιάζουν

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που φέρονται να μην επενέβησαν παρότι γνώριζαν τι συνέβαινε στις φυλακές, εμπλέκονται στην υπόθεση - Προσπάθειες υποβάθμισης από την αρμόδια Διεύθυνση και την Αστυνομία

Σύνταξη
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Spotlight

Ένα σοκαριστικό περιστατικό βιασμού και εξευτελισμού κρατουμένου στις Κεντρικές Φυλακές στην Κύπρο φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Οι φρικώδεις πράξεις φέρεται να έχουν καταγραφεί σε βίντεο, εκθέτοντας την Αστυνομία και τη Διεύθυνση του σωφρονιστικού ιδρύματος που προσπαθούσαν να υποβαθμίσουν την καταγγελία που είχε προηγηθεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες απειλούσαν το θύμα ότι θα στείλουν το βίντεο σε πρόσωπα του περιβάλλοντος του

Όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωσης της Κύπρου, η πρώτη αντίδραση από τη Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών ήταν ότι «επρόκειτο για ισχυρισμό από αυτούς που έχουμε κάθε μέρα» σε μια προσπάθεια να περάσει στα χαμηλά η καταγγελία του θύματος για σεξουαλική κακοποίηση από δύο άλλους συγκρατούμενούς του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο, ωστόσο η καταγγελία έγινε μετά την αποφυλάκιση του θύματος. Όπως αναφέρουν οι Cyprus Times, η Αστυνομία καθυστερεί επί τρεις ημέρες να επιβεβαιώσει την καταγγελία που αντιμετωπίζεται περίπου σαν συμβάν ρουτίνας.

Το ότι ο υπό έρευνα βιασμός έχει καταγραφεί σε βίντεο, αναφέρει η ίδια πηγή, αποκαλύπτει σειρά αδικημάτων τα οποία θα έπρεπε να είχαν κινητοποιήσει εδώ και μέρες και την Αστυνομία και τη Διεύθυνση των Φυλακών και το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς η εικόνα δείχνει πως το σωφρονιστικό ίδρυμα έχει επιστρέψει στις σκοτεινές εποχές των βιασμών, των ξυλοδαρμών και των αυτοκτονιών.

Πέραν του βιασμού, υπάρχει θέμα απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης, εκβιασμού, προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, παράνομης εισαγωγής και χρήσης κινητών τηλεφώνων, παραβίασης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και άλλων αδικημάτων.

Το βίντεο της φρίκης και οι εκβιασμοί

Τα αποκαλυπτικά πλάνα δείχνουν το θύμα τρομαγμένο να βρίσκεται γονατισμένος πάνω σε κουβέρτα στο δάπεδο του κελιού, με τα χέρια του σταυρωμένα πάνω στα πόδια του. Ο ένας εκ των δύο καταδίκων φαίνεται να τον υποχρεώνει σε στοματικό σεξ. Γύρω ακούγονται και σε κάποιες περιπτώσεις φαίνονται άλλοι κατάδικοι, ενώ ένας εξ αυτών βιντεογραφεί τη σκηνή.

Αξιόπιστες πηγές του Τμήματος Φυλακών που έδωσαν το βίντεο στην κυπριακή εφημερίδα ανέφεραν ότι τα τεκταινόμενα ήταν γνωστά σε δύο στελέχη του σωφρονιστικού ιδρύματος, αλλά δεν προέβησαν σε καμία απολύτως κίνηση για να αποτρέψουν αυτά που συνέβαιναν.

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες απειλούσαν το θύμα ότι θα στείλουν το βίντεο σε πρόσωπα του περιβάλλοντος του. Το εν λόγω βίντεο, που κυκλοφορούσε εντός των φυλακών από κινητό σε κινητό, ήρθε σε γνώση στελεχών του προσωπικού του ιδρύματος χωρίς να γίνει καμία καταγγελία.

Εκρηκτικά, ξύλο και τρύπες σε τοίχους

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προϊστορία, σύμφωνα με το κυπριακό δημοσίευμα. Όπως καταγγέλθηκε, ο βιασμός συνέβη στην Πτέρυγα 5 της κλειστής φυλακής, στην οποία είχε μεταφερθεί το φερόμενο θύμα από την πτέρυγα 4.

Η απομάκρυνσή του κρίθηκε επιβεβλημένη για λόγους ασφαλείας. Ο συγκεκριμένος κατάδικος είχε δει συγκρατούμενό του να κρύβει αντικείμενα στον προαύλιο χώρο της πτέρυγας – εκρηκτικά με φυτίλι αλλά χωρίς πυροκροτητή και κινητό μέσα σε πυρίμαχα γάντια – και έκανε καταγγελία σε αξιωματικό των Φυλακών. Οι έρευνες που ακολούθησαν σε κελί ισοβίτη αποκάλυψαν τρύπες στον τοίχο που καταδείκνυαν σχεδιασμό απόδρασης αφού η πτέρυγα 4 εφάπτεται της νεκρής ζώνης.

Το θύμα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη πτέρυγα 1Α, όπου ξυλοκοπήθηκε από φίλους του κατάδικου τον οποίο είχε καταγγείλει, και ακολούθως στην 10Α για λόγους ασφαλείας.

Για το συμβάν αναμένεται να ζητήσει εξηγήσεις και ενημέρωση η CPT (Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων σε χώρους κράτησης). Να σημειωθεί ότι για την Επιτροπή, η Κύπρος μέχρι πριν από τρία χρόνια αποτελούσε χώρα πρότυπο για τις συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές.

World
Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

Σόφια: Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Ένταλμα Interpol 16.09.25

Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020

Φέρεται ως ιδιοκτήτης του Rhosus, το οποίο μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού το νιτρικό αμμώνιο που εξερράγη και σκότωσε πάνω από 200 ανθρώπους - Η σύλληψη έγινε στη Σόφια βάσει εντάλματος της Interpol

Σύνταξη
Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»
Κλίμα πόλωσης 16.09.25

Απολύσεις και καταστολή με αφορμή τη δολοφονία Κερκ – Η κυβέρνηση Τραμπ μιλά για «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»

Η δολοφονία του Κερκ αποτέλεσε το πρόσχημα για να στοχοποιηθούν κινήματα όπως το αντιφασιστικό και να παρθούν μέτρα απειλητικά για την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σύνταξη
Δραματικές ώρες στην πόλη της Γάζας – Κλιμακώνουν την επίθεση με χερσαία εισβολή οι IDF, στόχος η κατάληψή της
Την ισοπεδώνουν 16.09.25 Upd: 15:12

Δραματικές ώρες στην πόλη της Γάζας - Κλιμακώνουν την επίθεση με χερσαία εισβολή οι IDF, στόχος η κατάληψή της

ΙDF και Νετανιάχου επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ ξεκίνησε το κύριο μέρος της χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 62 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το πρωί της Τρίτης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισραήλ: Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών μιλά για εξελισσόμενη γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου
Έκθεση κόλαφος 16.09.25

Ιστορική απόφαση: «Γενοκτονία στη Γάζα με υποκινητή τον Νετανιάχου» διαπιστώνει επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών

Ακόμα ένα χαστούκι στο Ισραήλ από επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών που σε έκθεσή της αναφέρει ότι στη Γάζα διαπράχθηκε και συνεχίζει να διαπράττεται γενοκτονία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ισραήλ: «This is not Sparta», απαντούν οι επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους
«Βαδίζουμε στην άβυσσο» 16.09.25

«This is not Sparta», απαντούν οι ισραηλινοί επιχειρηματίες στην παραδοχή Νετανιάχου για «απομόνωση» του κράτους

Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια ο Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχτηκε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει διεθνή πολιτική και οικονομική «απομόνωση» - «Βαδίζουμε προς την άβυσσο» λένε οι επιχειρήσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ρωσία: Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον
Δηλώσεις Ριαμπκόφ 16.09.25

Καμία συζήτηση για πιθανότητα συνόδου ανάμεσα σε Μόσχα, Κίεβο και Ουάσινγκτον, λέει ο αναπληρωτής Ρώσος ΥΠΕΞ

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones πάνω από ρωσικές περιοχές και τη Μαύρη Θάλασσα - Οι δηλώσεις του Ριαμπκόφ φανερώνουν το τέλμα στις ειρηνευτικές συνομιλίες

Σύνταξη
Γάζα: Αδιάκοποι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εν μέσω αναφορών ότι ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς
«Εξόντωση. Γενοκτονία» 16.09.25

Γάζα: Αδιάκοποι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εν μέσω αναφορών ότι ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση – Δεν θα σταματήσουμε λέει ο Κατς

«Η Γάζα καίγεται. Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδερένια γροθιά», θριαμβολογεί ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κάτζ - Ο Ρούμπιο εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ρούμπιο: Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες – «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας
Λίγες ελπίδες 16.09.25

Στο Κατάρ για νέες συνομιλίες ο Ρούμπιο - «Υπάρχει ένα πολύ μικρό παράθυρο ευκαιρίας» για συμφωνία εκεχειρίας

Ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε το Ισραήλ, χωρίς να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ και την ώρα που οι IDF ξεκίνησαν χερσαίες επιχειρήσεις για την κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: ««Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς – Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων»
«Απαιτείται συνεννόηση» 16.09.25

«Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων» - Για κρίση στην Αριστερά μιλάει η Αχτσιόγλου, τι λέει για Τσίπρα

Η κρίση δεν αφήνει ανέγγιχτη τη Νέα Αριστερά, τονίζει η βουλευτής της, Έφη Αχτσιόγλου - Το κόμμα Τσίπρα «είναι ενεργό σενάριο αλλά δεν μπορώ να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι που δεν έχει υπάρξει»

Σύνταξη
Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Πάει για ρεκόρ; 16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σόφια: Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Ένταλμα Interpol 16.09.25

Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020

Φέρεται ως ιδιοκτήτης του Rhosus, το οποίο μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού το νιτρικό αμμώνιο που εξερράγη και σκότωσε πάνω από 200 ανθρώπους - Η σύλληψη έγινε στη Σόφια βάσει εντάλματος της Interpol

Σύνταξη
Σπυρίδων Μαρινάτος: Δεν ήταν εύκολο να τον πλησιάσει κανείς
Ένας «θεατρικός συγγραφέας» 16.09.25

Σπυρίδων Μαρινάτος: Αστικό ήθος

Συνέπεια πράξεων, σταθερότητα χαρακτήρα, προσήλωση στους νόμους της πολιτείας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Καρυστιανού: Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια
Μονόδρομος το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 16.09.25

Καρυστιανού: Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια

Η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της εξέφρασε την αγωνία της για την επερχόμενη δίκη καθώς οι κατηγορίες βαραίνουν κάποιους υπαλλήλους και όχι τους βασικούς υπεύθυνους

Σύνταξη
Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)
Στίβος 16.09.25

Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή: «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μία μέρα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ανέβηκε στο βάθρο για την απονομή και μίλησε για την τεράστια επιτυχία του.

Σύνταξη
Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream
Vivid Entertainment 16.09.25

Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream

Το podcast «JennaWorld» αναδεικνύει την «ξακουστή Jenna Jameson και τις ένδοξες μέρες του πορνό» χωρίς να παραλείπει το «φάσμα από την ενδυνάμωση στην εκμετάλλευση που διέσχιζαν οι πορνοστάρ» όπως εξηγεί η δημοσιογράφος Molly Lambert στους New York Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή
Τα Νέα της Αγοράς 16.09.25

Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή

Οργανώνουμε την καθημερινότητά μας, προστατεύοντας αποτελεσματικά όσα έχουν αξία, από την υγεία και το σπίτι, μέχρι το αυτοκίνητο και το τετράποδο μέλος της οικογένειας.

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Νέα επίθεση από Π. Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ - Η προκλητική απάντηση για τη Σεμερτζίδου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέχισε τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και βάζοντας στο στόχαστρο το πρόγραμμα του κόμματος - Τι είπε, για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Culture Live 16.09.25

Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
