Μετανάστες που κρατούνται σε φυλακή στο Μαϊάμι αλυσοδέθηκαν με τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους και αναγκάστηκαν να γονατίσουν για να φάνε από πιάτα από φελιζόλ «σαν σκυλιά».

Το παραπάνω προκύπτει σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα Δευτέρα για τις συνθήκες σε τρεις υπερπλήρεις εγκαταστάσεις στη νότια Φλόριντα.

Το περιστατικό αυτό στο ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο κέντρο της πόλης είναι ένα από μια σειρά εξευτελιστικών τακτικών που χρησιμοποιούν στις φυλακές που λειτουργεί η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (Ice) στην πολιτεία από τον Ιανουάριο, όπως καταγράφεται από τις ομάδες υπεράσπισης Human Rights Watch, Americans for Immigrant Justice και Sanctuary of the South από συνεντεύξεις με κρατούμενους.

«Έπρεπε να τρώμε σαν σκυλιά»

Δεκάδες άνδρες είχαν στοιβαχθεί σε ένα κελί κράτησης για ώρες, ανέφερε η έκθεση, και τους αρνήθηκαν το μεσημεριανό γεύμα μέχρι περίπου τις 7 μ.μ. Παρέμειναν αλυσοδεμένοι με το φαγητό σε καρέκλες μπροστά τους.

«Έπρεπε να τρώμε σαν σκυλιά», είπε ένας κρατούμενος.

Η εξευτελιστική μεταχείριση από τους φρουρούς είναι συνηθισμένη και στις τρεις φυλακές, αναφέρουν οι ομάδες. Στο κέντρο επεξεργασίας υπηρεσιών Krome North στο δυτικό Μαϊάμι , οι γυναίκες κρατούμενες αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν τουαλέτες μπροστά στα μάτια των ανδρών που κρατούνταν εκεί και τους στερούνταν η πρόσβαση σε φροντίδα κατάλληλη για το φύλο, ντους ή επαρκές φαγητό.

Η φυλακή ήταν υπερπλήρης όπως ανέφεραν κρατούμενοι που μεταφέρθηκαν εκεί, που κάποιοι παρέμειναν για πάνω από 24 ώρες μέσα σε ένα λεωφορείο στο πάρκινγκ. Άνδρες και γυναίκες κρατούνταν μαζί, και τους έβγαζαν τις χειροπέδες μόνο όταν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουν την μία και μοναδική τουαλέτα.

«Το λεωφορείο έγινε αηδιαστικό. Η τουαλέτα χρησιμοποιούνταν μόνο για ούρηση, αλλά επειδή μείναμε στο λεωφορείο τόσες πολλές ώρες και δεν μας επέτρεπαν να βγούμε, άλλοι αναγκάστηκαν να αφοδεύσουν σε αυτή. Όλο το λεωφορείο μύριζε έντονα κόπρανα», σημείωσε άλλος κρατούμενος, σύμφωνα με τον Guardian.

Όταν η ομάδα τελικά έγινε δεκτή στις εγκαταστάσεις, είπαν ότι πολλοί πέρασαν έως και 12 ημέρες στοιβαγμένοι σε ένα παγωμένο δωμάτιο υποδοχής που ονόμασαν la hierela – το ψυγείο – χωρίς κλινοσκεπάσματα ή ζεστά ρούχα και κοιμόντουσαν στο κρύο τσιμεντένιο πάτωμα.

Υπήρχε τόσο λίγος χώρος στο Krome και τόσοι πολλοί κρατούμενοι, αναφέρει η έκθεση, που κάθε διαθέσιμο δωμάτιο χρησιμοποιούνταν για τη φιλοξενία των νεοαφιχθέντων.

«Μέχρι να φύγω, σχεδόν όλες οι αίθουσες επισκεπτηρίου ήταν γεμάτες. Μερικές ήταν τόσο γεμάτες που οι άντρες δεν μπορούσαν καν να καθίσουν, όλοι έπρεπε να στέκονται όρθιοι», είπε η Άντρεα, μια κρατούμενη.

Υπερπλήρεις όλες οι φυλακές

Στην τρίτη εγκατάσταση, το μεταβατικό κέντρο Broward στην παραλία Pompano, όπου μια 44χρονη Αϊτινή, η Marie Ange Blaise, πέθανε τον Απρίλιο , οι κρατούμενοι είπαν ότι τους στερούνταν συστηματικά επαρκή ιατρική ή ψυχολογική φροντίδα.

Κάποιοι υπέστησαν καθυστερημένη θεραπεία για τραυματισμούς και χρόνιες παθήσεις, καθώς και περιφρονητικές ή εχθρικές αντιδράσεις από το προσωπικό, ανέφερε η έκθεση.

Σε ένα φερόμενο περιστατικό τον Απρίλιο στις φυλακές στο κέντρο του Μαϊάμι, το προσωπικό απενεργοποίησε μια κάμερα παρακολούθησης και μια «ομάδα ελέγχου διαταραχών» κακοποίησε κρατούμενους που διαμαρτύρονταν για την έλλειψη ιατρικής φροντίδας σε έναν από τους κρατούμενους που έβηχε με αίμα.

Και οι τρεις εγκαταστάσεις ήταν εξαιρετικά υπερπλήρεις, δήλωσαν οι πρώην κρατούμενοι, ένας παράγοντας που συνέβαλε στην απόφαση της Φλόριντα να κατασκευάσει γρήγορα την αμφιλεγόμενη φυλακή «Αλιγάτορας Αλκατράζ» στα Έβεργκλεϊντς, η οποία προοριζόταν να φιλοξενήσει τελικά έως και 5.000 παράτυπους μετανάστες που αναμένουν απέλαση.

Ο αριθμός των κρατήσεων μεταναστών σε εθνικό επίπεδο ήταν κατά μέσο όρο 56.400 την ημέρα στα μέσα Ιουνίου, με σχεδόν το 72% να μην έχει ποινικό μητρώο, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο ημερήσιος μέσος όρος καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024 ήταν 37.500, ανέφερε το HRW.

Ο ρόλος του Τραμπ

Οι ομάδες λένε ότι οι καταγεγραμμένες κακοποιήσεις αντικατοπτρίζουν απάνθρωπες συνθήκες εντός των ομοσπονδιακών εγκαταστάσεων μετανάστευσης, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο και την επακόλουθη πίεση για αύξηση των κρατήσεων και των απελάσεων.

«Η κλιμάκωση και οι τακτικές επιβολής του νόμου κατά των μεταναστών υπό την κυβέρνηση Τραμπ τρομοκρατούν τις κοινότητες και διαλύουν οικογένειες, κάτι που είναι ιδιαίτερα σκληρό στην πολιτεία της Φλόριντα, η οποία ευδοκιμεί χάρη στις κοινότητες μεταναστών της», δήλωσε η Κέιτι Μπλάνκενσιπ, δικηγόρος μετανάστευσης και συνιδρύτρια του Sanctuary of the South.

«Η ταχεία, χαοτική και σκληρή προσέγγιση στη σύλληψη και τον εγκλεισμό ανθρώπων είναι κυριολεκτικά θανατηφόρα και προκαλεί μια κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα μαστίζει αυτό το κράτος και ολόκληρη τη χώρα για τα επόμενα χρόνια».