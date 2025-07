Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως απέλασε πέντε παράτυπους μετανάστες, από χώρες της Ασίας και της Καραϊβικής, στο Ισουατίνι, μικρό βασίλειο της μεσημβρινής Αφρικής, επικαλούμενη την άρνηση των δικών τους χωρών να τους δεχτούν.

Την 4η Ιουλίου, η Ουάσιγκτον προχώρησε στην απέλαση στο Νότιο Σουδάν –φτωχή αφρικανική χώρα όπου μαίνονται συγκρούσεις και εκφράζονται φόβοι περί επανέναρξης του εμφυλίου πολέμου– άλλους οκτώ παράτυπους μετανάστες, αφού έλαβε πράσινο φως από το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έπειτα από μακρά δικαστική μάχη.

«Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας διεξήγαγε αεροπορικώς απέλαση προς τρίτη χώρα, στο Ισουατίνι», ανέφερε το DHS μέσω X.

Today, DHS conducted a third country deportation flight to Eswatini. These criminal illegal aliens are so uniquely barbaric that their home countries refused to take them back.

Under the leadership of @Sec_Noem and @POTUS Trump, we are removing these convicted criminals from our…

— Homeland Security (@DHSgov) July 16, 2025