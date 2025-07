Εξακολουθεί να χάνει έδαφος ο Ντόναλντ Τραμπ λόγω της σκληρής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνησή του στο μεταναστευτικό, μόλις έξι μήνες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τις δύο νέες δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν για λογαριασμό του CNN και του CBS News και δημοσιοποιήθηκαν χθες, Κυριακή, στο ζήτημα της μετανάστευσης ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει απολέσει την υποστήριξη της πλειονότητας των Αμερικανών.

Σύμφωνα με την έρευνα του ινστιτούτο SSRS για το CNN, το 55% των ερωτηθέντων θεωρεί πως με τις απελάσεις μεταναστών η κυβέρνηση Τραμπ το «παρατραβάει». Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες από προηγούμενη εκδοχή της κυλιόμενης δημοσκόπησης τον Φεβρουάριο.

Στην πλειονότητά τους – κατά το 57% – οι ερωτηθέντες τάχθηκαν εναντίον των σχεδίων δημιουργίας δεκάδων χιλιάδων θέσεων σε κέντρα κράτησης, ενώ το 26% τάχθηκε υπέρ.

Υπενθυμίζεται ότι δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos και του πρακτορείου ειδήσεων Reuters που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη έδειξε ότι ο ποσοστό των Αμερικανών που δηλώνουν πως εγκρίνουν το πώς χειρίζεται ο Τραμπ το μεταναστευτικό μειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στο 41%, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο.

Μόλις το 28% του δείγματος απάντησε καταφατικά στο ερώτημα αν οι συλλήψεις μεταναστών σε χώρους δουλειάς κατόπιν εφόδων των Αρχών είναι κάτι «καλό για τη χώρα».

Donald J. Trump Truth Social 07.20.25 07:53 AM EST

Wow, time flies! Today is that Sixth Month Anniversary of my Second Term. Importantly, it’s being hailed as one of the most consequential periods of any President. In other words, we got a lot of good and great things done,…

— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 20, 2025