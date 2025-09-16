Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή

Κατηγορίες για εφτά αδικήματα απαγγέλθηκαν στον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον. Ο εισαγγελέας της Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, έκανε πρόταση για την επιβολή της θανατικής καταδίκης.

Οι κατηγορίες κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο ύποπτος κατηγορείται για:

Διακεκριμένη δολοφονία

Κακούργημα χρήσης πυροβόλου όπλου

Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – μετακίνηση πυροβόλου όπλου

Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – απόρριψη ρούχων

Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή σε συγκάτοικο να διαγράψει μηνύματα κειμένου

Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή σε συγκάτοικο να μην δώσει πληροφορίες

Διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία παιδιών

Charges filed in Tyler Robinson case https://t.co/cUXv6SsaNl — Utah County Government (@UtahCountyGov) September 16, 2025

Η πιο σοβαρή κατηγορία αφορά, φυσικά, την διακεκριμένη δολοφονία πάνω στην οποία στηρίζεται και η πρόταση για την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Τι ανέφερε ο εισαγγελέας για όσα έγιναν την ημέρα της δολοφονίας

Ο Γκρέι προχώρησε στη συνέχεια στα γεγονότα της 10ης Σεπτεμβρίου.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να έφτασε στο πανεπιστήμιο με ένα αυτοκίνητο Dodge Challenger.

Μετά τις 12:00 ο Κερκ εμφανίστηκε κάτω από μια λευκή σκηνή για να απαντήσει σε ερωτήσεις από ένα πλήθος περίπου 3.000 ατόμων στην αυλή του πανεπιστημίου.

Περίπου κατά τις 12:20 ένα άτομο από το πλήθος τον ρώτησε: «Ξέρεις πόσοι τρανσέξουαλ Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές δολοφονίες τα τελευταία 10 χρόνια;»

Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».

Ο ερωτών δηλώνει τότε ότι υπήρξαν πέντε σε 10 χρόνια και ρωτά τον Κερκ πόσες μαζικές δολοφονίες υπήρξαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Μετρώντας ή χωρίς να μετράμε τη βία των συμμοριών;» ανταποκρίθηκε ο Κερκ.

Τότε ακούστηκε ένας πυροβολισμός, ο οποίος πιστεύεται ότι προήλθε από την οροφή του Losee Center, ενός κτιρίου με θέα στην αυλή.

Η σφαίρα χτύπησε τον Κερκ στο λαιμό και αυτός έπεσε αμέσως στο έδαφος. Η σφαίρα πέρασε πολύ κοντά από άλλους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που βρίσκονταν κοντά και του ατόμου που είχε κάνει την ερώτηση στον Κερκ.

Ο Κερκ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η έκθεση του ιατροδικαστή δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Ο εισαγγελέας της Γιούτα δήλωσε ότι ένας αξιωματικός του πανεπιστημίου έψαξε τις στέγες για ελεύθερους σκοπευτές αφού άκουσε τον πυροβολισμό.

Ο αξιωματικός έτρεξε σε μια στέγη περίπου 146 μέτρα μακριά. Εκεί, είδε μια καθαρή οπτική ευθεία προς το σημείο όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ.

Σημάδια υπήρχαν στο χαλίκι της στέγης που θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί από τα χέρια και τα πόδια ενός ατόμου που βρισκόταν σε πρηνή θέση.

Οι υποψίες για τον δράστη της θανατηφόρας επίθεσης

Ο Γκρέι υποστήριξε ότι αφού ο ύποπτος εμφανίστηκε στις εικόνες των καμερών ασφαλείας, οι ερευνητές έλεγξαν και άλλες εικόνες από την ίδια μέρα.

Διαπίστωσαν ότι ο ύποπτος μπήκε στο πανεπιστήμιο γύρω στις 11:51 τοπική ώρα, φορώντας ένα μαύρο πουκάμισο με την αμερικανική σημαία στο κέντρο, ένα καπέλο του μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου.

Ο ύποπτος σπάνια κοίταζε προς τα πάνω και κρατούσε το κεφάλι του κάτω, με το πρόσωπό του κρυμμένο.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι περπατούσε με ασυνήθιστο βηματισμό και με πολύ μικρή κάμψη στο δεξί του πόδι – κάτι που συνάδει με το να κρύβει ένα τουφέκι στο παντελόνι του.

Μετά τον πυροβολισμό, μια κάμερα παρακολούθησης κατέγραψε κάποιον να φεύγει από την οροφή με ένα αντικείμενο που μοιάζει με τουφέκι.

Το άτομο στο βίντεο έριξε το τουφέκι καθώς πήδηξε από την οροφή, μετά το σήκωσε ξανά και έφυγε από το πανεπιστήμιο προς μια δασώδη περιοχή.

Είχε ομολογήσει την δολοφονία σε ηλεκτρονική συνομιλία

Ο Ρόμπινσον φάνηκε να παραδέχεται την ευθύνη του για τον θανατηφόρο πυροβολισμό σε μια διαδικτυακή συνομιλία με φίλους του στο Discord πριν παραδοθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post. Ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Discord από έναν λογαριασμό συνδεδεμένο με τον ύποπτο, έλεγε: «Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας. Εγώ ήμουν χθες στο UVU. Λυπάμαι για όλα αυτά».

Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί ομολογία ενώπιον δικαστηρίου. Ο Κοξ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν έχει ομολογήσει στις αρχές.

Περισσότερα σε λίγο…