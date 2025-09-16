newspaper
Νίκο, χάσαμε… Και τώρα τι θα απογίνουμε χωρίς ντραμς

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή
Κόσμος 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:16

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Τάιλερ Ρόμπινσον για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ζητήθηκε η θανατική ποινή

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν στον κατηγορούμενο για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Upd:16.09.2025, 21:36
Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Το ghosting ή η απόρριψη; Τι πονάει περισσότερο;

Spotlight

Κατηγορίες για εφτά αδικήματα απαγγέλθηκαν στον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον. Ο εισαγγελέας της Γιούτα, Τζεφ Γκρέι, έκανε πρόταση για την επιβολή της θανατικής καταδίκης.

Οι κατηγορίες κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο ύποπτος κατηγορείται για:

  • Διακεκριμένη δολοφονία
  • Κακούργημα χρήσης πυροβόλου όπλου
  • Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – μετακίνηση πυροβόλου όπλου
  • Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης – απόρριψη ρούχων
  • Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή σε συγκάτοικο να διαγράψει μηνύματα κειμένου
  • Παρεμπόδιση μαρτύρων – εντολή σε συγκάτοικο να μην δώσει πληροφορίες
  • Διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία παιδιών

Η πιο σοβαρή κατηγορία αφορά, φυσικά, την διακεκριμένη δολοφονία πάνω στην οποία στηρίζεται και η πρόταση για την εφαρμογή της θανατικής ποινής.

Τι ανέφερε ο εισαγγελέας για όσα έγιναν την ημέρα της δολοφονίας

Ο Γκρέι προχώρησε στη συνέχεια στα γεγονότα της 10ης Σεπτεμβρίου.

Ο Ρόμπινσον φέρεται να έφτασε στο πανεπιστήμιο με ένα αυτοκίνητο Dodge Challenger.

Μετά τις 12:00 ο Κερκ εμφανίστηκε κάτω από μια λευκή σκηνή για να απαντήσει σε ερωτήσεις από ένα πλήθος περίπου 3.000 ατόμων στην αυλή του πανεπιστημίου.

Περίπου κατά τις 12:20 ένα άτομο από το πλήθος τον ρώτησε: «Ξέρεις πόσοι τρανσέξουαλ Αμερικανοί έχουν διαπράξει μαζικές δολοφονίες τα τελευταία 10 χρόνια;»

Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».

Ο ερωτών δηλώνει τότε ότι υπήρξαν πέντε σε 10 χρόνια και ρωτά τον Κερκ πόσες μαζικές δολοφονίες υπήρξαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Μετρώντας ή χωρίς να μετράμε τη βία των συμμοριών;» ανταποκρίθηκε ο Κερκ.

Τότε ακούστηκε ένας πυροβολισμός, ο οποίος πιστεύεται ότι προήλθε από την οροφή του Losee Center, ενός κτιρίου με θέα στην αυλή.

Η σφαίρα χτύπησε τον Κερκ στο λαιμό και αυτός έπεσε αμέσως στο έδαφος. Η σφαίρα πέρασε πολύ κοντά από άλλους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που βρίσκονταν κοντά και του ατόμου που είχε κάνει την ερώτηση στον Κερκ.

Ο Κερκ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η έκθεση του ιατροδικαστή δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

Ο εισαγγελέας της Γιούτα δήλωσε ότι ένας αξιωματικός του πανεπιστημίου έψαξε τις στέγες για ελεύθερους σκοπευτές αφού άκουσε τον πυροβολισμό.

Ο αξιωματικός έτρεξε σε μια στέγη περίπου 146 μέτρα μακριά. Εκεί, είδε μια καθαρή οπτική ευθεία προς το σημείο όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ.

Σημάδια υπήρχαν στο χαλίκι της στέγης που θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί από τα χέρια και τα πόδια ενός ατόμου που βρισκόταν σε πρηνή θέση.

Οι υποψίες για τον δράστη της θανατηφόρας επίθεσης

Ο Γκρέι υποστήριξε ότι αφού ο ύποπτος εμφανίστηκε στις εικόνες των καμερών ασφαλείας, οι ερευνητές έλεγξαν και άλλες εικόνες από την ίδια μέρα.

Διαπίστωσαν ότι ο ύποπτος μπήκε στο πανεπιστήμιο γύρω στις 11:51 τοπική ώρα, φορώντας ένα μαύρο πουκάμισο με την αμερικανική σημαία στο κέντρο, ένα καπέλο του μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου.

Ο ύποπτος σπάνια κοίταζε προς τα πάνω και κρατούσε το κεφάλι του κάτω, με το πρόσωπό του κρυμμένο.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι περπατούσε με ασυνήθιστο βηματισμό και με πολύ μικρή κάμψη στο δεξί του πόδι – κάτι που συνάδει με το να κρύβει ένα τουφέκι στο παντελόνι του.

Μετά τον πυροβολισμό, μια κάμερα παρακολούθησης κατέγραψε κάποιον να φεύγει από την οροφή με ένα αντικείμενο που μοιάζει με τουφέκι.

Το άτομο στο βίντεο έριξε το τουφέκι καθώς πήδηξε από την οροφή, μετά το σήκωσε ξανά και έφυγε από το πανεπιστήμιο προς μια δασώδη περιοχή.

Είχε ομολογήσει την δολοφονία σε ηλεκτρονική συνομιλία

Ο Ρόμπινσον φάνηκε να παραδέχεται την ευθύνη του για τον θανατηφόρο πυροβολισμό σε μια διαδικτυακή συνομιλία με φίλους του στο Discord πριν παραδοθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post. Ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Discord από έναν λογαριασμό συνδεδεμένο με τον ύποπτο, έλεγε: «Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας. Εγώ ήμουν χθες στο UVU. Λυπάμαι για όλα αυτά».

Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί ομολογία ενώπιον δικαστηρίου. Ο Κοξ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν έχει ομολογήσει στις αρχές.

Περισσότερα σε λίγο…

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκδίδει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ – Όλες οι λεπτομέρειες της δημόσιας προσφοράς

Vita.gr
«Προσωπικότητα χρόνου»: Πώς επηρεάζει τη ζωή και τις σχέσεις

«Προσωπικότητα χρόνου»: Πώς επηρεάζει τη ζωή και τις σχέσεις

Τράπεζες
Credia Bank: Έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

Credia Bank: Έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

inWellness
inTown
Stream newspaper
Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία
«Θα απογειωθούμε» 16.09.25

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία

Ο Νετανιάχου απέδωσε την πτώση του χρηματιστηρίου σε «παρεξήγηση». Και απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τους «περιορισμούς» -όχι απομόνωση- που υφίσταται η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης
Κόσμος 16.09.25

Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Ο 71χρονος Τζορτζ Ζιν φέρεται να είπε σε αστυνομικό «Εγώ τον πυροβόλησα, πυροβολήστε με» και με την προσαγωγή του να έδωσε χρόνο στον αληθινό δολοφόνο να διαφύγει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή
Κόσμος 16.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή

Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κατακερματισμός 16.09.25

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο - Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία
Πιθανά τα ισόβια 16.09.25

Λουίτζι Μαντζιόνε: Απομακρύνεται το ενδεχόμενο θανατικής καταδίκης – Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία

Δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε τις κατηγορίες για τρομοκρατία εναντίον του Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare. Παραμένει η ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία
Κάρολ Ναβρότσκι 16.09.25

Ο πρόεδρος της Πολωνίας ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τη Γερμανία

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη ένταση στις σχέσεις με τη Γερμανία, ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας απαιτεί από το Βερολίνο να καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»
Ιστορική δήλωση 16.09.25

Ο Σίσι αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»

Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό για το Ισραήλ μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ

Σύνταξη
Σόφια: Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Ένταλμα Interpol 16.09.25

Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020

Φέρεται ως ιδιοκτήτης του Rhosus, το οποίο μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού το νιτρικό αμμώνιο που εξερράγη και σκότωσε πάνω από 200 ανθρώπους - Η σύλληψη έγινε στη Σόφια βάσει εντάλματος της Interpol

Σύνταξη
Φυλακές Κύπρου: Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου για να τον εκβιάζουν
Φρίκη 16.09.25

Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου στην Κύπρο για να τον εκβιάζουν

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που φέρονται να μην επενέβησαν παρότι γνώριζαν τι συνέβαινε στις φυλακές, εμπλέκονται στην υπόθεση - Προσπάθειες υποβάθμισης από την αρμόδια Διεύθυνση και την Αστυνομία

Σύνταξη
Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία
«Θα απογειωθούμε» 16.09.25

Επιχείρηση «damage control» από τον Νετανιάχου – Καλεί επενδυτές στην αμυντική βιομηχανία

Ο Νετανιάχου απέδωσε την πτώση του χρηματιστηρίου σε «παρεξήγηση». Και απέδωσε σε πολιτικά κίνητρα τους «περιορισμούς» -όχι απομόνωση- που υφίσταται η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»
«Ξόρκι»» 16.09.25

Γιώργος Λάνθιμος: Με μούσα τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το νέο φιλμ του για την Prada είναι αλλόκοτο – «Κλώνοι»

Όταν ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει να σκηνοθετήσει μια διαφήμιση για μια τσάντα, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό βίντεο, αλλά μια σουρεαλιστική ταινία μικρού μήκους με πρωταγωνίστρια τη Σκάρλετ Γιόχανσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης
Κόσμος 16.09.25

Τσάρλι Κερκ: Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη αρχικά, αντιμετωπίζει κατηγορίες για παρεμπόδιση δικαιοσύνης

Ο 71χρονος Τζορτζ Ζιν φέρεται να είπε σε αστυνομικό «Εγώ τον πυροβόλησα, πυροβολήστε με» και με την προσαγωγή του να έδωσε χρόνο στον αληθινό δολοφόνο να διαφύγει.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Media 16.09.25

Int.: Αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το 5ο τεύχους του περιοδικού Int. Έρχεται μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο και είναι αφιερωμένο στην «άλλη Αμερική».

Σύνταξη
«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα
Ελλάδα 16.09.25

«Όχι στην αποφυλάκιση του ναζί Μιχαλολιάκου» – Μαζική κινητοποίηση στην Καλλιθέα

«Ο φασισμός πεθαίνει μονάχα απ' το λαό, για πάντα θα πατάμε το φίδι στο λαιμό», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι διαδηλωτές από την Καλλιθέα - «Οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις γειτονιές»

Σύνταξη
Μεταναστευτικό: Δοκιμάζεται η Κρήτη – «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη – Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά
Μεταναστευτικό 16.09.25

Δοκιμάζεται η Κρήτη - «Μπούμερανγκ» η τροπολογία Πλεύρη - Συσκέψεις σε Αθήνα και Χανιά

«Κενό γράμμα» ο νόμος Πλεύρη. Δεν μειώθηκαν οι ροές από τη βόρεια Αφρική. Εικόνες ντροπής στην Κρήτη. Ψηλά στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ το μεταναστευτικό. Έκτακτη σύσκεψη στα Χανιά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο δικαστής έδειξε ότι η
Ποδόσφαιρο 16.09.25

Ο δικαστής έδειξε ότι η ΔΕΑΒ κλείνει την Λεωφόρο

Και …επίσημα ρίψεις αντικειμένων από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ΔΕΑΒ ή θα ανακοινώσει ποινή την Τετάρτη (17/9) ή θα τον καλέσει σε ακρόαση και θα ακολουθήσει τιμωρία

Βάιος Μπαλάφας
Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»
Άλλα Αθλήματα 16.09.25

Κουγιουμτσίδης: «Χαρούμενος που έστω και για λίγο έκανα όλους του Έλληνες περήφανους»

Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης των ανδρών, Γιώργος Κουγιουμτσίδης μίλησε στο σάιτ της ομοσπονδίας για την μεγάλη επιτυχία του στην διοργάνωση της Κροατίας.

Σύνταξη
Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»
Champions League 16.09.25

Κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στον κόσμο: «Στηρίζουμε την ομάδα μας με φωνή, παλμό και πάθος»

Ανακοίνωση με την οποία καλεί τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα μόνο με τη φωνή της, εξέδωσε μια μέρα πριν την πρεμιέρα στο Champions League κόντρα στην Πάφο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»
Ατόφια αγάπη 16.09.25

«Κλαίω χωρίς σταματημό»: Σπαρακτικά αντίο των Μέριλ Στριπ και Τζέιν Φόντα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – «Αιώνιος έρωτας»

Η  απώλεια του Ρόμπερτ Ρέντφορντ συγκλόνισε τον κόσμο του κινηματογράφου όμως για τη Μέριλ Στριπ και ειδικότερα για τη Τζέιν Φόντα, ο χαμός του αγαπημένου της συμπρωταγωνιστή και φίλου ήταν μια εξαιρετικά προσωπική απώλεια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ
Champions League 16.09.25

LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ

LIVE: Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7 HD.

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
Champions League 16.09.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή
Κόσμος 16.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σήμερα η απαγγελία κατηγοριών κατά του Τάιλερ Ρόμπινσον – Πιθανή ακόμη και η θανατική ποινή

Απόψε αναμένεται να γίνει η απαγγελία των κατηγοριών εις βάρος του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της
Κατακερματισμός 16.09.25

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αρχές Οκτωβρίου η διπλή ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής εναντίον της

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου 6-9 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση και ψηφοφορία επί των προτάσεων μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τους ακροδεξιούς Πατριώτες και την Αριστερά

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο – Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη
Δείτε βίντεο 16.09.25

Ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από το Χάρκοβο - Drone διαλύει κτήριο μέσα στην πόλη

Η Ουκρανία λέει ότι το κτήριο αφορούσε τον τομέα της Παιδείας. Αν ισχύει, τότε το εν λόγω πλήγμα αντιβαίνει στο ρωσικό δόγμα περί μη επίθεσης σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε δεν συνδέεται με τον πόλεμο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν
Κύπελλο Ελλάδας 16.09.25

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3: Νικηφόρο ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Ασεχνούν

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα Κυπέλλου ο Ασεχνούν, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ και έδωσε την ασίστ στον Θαρθάνα για το τρίτο, με τον Βόλο να επικρατεί με 3-1 στο Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

