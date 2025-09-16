Ο Αμπιντάλ έβαλε τέλος στην μακάβρια φημολογία – «Είμαι ζωντανός και είμαι καλά»

Πόσες και πόσες φορές δεν έχουν «χρησιμοποιηθεί» τα social media για να προκαλέσουν… χαμό, με την διασπορά ψευδών πληροφορίων να ευθύνεται για αμέτρητα προβλήματα;

Μάλλον δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί ή αν προτιμάτε την τοξικότητα που δυστυχώς κυριαρχεί στον κόσμο του διαδικτύου.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με τον παλαίμαχο αμυντικό της Μπαρτσελόνα, Έρικ Αμπιντάλ, ο οποίος είχε φορέσει και την φανέλα του Ολυμπιακού.

Τι έγινε λοιπόν στα social media με τον πρώην σούπερ σταρ των «μπλαουγκράνα»; Υπήρξε λογαριασμός που ανέφερε ότι ο Αμπιντάλ έχασε την ζωή του, μετά από επιπλοκές της νόσου που τον ταλαιπώρησε πριν από 14 χρόνια.

Ex-Barcelona star Eric Abidal forced to shut down own death rumours after social media claimhttps://t.co/VQprp9rN7y pic.twitter.com/hT8py2iHZU — Mirror Football (@MirrorFootball) September 16, 2025

Θυμίζουμε ότι ο Γάλλος είχε διαγνωστεί με όγκο στο συκώτι το 2011 κι έναν χρόνο αργότερα έκανε μεταμόσχευση, επιστρέφοντας μάλιστα στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο πρώην αμυντικός της Μπάρτσα και της Εθνικής ομάδας της Γαλλίας χρειάστηκε να δώσει σημεία ζωής, διαψεύδοντας τα όσα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, καθώς οι συγκεκριμένες πληροφορίες πήραν μορφή «χιονοστιβάδας», κατακλύζοντας ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο.

Δεν χρειάστηκαν παρά λίγα λεπτά για να μεταδοθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες σε όλο τον πλανήτη, γεγονός φυσικά που προκάλεσε μεγάλη σύγχυση.

Το μήνυμα του Αμπιντάλ

Ο παλαίμαχος άσος της Μπαρτσελόνα αναγκάστηκε να διαψεύσει τα όσα κυκλοφόρησαν και με μήυμα του στα social media, ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Κάποιες φήμες δεν πρέπει να υπάρχουν, είναι τόσο απλό. Είμαι ζωντανός, είμαι καλά και είμαι με την οικογένεια μου.

Είναι αναγκαίος ο σεβασμός, εδώ μιλάμε για την σύζυγο και τα παιδιά μου, δεν είμαι μόνος μου.

Ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη και το ενδιαφέρον που δείξατε. Ας αφοσιωθούμε σε αυτά που μετράνε».

Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η κατάσταση στο διαδίκτυο δεν έχει απλά ξεφύγει από κάθε όριο αλλά πλέον είναι ανεξέλεγκτη, αφού ο καθένας μπορεί να γράψει ότι θέλει και να το «περάσει» ως είδηση.

Το πρόβλημα όμως συνεχίζεται καθώς αφορά κι εκείνους που θα θεωρήσουν «άκριτα» ως δεδομένη μια πληροφορία και θα σπεύσουν μάλιστα να την προωθήσουν ακόμα περισσότερο, θαρρείς και έχουν τσεκάρει μια πληροφορία δύο, τρεις και τέσσερις φορές.

Δεν υπάρχει φυσικά κανένα τσεκάρισμα, ο καθένας κάνει του… κεφαλιού του, όπως έγινε και στην περίπτωση του Αμπιντάλ.

Χωρίς βεβαίως να λαμβάνει υπόψιν την σύζυγο και τα παιδιά του Αμπιντάλ και του κάθε «Αμπιντάλ».