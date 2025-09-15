sports betsson
Μπασκετάρα über alles*
15 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:30

Μπασκετάρα über alles*

Είτε τη συμπαθείς, είτε την αντιπαθείς, δεν γίνεται να μην την παραδεχθείς: η Γερμανία παίζει το καλύτερο μπάσκετ στον κόσμο και είναι η νέα μπασκετική υπερδύναμη των καιρών μας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Έρευνα: Κοιμήσου και «χτίσε»… σώμα!

Εργκίν Αταμάν και Αλπερέν Σενγκούν… γιοκ! Ο κάτι παραπάνω από εξαιρετικός προπονητής αλλά… πολυλογάς τεχνικός και ο υπερπαιχταράς αλλά ακόμη αφελής, ανώριμος και μάλλον κακομαθημένος σταρ του ΝΒΑ, επιστρέφουν στην Τουρκία με ένα μεγάλο L στις αποσκευές τους σαν τελευταία ανάμνηση και γεύση του Eurobasket 2025. Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Κώστας Σλούκας και η Εθνική του Βασίλη Σπανούλη, τρύπησαν το ταβάνι τους, πήραν το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια και η γαλανόλευκη θεωρείται καθολικά πετυχημένη, βάσει της ποιότητας και του ρόστερ που διέθετε. Κάπως έτσι, έσβησαν τα φώτα του 42ου Ευρωμπάσκετ, με την Ελλάδα τρίτη, την εξαιρετικά ποιοτική και πληρέστατη σε όλους τους τομείς τουρκική ομάδα δεύτερη και πρώτη, το νέο μπασκετικό μεγαθήριο της εποχής μας: τη φοβερή και τρομερή Γερμανία.

YouTube thumbnail

Εθνική σαν… σύλλογος, με σούπερσταρ που θυσιάζουν το «εγώ»

Μια τρομερά ποιοτική, έμπειρη, καλοδουλεμένη και καλογυμνασμένη εθνική ομάδα, με αυτοματισμούς και ομοιογένεια συλλόγου. Με σούπερσταρ (Βάγκνερ, Σρέντερ), με έξοχους ρολίστες (Ομπστ, Τάις, Μπονγκά, Ντα Σίλβα) και παίκτες που ασχέτως ατομικής ικανότητας, ρόλου, ηλικίας ή και… συμβολαίου, βάζουν πάντα το εμείς πάνω από το εγώ και είναι διατεθειμένοι να θυσιαστούν, κάνοντας ό,τι χρειάζεται για την πρόοδο της ομάδας. Όπως ακριβώς συνέβη και στον μεγάλο τελικό. Πρώτα την ομάδα κουβάλησε ο Ντα Σίλβα, μετά ο Μπόνγκα και ο Βάγκνερ και στο φινάλε ο απίθανος Ντένις Σρέντερ.

Για τον οποίο Σρέντερ, ισχύει αυτό που ακριβώς ισχύει και για ολόκληρη τη «νατσιονάλμανσαφτ». Αν αφήσεις στην άκρη οτιδήποτε μη μπασκετικό, δεν γίνεται να μην τον παραδεχθείς για το μπάσκετ που παίζει. Για την ακρίβεια, ο MVP ολόκληρου του τουρνουά, ήταν αυτός που σημάδεψε με την απόδοσή του και τελικά «έκλεισε» και τον τελικό με τις τελευταίες μπάλες. Ο ηγέτης των Γερμανών ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους και 12 ασίστ και έγινε ο πρώτος παίκτης τα τελευταία 30 χρόνια που καταγράφει +15 και +10 στις δύο συγκεκριμένες στατιστικές κατηγορίες, σε τελικό τουρνουά.

«Μεγαθήριο» με… πρόγραμμα

Ζούμε στην εποχή του Ντένις Σρέντερ. του Φραντς Βάγκνερ και της Γερμανίας –και για όποιον πιθανώς δεν το έχει καταλάβει, αυτή είναι η ευρωπαϊκή μπασκετική υπερδύναμη της εποχής μας. Μια ομάδα που ακολουθεί συγκεκριμένο μπασκετικό πρόγραμμα για δεκαετίες, παράγει σταθερά παίκτες επιπέδου NBA και που ασχέτως ποιος και από που είναι ο προπονητής της εδώ και πολλά χρόνια, Μπάουερμαν (Γερμανός), Πέσιτς (Σέρβος), Φλέμινγκ (Αμερικάνος), Ρεντλ (Γερμανός), Χέρμπερτ (Καναδός) ή πλέον ο Ισπανός, Άλεξ Μουμπρού, παίζει πάνω-κάτω το ίδιο προγραμματισμένο, βάσει συνολικής εθνικής φιλοσοφίας, μπάσκετ.

Στην εποχή που δεν υπάρχουν μυστικά στις τακτικές και στα προγράμματα προπόνησης, στην εποχή των υπεραθλητών και της διαδεδομένης μπασκετικής κουλτούρας του NBA -που πλέον έχει περάσει και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού- και που θέλει τις αποστάσεις, την ταχύτητα, την ικανότητα στην εκτέλεση, να είναι τα μεγαλύτερα όπλα για κάθε ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, η Γερμανία τα κάνει όλα αυτά -και τα κάνει άψογα.

Η δύναμη του συνόλου και το showtime

Πάνω από όλα όμως, η μπασκετική Γερμανία -όπως και κάθε άλλη γερμανική εθνική ομάδα υψηλής ποιότητας ανεξαρτήτως σπορ- είναι και μια αποθέωση της ομαδικότητας. Όπως συμβαίνει και στο αγαπημένο των Γερμανών ποδόσφαιρο στο οποίο άλλωστε ήταν ανέκαθεν παγκόσμια υπερδύναμη, όπως συμβαίνει και σε οτιδήποτε άλλο δημιουργούν ως λαός, γνωρίζουν ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στο σύνολο και όχι στις μονάδες.

Ταυτόχρονα όμως, αυτή η Γερμανία είναι και μια αποθέωση του επιθετικού μπάσκετ. Ένα παιχνίδι που μπορεί κατά διαστήματα να θυμίζει showtime βγαλμένο από το NBA ή το ποδοσφαιρικό jogo bonito της Βραζιλίας: το όμορφο παιχνίδι. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς γιατί πάντα, μα πάντα, η συνολική χορογραφία, θα είναι πιο εντυπωσιακή από κάθε ατομική ικανότητα και επίδοση.

Η version της Εθνικής Γερμανίας που κατέβασε ο Άλεξ Μουμπρού στο Eurobasket 2025, πήρε τα παραπάνω δύο στοιχεία και τα αποθέωσε: η ομαδικότητα σάρωσε κάθε μονάδα και κάθε σύνολο που βρήκε απέναντί της, γιατί όλα όσα προσπαθούν να κάνουν… όλοι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ πια, οι Γερμανοί φαίνεται πως μπορούν να τα κάνουν απλά καλύτερα!

YouTube thumbnail

Οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν: Einigkeit macht stark

Το πώς το γερμανικό σύνολο ήταν ανώτερο από κάθε άλλο, ασχέτως του τι έκαναν ατομικά οι παίκτες όλων των ομάδων σε όλο το τουρνουά, πλέον φαίνεται περίτρανα και στην τελική στατιστική του Ευρωμπάσκετ.

Οι Γερμανοί είναι μέσα στις δύο πρώτες θέσεις, δηλαδή πρώτοι οι δεύτεροι, στις 9 από τις 12 βασικές στατιστικές ομαδικές κατηγορίες! Στις δε δύο σημαντικότερες εξ αυτών στο σύγχρονο μπάσκετ, δηλαδή πόντους και efficiency rating (το στατιστικό που καταγράφει επί της ουσίας το πόσο θετικός είναι ένας παίκτης για την ομάδα του ανά λεπτό που βρίσκεται στο παρκέ και που πρακτικά συνδυάζει όλες τις επί μέρους στατιστικές κατηγορίες), η Γερμανία είναι 1η με χαοτική διαφορά από τη δεύτερη ομάδα…

Αναλυτικά:

-1η σε μ.ο. πόντων: 99,9 (2η η Σλοβενία με 92)
-1η στο Efficiency Rating: 122,4 μ.ο (2η η Τουρκία με 109,9)
-2η σε συνολική ευστοχία: 51,7% μ.ο εντός παιδιάς (1η η Τουρκία με 51,9)
-2η στα δίποντα: 61,3% μ.ο. (1η η Σερβία με 63,4)
-2η στα τρίποντα: 40,4% μ.ο. (1η η Τουρκία με 43,8)
-2η στις βολές: 80,5% μ.ο. (1η η Σερβία με 82,5)
-2η στα ριμπάουντ: 39,7 μ.ο. (1η η Λιθουανία με 41,1)
-2η στα μπλοκ: 4,1 μ.ο. (1η η Γαλλία με 4,5)
-2η στα λιγότερα λάθη: 10 μ.ο. (1η η Γαλλία με 9,8)
-4η στα λιγότερα φάουλ: 18,7 μ.ο. (1η η Σερβία με 15,2)
-5η στις ασίστ: 21,7 μ.ο. (1η η Σερβία με 23,7)
-5η στα κλεψίματα: 8,1 μ.ο. (1η η Μ. Βρετανία με 9)

Αυτό που ωστόσο έρχεται να επιβεβαιώσει το ότι η Γερμανία στηρίζεται στο σύνολο και όχι στις μονάδες, όσο καλές και αν όντως είναι αυτές, είναι η ατομική στατιστική ανάλυση του Ευρωμπάσκετ. Από αυτή προκύπτει το εξής εντυπωσιακό: μονάχα στις 2 από τις 10 βασικές στατιστικές κατηγορίες, βρίσκει κανείς Γερμανό παίκτη στους 5 καλύτερους του τουρνουά. Και μονάχα μία πρωτιά, η οποία φυσικά δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη. Γερμανός -ο Σρέντερ- είναι ο πρώτος στις ασίστ στο τουρνουά, με 7,2 ανά αγώνα. Έπειτα, 3ος στο τουρνουά ήταν ο Ντα Σίλβα σε ποσοστό στα τρίποντα με 52,9. Από εκεί και κάτω, οι Γερμανοί είναι… καταποντισμένοι στις ατομικές κατηγορίες.

Αναλυτικά:

-9ος στους πόντους ο Βάγκνερ με 20,8 μ.ο.
-24ος σε συνολικό ποσοστό ευστοχίας ο Βάγκνερ με 46,4%
-16ος σε ποσοστό στα δίποντα ο Σρέντερ με 57,7%
-3ος σε ποσοστό στα τρίποντα ο Ντα Σίλβα με 52,9%
-8ος σε ποσοστό στις βολές ο Σρέντερ με 87,2%
-23ος στα ριμπάουντ ο Τάις με 6,4 μ.ο.
-9ος στα μπλοκ ο Τάις με 1 μ.ο.
-1ος στις ασίστ ο Σρέντερ με 7,2 μ.ο.
-17ος στα κλεψίματα ο Μπονγκά με 1,4 μ.ο.
-9ος στο Efficiency Rating ο Βάγκνερ με 21,9 μ.ο.

Όπως φαίνεται λοιπόν, η φιλοσοφία του «η ισχύς εν τη ενώσει» που στα γερμανικά μεταφράζεται ως «Einigkeit macht stark», είναι προφανές πως αποτέλεσε τον πραγματικό MVP της συγκεκριμένης ομάδας που πέρα από ατομική ποιότητα, φόρμα, συστήματα και τρικς, χρησιμοποίησε αυτή την αρχέγονη ανθρώπινη -όχι μπασκετική- μέθοδο, ώστε να φτάσει στο δεύτερο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο της ιστορίας της.

Υπερομάδα, υπερδύναμη και στην απόλυτη ελίτ

Μια πραγματική υπερομάδα που δεν πρέπει να αγνοούμε ότι είναι πια και μια υπερδύναμη στο παγκόσμιο μπάσκετ. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη μόνο «φουρνιά» της «νατσιονάλμανσαφτ» προέρχεται από τα εξής: 1η στο Ευρωμπάσκετ το 2025, 4η στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, 1η στο Μουντομπάσκετ του 2023, 3η στο Μουντομπάσκετ του 2022. Επιτυχίες που προστέθηκαν και στις άλλες ιστορικές επιτυχίες της, το χάλκινο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ του 2002, το ασημένιο στο Ευρωμπάσκετ του 2005 και το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ του 1993.

Επιπροσθέτως, η Γερμανία πια ανήκει ούτως ή άλλως και σε ένα πάρα πολύ κλειστό κλαμπ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι η μία από τις πέντε χώρες που έχουν κατακτήσει χρυσό μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ και Μουντομπάσκετ. Και από αυτές τις πέντε, οι δύο δεν υπάρχουν καν πια…

Για την Ιστορία, η Σοβιετική Ένωση έχει 3 χρυσά σε Μουντομπάσκετ και 14 σε Ευρωμπάσκετ. Από 3 και 5 αντίστοιχα έχει η Γιουγκοσλαβία, ενώ η Σερβία έχει 2 και 3. Πιο πρόσφατα, η Ισπανία έχει 2 χρυσά σε Μουντομπάσκετ και 4 σε Ευρωμπάσκετ, ενώ η Γερμανία έχει πια 1 και 2.

Υπόκλιση

Πέρα όμως από τίτλους, αποτυχίες ή επιτυχίες, στατιστικές και ιστορικά επιτεύγματα, πέρα και από… κοινωνικό-πολιτικά, εθνικά ή οποιοδήποτε άλλα κολλήματα μπορεί να δηλώσει κάποιος όταν πρόκειται για τη Γερμανία, τουλάχιστον όταν η κουβέντα αφορά στο μπάσκετ της εποχής μας, δεν χρειάζεται ούτε να την υποστηρίξει, ούτε να πανηγυρίσει, ούτε να χαρεί. Βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα και το τρόπο με τον οποίο φτάνει σε αυτό, το μόνο που χρειάζεται είναι να σκύψει το κεφάλι και να υποκλιθεί.

Μπασκετάρα *πάνω από όλα.

Economy
Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Aναπτυξιακός νόμος: Νέο μπαράζ ελέγχων για τις επιδοτήσεις σε επενδυτικά σχέδια

Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από Επ. Ανταγωνισμού για την πώληση της Άκτωρ Παραχωρήσεις στην AKTOR

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 15.09.25

«Επιχείρηση Καλυψώ»: Κατάσχεση τεράστιας ποσότητας παράνομων κινεζικών προϊόντων στον Πειραιά

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις τελωνειακής απάτης στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε στον Πειραιά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σύνταξη
«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία
Χαρακώματα 15.09.25

«Δεν έβγαλα άπλυτα στη φόρα, είπα αλήθειες» – Γιατί ο πρίγκιπας Χάρι είναι «ήρωας» στην Ουκρανία

Από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά ως υποστηρικτής χιλιάδων βετεράνων πολέμου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις
Κόσμος 15.09.25

Πολωνία: Νέος συναγερμός για πτήση drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Δύο συλλήψεις

Δύο Λευκορώσοι έχουν συλληφθεί στην Πολωνία ως ύποπτοι για drone το οποίο πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια και το προεδρικό μέγαρο όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά μετά την έναρξη της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία η Νέα Αριστερά ενώ ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού
«Οικογένεια» 15.09.25

Ντίνος Καρύδης: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ με αφορμή την επέτειο θανάτου του ηθοποιού

 «Ένας χρόνος σήμερα από τη μέρα που έφυγε ο σπουδαίος Ντίνος Καρύδης. Τον θυμόμαστε με ένα αφιέρωμα με ξεχωριστές του στιγμές στη Φίνος Φιλμ», ανέφερε σε ανάρτηση της η θρυλική εταιρεία παραγωγής.

Σύνταξη
Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους
Στη Μεγάλη Βρετανία 15.09.25

Σε φυλάκιση 14 ετών καταδικάστηκαν η αριστοκράτισσα και ο σύντροφός της για τη δολοφονία του βρέφους τους

Ζευγάρι στη Μεγάλη Βρετανία κρίθηκε ένοχο και καταδικάστηκε σε 14 έτη φυλάκισης, έκαστος, για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης τους

Σύνταξη
Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά
Πολιτική Γραμματεία 15.09.25

Το μελλοντικό σχέδιο για υπουργείο έρευνας και ανάπτυξης πριν ο «διακόπτης» του brain drain γυρίσει οριστικά

Την βούλησή του να συζητήσει με την ερευνητική κοινότητα τη δυνατότητα ίδρυσης υπουργείου που θα ασχολείται ειδικά με την έρευνα και την ανάπτυξη εξέφρασε ο πρωθυπουργός με τον χρονικό ορίζοντα να τοποθετείται μετά από μια διετία.

Σύνταξη
Πορτογαλία: Όρκες βύθισαν τουριστικό σκάφος – Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Όρκες επιτέθηκαν σε τουριστικό σκάφος και το βύθισαν - Η σοκαριστική στιγμή της επίθεσης

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται το σκάφος να παρασύρεται από τις βίαιες επιθέσεις των φαλαινών οι οποίες χτυπούν το ιστιοφόρo την ώρα που βρισκόταν σε αυτόν τον θαλάσσιο χώρο στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς
Κόσμος 15.09.25

Εν μέσω της Έκτακτης Αραβοϊσλαμικής Συνόδου για το Κατάρ, το Ισραήλ απειλεί τη Χαμάς

Η Σύνοδος έδωσε εντολή στο Κοινό Συμβούλιο Άμυνας να συνεδριάσει επειγόντως στη Ντόχα του Κατάρ για να ενεργοποιηθούν «μέτρα κοινής άμυνας» για τις χώρες του Κόλπου έναντι του Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ρωσία: Κόλαση φωτιάς σε μεγάλο διυλιστήριο – Η Ουκρανία επιτέθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος [βίντεο]
Δείτε βίντεο 15.09.25

Κόλαση φωτιάς στη Ρωσία - Η Ουκρανία επιτέθηκε σε μεγάλο διυλιστήριο μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Η μονάδα Kirishinefteorgsintez της πετρελαϊκής εταιρείας Surgutneftegaz, που είναι ένα από τα δύο κορυφαία διυλιστήρια της Ρωσία υπήρξε μεταξύ των στόχων που δέχθηκαν επίθεση από την Ουκρανία

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα
Super League 15.09.25

Υπηρεσιακός στο Κύπελλο, κανονικός στο ντέρμπι και η επαφή με Μότα

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ψάχνει τον άνθρωπο που θα κοουτσάρει την ομάδα στο Κύπελλο και θέλει να έχει κανονικό προπονητή εναντίον του Ολυμπιακού. Τι ισχύει με Κόντη, Μότα και Νούνο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Μεγάλη Βρετανία: Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις
«Οι Τόρις τελείωσαν» 15.09.25

Βουλευτής των Συντηρητικών αποστάτησε στην ακροδεξιά που προηγείται στις δημοσκοπήσεις

Ένας κορυφαίος και έμπειρος Συντηρητικός, ο Ντάνι Κρούγκερ αποχώρησε για το ξενοφοβικό κόμμα Reform UK που εκπροσωπεί την ακροδεξιά, όντας ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που κάνει αυτή την διαδρομή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 15.09.25

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση με τον Ανδρουλάκη να επιμένει στις υποκλοπές – Στο στόχαστρο Μαξίμου το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση, επιστρέφει στην τακτική των σφοδρών επιθέσεων κατά του ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να απαξιώσει το πρόγραμμά του. Αμηχανία στο μέγαρο Μαξίμου με την επαναφορά του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Βία, σαδισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι
#Dubaiportapotty 15.09.25

Βία, σαδισμός και θάνατος: Έρευνα του BBC αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Ντουμπάι

Μια έρευνα του BBC αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες σχετικά με έναν άνδρα που φέρεται να διευθύνει ένα κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στις πιο πλούσιες γειτονιές του Ντουμπάι

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

