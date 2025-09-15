DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, γιατί η μέρα σου δεν θα ξεκινήσει και με τον καλύτερο τρόπο. Διαχειρίσου ώριμα και ήρεμα το άγχος και την αίσθηση που έχεις πως έχουν μαζευτεί πολλές ευθύνες μέσα στο κεφάλι σου. Μοιράσου τις ανησυχίες σου με τους φίλους σου, αλλά κάντο με ξεκάθαρο τρόπο αποφεύγοντας τα μισόλογα.

DON’TS: Μην επιτρέπεις στην πίεση που υπάρχει σχετικά με το ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσεις κάποιους κανόνες, προκειμένου να πετύχεις το αποτέλεσμα που πρέπει, να σε αγχώνει ακόμα περισσότερο. Δεν θέλεις και πολύ εσύ άλλωστε! Μην το αφήσεις όλο αυτό όμως ούτε να σε κάνει να θολώσεις και να μην ξέρεις από πού να το πιάσεις.