Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 15.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, γιατί η μέρα σου δεν θα ξεκινήσει και με τον καλύτερο τρόπο. Διαχειρίσου ώριμα και ήρεμα το άγχος και την αίσθηση που έχεις πως έχουν μαζευτεί πολλές ευθύνες μέσα στο κεφάλι σου. Μοιράσου τις ανησυχίες σου με τους φίλους σου, αλλά κάντο με ξεκάθαρο τρόπο αποφεύγοντας τα μισόλογα.
DON’TS: Μην επιτρέπεις στην πίεση που υπάρχει σχετικά με το ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσεις κάποιους κανόνες, προκειμένου να πετύχεις το αποτέλεσμα που πρέπει, να σε αγχώνει ακόμα περισσότερο. Δεν θέλεις και πολύ εσύ άλλωστε! Μην το αφήσεις όλο αυτό όμως ούτε να σε κάνει να θολώσεις και να μην ξέρεις από πού να το πιάσεις.
Ταύρος
DO’S: Η αλήθεια είναι πως είσαι αρκετά κουρασμένος, όμως αυτό δεν σου δίνει το δικαίωμα να ξεσπάσεις σε ανθρώπους που δεν σου φταίνε. Ακόμα κι αν ακούς περίεργα και κουλά, εσύ πρέπει να κάνεις υπομονή. Να είσαι ευγενικός έστω! Σταμάτα να έχεις υποψίες για τους πάντες, γιατί αυτή η καχυποψία μπορεί να θολώσει αρκετά την κρίση σου.
DON’TS: Μην χαωθείς λόγω του ότι υπάρχουν πολλά μέσα στο κεφάλι σου τα οποία σε απασχολούν και σε πιέζουν ψυχολογικά. Μην κακοχαρακτηρίσεις τις συμβουλές που θα σου δώσουν ορισμένοι από τον περίγυρό σου, απλά και μόνο επειδή εσύ βιάζεσαι να δεις αποτελέσματα. Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς από τις παρασκηνιακές δράσεις τρίτων.
Δίδυμοι
DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά σου, καθώς σήμερα ίσως αυτά να αποδειχθούν αρκετά απαιτητικά. Μάλιστα ενδέχεται να σου ανατεθούν και έξτρα δουλειές τις οποίες εσύ πρέπει να υλοποιήσεις όπως και να έχει. Προσπάθησε να ξεκαθαρίσεις την επικοινωνία και την συνεννόηση με τους συναδέλφους ή τους φίλους σου, γιατί είναι λίγο μπερδεμένες.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά και μην ξοδεύεις αλόγιστα, γιατί θα υπάρξουν κάποια απρόοπτα εκεί. Όχι μόνο αυτό αλλά ακόμα και να ζητήσεις βοήθεια δεν θα σου δοθεί εύκολα. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να σε κάνει να θυμώσεις ή να απομακρυνθείς. Μη γίνεσαι πεισματάρης και μην απαντάς με αντίδραση και ένταση σε αυτά που ακούς.
Καρκίνος
DO’S: Επειδή πρόκειται για έντονη μέρα, εσύ πρέπει να προσπαθήσεις να είσαι ψύχραιμος και συγκεντρωμένος στη δουλειά σου. Στα επαγγελματικά, το κλίμα ίσως είναι θολό, οπότε τουλάχιστον εσύ πρέπει να είσαι όσο πιο ξεκάθαρος μπορείς. Προσπάθησε να κινηθείς χαλαρά μεν, με αποφασιστικότητα δε, ακόμα κι αν οι συνθήκες δεν το κάνουν εύκολο.
DON’TS: Μην απογοητευτείς αν δεις ότι ορισμένοι στα επαγγελματικά είναι αρκετά απαιτητικοί προς εσένα ή και εγωιστές. Πάντως σίγουρα δεν πρέπει να προσπαθήσεις να τους μιμηθείς! Ωστόσο μην αφήσεις τους άλλους να δουν ότι δυσκολεύεσαι εκεί. Μην επιτρέψεις στις ανασφάλειές σου να σε επιφορτίσουν με ένα άγχος παραπάνω. Αρκετά!
Λέων
DO’S: Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος κατάλληλα, καθώς θα προκύψουν πολλά που πρέπει να διαχειριστείς. Ειδικά στη δουλειά αυτό. Ωστόσο καλό είναι να αποφύγεις να γίνεις απότομος και σκληρός στο πως μιλάς σε κάποιους συναδέλφους σου. Απόφυγε να δώσεις εσύ τις οδηγίες στους ανώτερούς σου, καθώς δεν είναι αυτός ο ρόλος σου, έτσι;
DON’TS: Μην επιτρέψεις στην πίεση ή στην καχυποψία που νιώθεις να σε κάνουν να κλειστείς στο καβούκι σου. Μπορείς να εξηγήσεις στους άλλους ότι θέλεις χώρο, αλλά όχι και να απομονωθείς εντελώς. Μην χαλαρώνεις όσον αφορά τα οικονομικά. Επειδή το μυαλό σου είναι αρκετά θολωμένο, καλό είναι να μην πάρεις αποφάσεις τώρα. Ειδικά αν έχεις νεύρα.
Παρθένος
DO’S: Καλό θα ήταν για σήμερα να αποφύγεις να έρθεις σε επαφή με πολύ κόσμο. Κι αυτό γιατί ο καθένας θέλει να πει αυτό που θέλει και να αποφύγει να αναλάβει τις ευθύνες του. Δε νομίζω πως είναι και το καλύτερο σου αυτό! Αν τώρα κάποιος σε προσπεράσει και δεν σου δώσει σημασία, πάρετο ως θετικό και απόφυγε να αντιδράσεις περίεργα.
DON’TS: Μην προσπαθείς να πιέσεις τις καταστάσεις να εξελιχθούν όπως εσύ θέλεις, καθώς το αυθόρμητο είναι πάντα το καλύτερο! Αυτό ισχύει και για τα άτομα που έχεις στον περίγυρό σου. Μην κάνεις έντονα σχόλια, γιατί σίγουρα θα τσακωθείς με κάποιον. Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από το ότι δεν ξέρεις ποιον μπορείς να εμπιστευτείς και ποιον όχι.
Ζυγός
DO’S: Σήμερα πρέπει να φροντίσεις να είσαι τυπικός και να κλείσεις με όλες τις δουλειές που τρέχουν. Η αλήθεια είναι πως έχουν μαζευτεί αρκετές υποχρεώσεις και δεν έχεις όλο τον χρόνο με το μέρος σου, οπότε πρέπει λίγο να τρέξεις. Ωστόσο πρέπει να παραμείνεις και προσεκτικός. Απόφυγε να ζητήσεις βοήθεια στη δουλειά, γιατί μάλλον δεν θα τη λάβεις.
DON’TS: Μη μοιράζεσαι τα πάντα και με τους πάντες. Ειδικά αν ο σκοπός σου είναι να τους κάνεις να νιώσουν άνετα ώστε να τους ψαρέψεις μετά, τότε θα σου πω δύο φορές να μην το κάνεις αυτό! Έλεος! Βέβαια δεν σου λέω και να μην εκφραστείς καθόλου, έτσι; Μην χάνεις τις ισορροπίες σου γενικώς. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι υπερβολικός ούτε και toxic.
Σκορπιός
DO’S: Στα επαγγελματικά, κόψε την φορά σε όσους προσπαθούν να σε φορτώσουν με τις δικές τους δουλειές χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία ότι εσύ μπορεί να το έχεις λίγο παραπάνω. Απόφυγε να απομονωθείς και να κόψεις τα πολλά πολλά με τους συναδέλφους σου λόγω του ότι υπάρχει μια θολούρα και δυσκολία στην επικοινωνία- συνεννόηση.
DON’TS: Μην επικοινωνήσεις με τρόπο που είναι ψυχρός και απόλυτος. Παράλληλα μην κάνεις σκληρά σχόλια επίτηδες. Μην πάρεις μέρος σε έντονες συζητήσεις που απλά θα τύχει να είσαι μπροστά. Αν δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, μη μοιραστείς αυτά που θα μάθεις. Μην αρχίσεις να δημιουργείς σενάρια επιστημονικής φαντασίας μέσα στο κεφάλι σου.
Τοξότης
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις μία καλή διάθεση, όσο περίεργο ή βαρύ κι αν είναι το κλίμα της σημερινής μέρας. Το ξέρω πως έχεις πολλά μέσα στο κεφάλι σου, αλλά πρέπει να διαχειριστείς και τα διάφορα που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι σου. Βέβαια φρόντισε να απλώσεις το χεράκι σου μόνο μέχρι εκεί που μπορείς χωρίς να πιεστείς για κάτι παραπάνω.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις αυτά τα οποία έχεις ήδη αποφασίσει λόγω των αμφιβολιών και των δεύτερων σκέψεών σου. Σίγουρα οι πληροφορίες που φτάνουν στα χέρια σου αποδεικνύουν ότι κάποια από αυτά που έχεις μάθει τελευταία δεν ισχύουν, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να επηρεάσει εσένα. Μην εξιδανικεύεις το ερωτικό σου ενδιαφέρον.
Αιγόκερως
DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις τις συνεννοήσεις σου και απόφυγε να είσαι σκληρός. Ειδικά στα επαγγελματικά φρόντισε να παραμείνεις μόνο στις χρήσιμες πληροφορίες και σε οτιδήποτε έχει ουσία. Όλα τα άλλα μπορούν να περιμένουν για κάποια άλλη στιγμή. Απόφυγε να κάνεις ερωτήσεις που μπορούν να φέρουν τους άλλους σε δύσκολη θέση.
DON’TS: Μην κάνεις χαζές ερωτήσεις, ειδικά αν δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Μην αφήσεις την κούραση να χαλάσει εντελώς και τη διάθεσή σου. Ωστόσο μη μένεις χωρίς ξεκούραση, γιατί τότε θα κάνεις αχρείαστα λάθη. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και ειδικά όχι μία τόσο απαιτητική μέρα, καθώς αργότερα μπορεί να τις μετανιώσεις.
Υδροχόος
DO’S: Πιεστική και άκρως απαιτητική μέρα, οπότε εσύ πρέπει να την ξεκινήσεις όντας καλά οργανωμένος. Βάλε πρόγραμμα στις δουλειές που έχεις να κάνεις, για να μη μείνεις πίσω χρονικά. Όχι μόνο αυτό αλλά δε χρειάζεται να χάσεις κι όλη σου την ενέργεια πάνω σε αυτό, σωστά; Έλεγξε αν αυτά που μαθαίνεις είναι σωστά και μετά προχώρα παρακάτω.
DON’TS: Μην κάνεις αχρείαστα λάθη λόγω της κακής επικοινωνίας που επικρατεί σήμερα ή της θολούρας που υπάρχει μέσα στο κεφάλι σου. Μη γίνεσαι επίμονος θέλοντας να γίνουν τα πάντα με τον δικό σου τρόπο, γιατί αυτό δημιουργεί αποστάσεις ή ακόμα χειρότερα και εντάσεις. Ταυτόχρονα μην αγνοείς τα οικονομικά σου και μην κάνεις περιττά έξοδα.
Ιχθύες
DO’S: Μπορείς να εκφραστείς με μεγαλύτερη δημιουργικότητα, ειδικά αφού είναι κάτι που το θέλεις αρκετά. Απόφυγε να έρθεις σε δύσκολη θέση λόγω των περίεργων συμπεριφορών που εντοπίζεις στους άλλους. Πίστεψε στον εαυτό σου και στο ότι κάνεις το καλύτερο που μπορείς, έτσι ώστε να σώσεις την κρίση σου από το να θολώσει εντελώς.
DON’TS: Μη γίνεις σκληρός με τον εαυτό σου. Μη γίνεις όμως έντονος και ψυχρός με τους άλλους. Μην προσπαθήσεις να κρύψεις τα συναισθήματά σου, καθώς αυτό δεν χρειάζεται. Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις, προκειμένου να μπορέσεις να διαχειριστείς τα πάντα ψύχραιμα. Μην ξεσπάσεις την ένταση και τα νεύρα σου πάνω στα ψώνια.
