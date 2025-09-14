Αλλάζει ο καιρός από το βράδυ της Κυριακής με τη μεταβολή να είναι «πιο περιορισμένη σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις», σύμφωνα με τη πρόγνωση του μετεωρολόγου, Σάκη Αρναούτογλου.

Τα φαινόμενα τη Δευτέρα «φαίνεται να έχουν πολύ πιο τοπικό χαρακτήρα και μικρή διάρκεια (συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής) ενώ και στην Κρήτη η πιθανότητα για μπόρες μειώθηκε σημαντικά».

Σύννεφα θα καλύψουν τις πρώτες πρωινές ώρες την Κεντρική Μακεδονία και θα πυκνώσουν στη βόρεια Ελλάδα. Οι βροχές θα είναι λίγες και αναμένουμε κάποιες μπόρες στη κεντρική Μακεδονία, αλλά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Απο το μεσημέρι θα σημειωθούν κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Ίσως και στην Αττική να υπάρξει κάποια μπόρα, χωρίς όμως δυναμική.

Η θερμοκρασία

Σε γενικές γραμμές οι καιρικές συνθήκες αναμένονται καλές. Βροχές αναμένονται από το μεσημέρι σε ορεινά τμήματα της βόρειας χώρας και της Πελοποννήσου. Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας όμβρους, κυρίως στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με το METEO η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 έως 29-31, στη Θεσσαλία από 16 έως 32-34 βαθμούς, στην Ήπειρο από 16 έως 30-31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 31-33, στα Επτάνησα από 18 έως 29-31, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 27-29 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 3-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες; διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς.