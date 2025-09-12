Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης παρατηρούνται πάνω από τη χώρα μας, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενώ ένα θολό «πέπλο» έχει σκεπάσει την Αθήνα από το πρωί της Παρασκευής. Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο θα επικρατεί καλός καιρός στη χώρα.

«Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας. Δεν είναι πολύ μεγάλες οι συγκεντρώσεις, αλλά γίνονται ορατές ως ένα πέπλο, δίνοντας θαμπά χρώματα στην ατμόσφαιρα», σημειώνει ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

«Η περισσότερη σκόνη θα συνεχιστεί και το επόμενο διήμερο, αλλά θα υποχωρήσει από την αρχή της επόμενης εβδομάδας», προσθέτει ο ίδιος.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικά καλοκαιρινό, με θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς και ενισχυμένους βοριάδες

Φθινοπωρινό διάλειμμα

Με «φθινοπωρινό σκίρτημα» αλλά χωρίς κακοκαιρία θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, τονίζει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται γενικά καλοκαιρινό, με θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς και ενισχυμένους βοριάδες, ενώ η Δευτέρα θα φέρει λίγες παροδικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Η ανάρτησή του:

«Φθινοπωρινό σκίρτημα τη Δευτέρα…Καμία κακοκαιρία!

»Σχετικά καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αρκετή ηλιοφάνεια (και περιορισμενη αστάθεια στα βόρεια ορεινά).Επιπλέον οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ.

»Επιπλέον η ανομβρία φαίνεται να συνεχίζεται και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με θερμοκρασίες μάλιστα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός τη προσεχή Δευτέρα 15/9, όπου μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

»Παράλληλα η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα 4-5 βαθμούς, ενώ επικρατέστεροι άνεμοι τη νέα εβδομάδα θα είναι οι βοριάδες με εντάσεις που θα αυξομειώνονται.