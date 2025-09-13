newspaper
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 14:31
Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία ο Τραμπ – «Απλά πείτε πότε»
Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση – Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού
Ελλάδα 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:31

Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση – Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού

Τα Μερομήνια, οι καθοριστικές μέρες του χρόνου για το πώς θα είναι ο επερχόμενος χειμώνας και η βραχυπρόθεσμη εκδοχή της ΕΜΥ για όσους προτιμούν την επιστημονική εκδοχή

Σύνταξη
Spotlight

Δίπλα στην παραδοσιακή πρακτική μακροπρόθεσμης πρόγνωσης για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός – γνωστή ως Μερομήνια και σε ακτίνα περίπου 60 χιλιομέτρων από το σημείο παρατήρησης – υπάρχουν και δύο ημέρες που οι γιαγιάδες μας θεωρούσαν καθοριστικές για το πόσο έντονος θα είναι ο επερχόμενος χειμώνας.

Σύμφωνα με τους μελετητές αυτών των πρακτικών, η μία είναι στις 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία – που έδειξε ότι ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι αξιόλογος καθώς η μέρα ήταν δροσερή – και η άλλη στις 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που εορτάζεται η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού.

Το Σαββατοκύριακο πάντως, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, το καλοκαιρινό σκηνικό θα παραμείνει. Για αύριο, οι παραδοσιακοί «προγνώστες» λένε ότι αν ο καιρός είναι ηλιόλουστος και σχετικά ζεστός αυτό θα σημάνει έναν ήπιο χειμώνα και το αντίθετο αν η μέρα είναι μουντή και συννεφιασμένη, ειδικά αν έχει μαύρα σύννεφα και ρίχνει ψιλόβροχο.

Γενικά, όσο πιο μουντός είναι ο καιρός του Τιμίου Σταυρού, τόσο πιο αξιόλογος αναμένεται ο χειμώνας. Πάντως, με βάση τα Μερομήνια, ο Νοέμβριος θα είναι ήπιος, ο Δεκέμβριος λίγο ψυχρός στην αρχή αλλά ήπιος το τελευταίο δεκαήμερο και τις περισσότερες ημέρες του Ιανουαρίου, στα τέλη του οποίου θα έχουμε έντονη κακοκαιρία και ισχυρά φαινόμενα που θα συνεχιστούν τον Φεβρουάριο.

Ήπιο χειμώνα θα σημάνει πιθανή αυριανή καλοκαιρία, σύμφωνα με τους παραδοσιακούς «προγνώστες»

YouTube thumbnail

Για όσους αρκούνται στις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις, τα μοντέλα της ΕΜΥ δείχνουν ήπιο καιρό για το Σαββατοκύριακο που όμως αλλάζει άρδην τη Δευτέρα. Έτσι από βδομάδα, θα έχουμε ένα «φθινοπωρινό σκίρτημα» όπως το χαρακτήρισε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αν και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, με σημαντική ενίσχυση των ανέμων στο Αιγαίο.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου τοπικά ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες και τοπικοί όμβροι στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά από το μεσημέρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην κεντρική Μακεδονία πιθανότητα για ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες και για όμβρους στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία – Θράκη βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το βράδυ στο Θρακικό έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου έως 32 βαθμούς.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Πιθανότητα για ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και τις Σποράδες και τοπικών όμβρων στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Στη Θεσσαλία ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα υπόλοιπα βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33.και στις Σποράδες έως 27. βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες και για όμβρους στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στη Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει 28 με 31 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα

Αρχικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εκτός από τη Μακεδονία όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Βαθμιαία ο καιρός θα καταστεί άστατος και στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και αργότερα στις Κυκλάδες και την Κρήτη με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τρίτη

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τετάρτη

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

