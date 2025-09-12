Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Οταν οι φυλακές γίνονται… στούντιο
Κρατούμενοι κάνουν Live στο TikTok • Ζωντανές μεταδόσεις με παράνομα κινητά πίσω από τα κάγκελα
- Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη
- Συναγερμός στο Καπιτώλιο μετά από απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών - Δεν βρέθηκε κάτι
- Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ
- Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη
Κρατούμενοι κάνουν Live στο TikTok
Οταν οι φυλακές γίνονται… στούντιο
• Ζωντανές μεταδόσεις με παράνομα κινητά πίσω από τα κάγκελα
• Οι «φυλακισμένοι influencers» αποκτούν φήμη διαφημίζοντας τη ζωή στα κελιά τους
• Ισχυρίζονται ότι «στη φυλακή δεν περνάς και άσχημα»
• Τι λένε στα «ΝΕΑ» οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ
Ποιος πυροδοτεί την πολιτική βία;
• Σοκ στις ΗΠΑ
• Πού επιρρίπτει τις ευθύνες ο Τραμπ
• Εκδίκηση ζητούν στα social media για τον δράστη (δεξιά)
Υποβλήθηκαν 300.000 αντιρρήσεις
Αλλάζουν οι δασικοί χάρτες με αφορμή τους μικρούς οικισμούς
• Ενας οδηγός για το πώς θα ξεμπλοκάρει η ομηρεία των ιδιοκτητών
Ιράτσε Γκαρσία στα «ΝΕΑ»
Μεγάλο δράμα η στέγαση στην Ευρώπη
• Η επικεφαλής της Σοσιαλιστικής Ομάδας στην Ευρωβουλή μιλάει στη Μαρία Βασιλείου
Πολιτικό παρασκήνιο
Αποστάσεις Φάμελλου από τον Τσίπρα. «Δεν είμαι μεταφραστής του»
Γκάλοπ – έκπληξη για το «κόμμα» της Καρυστιανού
Μετά τη Chevron
Ευχές από Ουάσιγκτον για την ενεργειακή συμμαχία με την Αθήνα
• Τα μηνύματα από τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ
Αντί του Κατάρ
Το Ισραήλ ήθελε να χτυπήσει την Τουρκία
Ελλάδα – Τουρκία
Ο Σπανούλης, ο Γιάννης και μια παρέα που θέλει την πρόκριση στον τελικό
AEK
Τέλος ο Μαρσιάλ, φέρνει Ζοάο Μάριο
