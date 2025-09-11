Συγκλονιστικό βίντεο – Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνοδεύει επίτοκο σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας
Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γ.Κ. Νίκαιας μέσα σε 15 λεπτά
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ συνόδευσαν μια επίτοκο γυναίκα που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, ώστε να φτάσει έγκαιρα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
Στο βίντεο που ανήρτησε στο Χ η ΕΛ.ΑΣ., φαίνονται οι αστυνομικοί να δίνουν οδηγίες στον σύζυγο της γυναίκας που οδηγούσε το αυτοκίνητο με το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
«Φύγε, μπες μπροστά», «κάνε δεξιά, ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες» ακούγονται να λένε οι αστυνομικοί.
«Μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά. Μια γυναίκα επίτοκος σε κρίσιμη κατάσταση, στο τιμόνι ο σύζυγός της, και ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο.
Το όχημα εντοπίστηκε άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, κατόπιν σήματος του Κέντρου της Αμέσου Δράσεως, η οποία ανέλαβε να ανοίξει τον δρόμο.
Μέσα σε μόλις 15 λεπτά — με ασφάλεια και ταχύτητα — η συνοδεία ολοκληρώθηκε και η επίτοκος παραδόθηκε στους γιατρούς», αναφέρεται στο μήνυμα της Αστυνομίας που συνοδεύει το βίντεο.
