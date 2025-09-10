Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης. Μεγάλα μποτιλιαρίσματα παρατηρούνται κυρίως στον Κηφισό, στη λεωφόρο Αθηνών αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας και στη λεωφόρο Μεσογείων.

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπως και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 5′ – 10΄ υπάρχουν και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Τετάρτη, δεν κυκλοφορούν τα ταξί λόγω της 48ωρης απεργίας που κήρυξε χθες ο ΣΑΤΑ, σε διαμαρτυρία για τη συμμετοχή των επαγγελματικών βαν στις αστικές μετακινήσεις.

Μεγάλη κίνηση παρατηρείται σε πολλούς δρόμους της Αττικής δοκιμάζοντας τα νεύρα των οδηγών

Σημειωτόν…

Στη λεωφόρο Κηφισού οι οδηγοί κινούνται με σχετικά χαμηλές ταχύτητες καθώς παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφεια έως και τη Δράκοντος και στα δύο ρεύματα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στο κέντρο της πρωτεύουσας επικρατεί κομφούζιο στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού αλλά και στο ύψος της Συγγρού κυρίως στην περιοχή γύρω από τους στύλους του Ολυμπίου Διός στο ύψος της λεωφόρου Αμαλίας.