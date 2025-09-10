Για δεύτερη ημέρα σήμερα συνεχίζεται οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που αποφάσισε ο ΣΑΤΑ διαμαρτυρόμενος για την απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει συγκοινωνιακό έργο στα επαγγελματικά βαν.

Οι απεργοί με τα ταξί τους πρόκειται να συγκεντρωθούν στις 10:00 Σπύρου Πάτση και Λεωφ. Αθηνών

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου, Θύμιος Λυμπερόπουλος, κατά την ανακοίνωση της απεργίας την προηγούμενη εβδομάδα αναρωτήθηκε «γιατί θέλουν να αλλάξουν τον νόμο 4530» κατηγορώντας τους ιδιώτες των βαν ότι «θέλουν να κλέψουν τη δουλειά από τα ταξί» και προσθέτοντας ότι «μέχρι 9 άτομα, το μεταφορικό έργο το κάνει το ταξί». Ο ίδιος ανέφερε ακόμα ότι και στα πρόστιμα, υπάρχει μεγάλη διαφορά υπέρ των βαν.

Σήμερα Τετάρτη οι απεργοί με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα πρόκειται να συγκεντρωθούν στις 10 π.μ. Σπύρου Πάτση και Λεωφ. Αθηνών, με πρόθεση να προχωρήσουν σε αυτοκινητοπορεία προς το υπουργείο Μεταφορών για να συναντήσουν τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη και ακολούθως θα συνεχίσουν προς το λιμάνι του Πειραιά.

Χειρόφρενο Τρίτη και Τετάρτη

Χθες, πρώτη μέρα της απεργίας, οι ταξιτζήδες συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του ΣΑΤΑ και ακολούθησε πορεία προς το υπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς τα νοσοκομεία, ενώ τα ταξί «επιφυλακής» θα φέρουν ειδική σήμανση.

Στη σχετική ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ αναφέρει για τον κλάδο ότι «βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί. Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί».

Ήδη σε πολλές επαρχιακές πόλεις οι σύλλογοι των οδηγών ταξί λαμβάνουν αποφάσεις με το ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο με αυτό του ΣΑΤΑ.