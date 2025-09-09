Η… δεύτερη μεγάλη ζωή του Βασίλη Σπανούλη

Είναι σίγουρο πως αν του έλεγε κάποιος να πατήσει παρκέ και να παίξει, για να βοηθήσει την Εθνική ομάδα, θα το έκανε και μάλιστα πολύ καλά.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν μπορεί ν’ αγωνιστεί σαν μέλος της πεντάδας αλλά αγωνίζεται και δίνει μεγάλες «μάχες» από την άκρη του πάγκου και είναι εξίσου καθοριστικός, όπως ήταν και σαν αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έζησε μια μυθική καριέρα σαν παίκτης αλλά τώρα κάνει την διαφορά και σαν προπονητής, σε σημείο που να κάνει κάποιος λόγο για την… δεύτερη μεγάλη ζωή του Σπανούλη.

Πετύχαμε μια τεράστια νίκη επί ενός δυνατού αντιπάλου, έχοντας βεβαίως για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για να επιτευχθεί ο στόχος.

Σούπερ σταρ ο Γιάννης αλλά σούπερ σταρ στην άκρη του πάγκου της Εθνικής μας ομάδας και ο Σπανούλης, καθώς το κοουτσάρισμα του Έλληνα κόουτς, ήταν (και) σήμερα εξαιρετικό.

Για να είμαστε μάλιστα ακριβείς, θα πρέπει να εστιάσουμε στο «διάβασμα» του παιχνιδιού που έκανε ο Σπανούλης και μπορεί εύκολα να ισχυριστεί κάποιος ότι φτάσαμε άνετα στην τεράστια νίκη και την πρόκριση στον ημιτελικό του Eurobasket.

Τόσο άνετα που οι Λιθουανοί δεν… κατάλαβαν τι έγινε μετά το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα κι ότι κι αν δοκίμασε ο Κουρτινάιτις δεν κατάφερε να μας προκαλέσει πρόβλημα.

Ο Σπανούλης από την άλλη πλευρά είχε «απάντηση» σε όλα όσα προσπάθησαν να κάνουν οι Λιθουανοί και φάνηκε με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, ότι είχε προετοιμάσει τους παίκτες του για μεγάλη «μάχη».

Γιατί αυτά τα παιχνίδια κρίνονται (σε μεγάλο μάλιστα βαθμό) και από την καλή ψυχολογία με την οποία μπαίνει μια ομάδα στο παρκέ. Και ο Σπανούλης έδειξε ότι είχε κάνει την απαιτούμενη δουλειά για να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος της πρόκρισης.

Η ομάδα μας είναι στα ημιτελικά της διοργάνωσης και τώρα θα κοντραριστούμε με την Τουρκία, έχοντας φυσικά ως μεγάλο στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Μπορούμε να τα καταφέρουμε; Ασφαλώς και μπορούμε γιατί η Εθνική μας έχει αποδείξει ότι είναι σε θέση να φτάσει και στην κατάκτηση του τροπαίου.

Τώρα ο Βασίλης Σπανούλης, σχεδιάζει στα… πινακάκια του τον αγώνα με τους Τούρκους, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις τεράστιες δυνατότητες της ομάδας μας.

Και όπως χαρακτηριστικά τόνισε μετά τον προημιτελικό με τους Λιθουανούς, «θα είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι με την Τουρκία».