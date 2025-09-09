magazin
Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε σε μια συνεργάτιδα του, η οποία πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά και στον πόνο που νιώθει όταν βλέπει τα παιδιά να υποφέρουν.

Ο Γιώργος Χρανιώτης βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή του Αργύρη Ζαννιά, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για μια «συγγνώμη» που χρωστάει σε μια παλιά συνεργάτιδα του που πλέον δεν ζει, αλλά και για το ότι αν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι στον κόσμο μας, αυτό θα ήταν να μην πεινούν τα παιδιά.

Πιο συγκεκριμένα, συζητώντας με τον Αργύρη Ζαννιά, ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος, στον οποίο να χρωστά μια συγγνώμη. Τότε, ο Χρανιώτης, απάντησε: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες και μπορεί άθελα μου να συνέβαλα και εγώ στο να μην είναι στη ζωή».

Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε αυτό το πρόσωπο.

@argiriszannias «Σε μια κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή…»  Γιώργος Χρανιώτης 🎬 Ολόκληρη συνέντευξη: link στο bio #ΤοΣυστατικόΠουΈλειπε #tosystatikopoueleipe #ΓιώργοςΧρανιώτης #GiorgosHraniotis ♬ πρωτότυπος ήχος – Αργύρης Ζαννιάς

«Δεν έχω το σθένος να βλέπω παιδιά να υποφέρουν»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιώργος Χρανιώτης, αναφέρθηκε σε ένα πράγμα που τον πονά ιδιαιτέρως βάσει της τρέχουσας κοινωνικοπολιτικής κατάστασης του κόσμου: «Δεν υπάρχει κάτι που να με πληγώνει περισσότερο από την αίσθηση της απονιάς. Οπότε, αν ένα πράγμα θα ήθελα να αλλάξω είναι να μην πεινάει κανένα παιδί. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και τελευταία δεν έχω το σθένος να βλέπω παιδιά να υποφέρουν».

Ο ηθοποιός θέλησε να δώσει και τον δικό του ορισμό για την «αγάπη», αναφέροντας μια αλληλουχία πραγμάτων που συνιστούν αυτό το συναίσθημα: «Είναι η προσφορά, η χρησιμότητα, όταν δίνω, χαρίζω, αγκαλιάζω, κλαίω, αλλά ταυτόχρονα θέλω να το κάνω κάτι αυτό το κλάμα. Νομίζω ότι αγάπη είναι μόνο το να δίνεις. Ένα σχέδιο, που θα σου δώσει την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να κάνεις τους άλλους λίγο καλύτερα. Αγάπη είναι προσφορά».

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
