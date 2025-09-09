Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»

Ο Γιώργος Χρανιώτης βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή του Αργύρη Ζαννιά, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για μια «συγγνώμη» που χρωστάει σε μια παλιά συνεργάτιδα του που πλέον δεν ζει, αλλά και για το ότι αν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι στον κόσμο μας, αυτό θα ήταν να μην πεινούν τα παιδιά.

Πιο συγκεκριμένα, συζητώντας με τον Αργύρη Ζαννιά, ο ηθοποιός ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος, στον οποίο να χρωστά μια συγγνώμη. Τότε, ο Χρανιώτης, απάντησε: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή και που ήμασταν συνεργάτες και μπορεί άθελα μου να συνέβαλα και εγώ στο να μην είναι στη ζωή».

Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε αυτό το πρόσωπο.

«Δεν έχω το σθένος να βλέπω παιδιά να υποφέρουν»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιώργος Χρανιώτης, αναφέρθηκε σε ένα πράγμα που τον πονά ιδιαιτέρως βάσει της τρέχουσας κοινωνικοπολιτικής κατάστασης του κόσμου: «Δεν υπάρχει κάτι που να με πληγώνει περισσότερο από την αίσθηση της απονιάς. Οπότε, αν ένα πράγμα θα ήθελα να αλλάξω είναι να μην πεινάει κανένα παιδί. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και τελευταία δεν έχω το σθένος να βλέπω παιδιά να υποφέρουν».

Ο ηθοποιός θέλησε να δώσει και τον δικό του ορισμό για την «αγάπη», αναφέροντας μια αλληλουχία πραγμάτων που συνιστούν αυτό το συναίσθημα: «Είναι η προσφορά, η χρησιμότητα, όταν δίνω, χαρίζω, αγκαλιάζω, κλαίω, αλλά ταυτόχρονα θέλω να το κάνω κάτι αυτό το κλάμα. Νομίζω ότι αγάπη είναι μόνο το να δίνεις. Ένα σχέδιο, που θα σου δώσει την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να κάνεις τους άλλους λίγο καλύτερα. Αγάπη είναι προσφορά».