Η Νότια Κορέα δήλωσε το Σάββατο ότι η δημοσίευση από τις ΗΠΑ φωτογραφιών και βίντεο της σύλληψης εκατοντάδων κορεατών εργαζομένων είναι λυπηρή, ειδικά καθώς το περιστατικό συνέβη αμέσως μετά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, όπως μετέφερε το Reuters.

Αξιωματούχοι της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης έκαναν έφοδο σε εργοστάσιο μπαταριών αυτοκινήτων της Hyundai Motor την Πέμπτη και αργότερα δημοσίευσαν βίντεο και φωτογραφίες εργαζομένων με χειροπέδες στα χέρια, τη μέση και τους αστραγάλους να επιβιβάζονται σε λεωφορείο μετά την έφοδο.

Η καταστολή αυτή ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Σεούλ, ενός σημαντικού ασιατικού συμμάχου και επενδυτή των ΗΠΑ, σε μια περίοδο που οι δύο χώρες προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους και να ολοκληρώσουν μια εμπορική συμφωνία μετά τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Νότιας Κορέας Λι Τζέ Μιουνγκ.

Ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Παρκ Γιουν-τζου είπε στην υποδιοικήτρια του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Πολιτικές Υποθέσεις Άλισον Χούκερ σε τηλεφωνική συνομιλία ότι ήταν λυπηρό το γεγονός ότι το περιστατικό «συνέβη σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν πρέπει να διατηρηθεί η δυναμική εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των δύο ηγετών, που δημιουργήθηκε μέσω της πρώτης συνάντησης κορυφής τους», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας.

Η Νότια Κορέα ζητάει δίκαιη επίλυση του ζητήματος

Ο Παρκ ζήτησε επίσης από την Χούκερ να εξασφαλίσει μια δίκαιη και ταχεία επίλυση του ζητήματος. «Οι οικονομικές δραστηριότητες των εταιρειών μας που έχουν επενδύσει στις ΗΠΑ και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών μας δεν πρέπει να παραβιάζονται άδικα κατά τη διάρκεια της επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ», δήλωσε.

Η σύλληψη περίπου 475 εργαζομένων στο εργοστάσιο κοντά στη Σαβάνα της Γεωργίας, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 300 Κορεάτες, ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής του νόμου σε ένα μόνο σημείο στην ιστορία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Το βίντεο και οι φωτογραφίες της επιδρομής, στην οποία συμμετείχαν ένα ελικόπτερο και θωρακισμένα οχήματα, έδειχναν εκατοντάδες εργαζομένους να στέκονται μπροστά από ένα κτίριο, μερικοί από τους οποίους φορούσαν κίτρινα γιλέκα με τα ονόματα «Hyundai» ή «LG CNS». Δύο εργαζόμενοι κρύφτηκαν σε μια λίμνη πριν συλληφθούν.

Η ICE έκανε την δουλειά της λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Λι Τζαε Μιούνγκ διέταξε μια άμεση και ολοκληρωτική αντίδραση στις συλλήψεις, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Τσο Χιούν σε έκτακτη συνάντηση το Σάββατο. Ο Τσο είπε ότι ενδέχεται να μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με αξιωματούχους, αν χρειαστεί.

Η LG Energy Solution, η οποία συνεργάζεται με τη Hyundai για την κατασκευή του εργοστασίου, δήλωσε ότι ζήτησε από τους υπαλλήλους της να επιστρέψουν από επαγγελματικά ταξίδια στις ΗΠΑ, ενώ ανέστειλε τα ταξίδια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από τις συναντήσεις με πελάτες.

Η Hyundai Motor δήλωσε ότι θα διερευνήσει τους προμηθευτές της και τους υπεργολάβους τους για να διασφαλίσει ότι πληρούν τους κανονισμούς. Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για την έφοδο, δήλωσε την Παρασκευή: «Θα έλεγα ότι ήταν παράνομοι μετανάστες και η ICE απλώς έκανε τη δουλειά της».