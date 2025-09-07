Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (7/9) στο Λιμενικό μετά τη βύθιση σκάφους έξι μέτρων στον κόλπο του Αγίου Όρους, ενώ ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων τουριστών που επέβαιναν σε αυτό.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο επιχείρησαν δύο πλωτά περιπολικά του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, για τον εντοπισμό και την περισυλλογή των επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σκάφος επέβαινε μία οικογένεια από την Αυστρία: αντρόγυνο ηλικίας 70 και 66 ετών και δύο παιδιά 27 και 28 ετών. Και οι τέσσερις εντοπίστηκαν, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην Ουρανούπολη, όντας καλά στην υγεία τους.

Όταν έφτασαν τα σκάφη του Λιμενικού, που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, το ζευγάρι ήταν γαντζωμένο στο αναποδογυρισμένο σκάφος και τα παιδιά κολυμπούσαν κοντά τους.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές ενώ έπνεαν άνεμοι βορειοδυτικοί, έντασης 4 μποφόρ.

Η αιτία βύθισης του σκάφους παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη.