Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας
Ποιος θα κληρονομήσει τα δισεκατομμύρια του Τζιόρτζιο Αρμάνι; Μέσα στην ασαφή ιστορία διαδοχής της μόδας

Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 91 ετών, δεν είναι σαφές αν ο Αρμάνι είχε προγραμματίσει να αφήσει την περιουσία του στο δεξί του χέρι, συνεργάτη του και σύντροφό του Λίο Ντελ’ Όρκο.

Έφη Αλεβίζου
Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Εγκέφαλος στον «αυτόματο πιλότο»: Πώς αποδυναμώνει τις σκέψεις μας;

Spotlight

Ο θάνατος του Ιταλού σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι έχει προκαλέσει ένα παιχνίδι εικασιών και θεωριών σχετικά με το ποιος θα κληρονομήσει την περιουσία του, η οποία εκτιμάται σε 12,1 δισεκατομμύρια δολάρια, αν η αυτοκρατορία του θα καταρρεύσει και αν ο «βασιλιάς Τζόρτζιο» είχε φροντίσει να εξασφαλίσει διάδοχο πριν φύγει από τη ζωή.

Αφού ίδρυσε τον οίκο μόδας του το 1975, ο Αρμάνι παρέμεινε διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, δημιουργικός διευθυντής και ιδιοκτήτης μιας εκτεταμένης επιχείρησης αξίας 23 δισεκατομμυρίων ευρώ που κυριαρχούσε στη βιομηχανία της μόδας, όταν πέθανε σε ηλικία 91 ετών την Πέμπτη.

YouTube thumbnail

«Έχω προετοιμάσει το σχέδιο διαδοχής»

Η Πάολα Πόλο, συντάκτρια μόδας στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, δήλωσε: «Είχε προγραμματίσει τον θάνατό του και τα είχε φροντίσει όλα με έγγραφα, ώστε η αυτοκρατορία να παραμείνει ενωμένη».

Ο Αρμάνι το ανέφερε αυτό στην αυτοβιογραφία του, το 2022: «Έχω προετοιμάσει το σχέδιο διαδοχής με τον συνήθη καλά σχεδιασμένο ρεαλισμό και τη διακριτικότητά μου, αλλά δεν θα το αποκαλύψω τώρα, επειδή είμαι ακόμα εδώ».

Πέρυσι, δήλωσε στην εφημερίδα Corriere della Sera ότι το σχέδιό του «θα πρέπει να ακολουθηθεί από όποιον έρθει μετά από μένα για να συνεχίσει την κληρονομιά μου».

«Κοιτάξτε την Luxottica, τον ιταλικό κατασκευαστή γυαλιών ηλίου. Τρία χρόνια μετά το θάνατο του ιδρυτή, οι κληρονόμοι του εξακολουθούν να μάχονται μεταξύ τους για την ιδιοκτησία»

Ο σχεδιαστής Giorgio Armani και η Silvana Armani περπατούν στη σκηνή μετά την παρουσίαση της συλλογής Emporio Armani Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025/2026 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, Ιταλία, 27 Φεβρουαρίου 2025. REUTERS/Claudia Greco

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι και η Σιλβάνα Αρμάνι (η 69χρονη είναι κόρη του αείμνηστου αδελφού του Τζόρτζιο, Σέρτζιο) περπατούν στη σκηνή μετά την παρουσίαση της συλλογής Emporio Armani Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025/2026 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, Ιταλία, 27 Φεβρουαρίου 2025. REUTERS/Claudia Greco

«Δεν υπάρχει πραγματικό σχέδιο»

Λεπτομέρειες της συμφωνίας διέρρευσαν το 2023, αποκαλύπτοντας ότι η εταιρεία θα μπορούσε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο πέντε χρόνια μετά το θάνατό του. Ωστόσο, δεν προέκυψε κανένα στοιχείο για το ποιος θα αναλάμβανε τη διοίκηση, από τη λίστα των μελών της οικογένειας στο διοικητικό συμβούλιο έως τον Λίο Ντελ’ Όρκο, συνεργάτη του, σύντροφό του και επικεφαλής του τμήματος ανδρικών σχεδίων.

Η Τζούλια Γκριβέλι, συντάκτρια μόδας στην ιταλική οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore, δήλωσε ότι ίσως δεν είναι τόσο απλό όσο το να περιμένουμε να ακούσουμε ένα όνομα για το ποιος θα ονομαστεί διάδοχος στη διαθήκη του Αρμάνι.

Είπε: «Ήταν ένας άνθρωπος που διατηρούσε τον απόλυτο έλεγχο της εταιρείας μέχρι το τέλος και πιστεύω ότι δεν είχε προετοιμάσει διάδοχο — δεν υπάρχει πραγματικό σχέδιο. Η εταιρεία δεν ήταν εισηγμένη στο χρηματιστήριο, οπότε δεν υπάρχει καταστατικό σχετικά με αυτό. Κοιτάξτε την Luxottica, τον ιταλικό κατασκευαστή γυαλιών ηλίου. Τρία χρόνια μετά το θάνατο του ιδρυτή, οι κληρονόμοι του εξακολουθούν να μάχονται μεταξύ τους για την ιδιοκτησία».

Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο για το ποιος θα αναλάμβανε τη διοίκηση, από τη λίστα των μελών της οικογένειας στο διοικητικό συμβούλιο έως τον Λίο Ντελ’ Όρκο, συνεργάτη του, σύντροφό του και επικεφαλής του τμήματος ανδρικών σχεδίων

Η «ρήξη» που ήθελε να αποφύγει

Εκτός από την ιδιοκτησία της εταιρείας του, ο Αρμάνι είχε επίσης αγοράσει ένα σούπερ γιοτ και ακίνητα στο Μιλάνο, στο ιταλικό νησί Παντελερία, στο Σαιν Τροπέ, στο Μανχάταν και στην Αντίγκουα.

Σε συνέντευξή του στη Financial Times λίγο πριν από το θάνατό του, ο Αρμάνι μίλησε για μια «σταδιακή μετάβαση» της εξουσίας σε άτομα όπως ο Ντελ’ Όρκο και η οικογένειά του, λέγοντας ότι «θα ήθελε η διαδοχή να είναι οργανική και όχι μια στιγμή ρήξης», υπονοώντας ότι σχεδίαζε να παραδώσει τα ηνία ενόσω ζούσε.

Τώρα, ο θάνατός του έφερε τη «ρήξη» που ήλπιζε να αποφύγει.

Όποιος αναλάβει τα ηνία θα έχει δύσκολο έργο να ανταποκριθεί στη φήμη ενός ανθρώπου που περιγράφεται ως «θρύλος» από ολόκληρο τον πλανήτη –από τις διασημότητες που του αποτίουν φόρο τιμής, μεταξύ των οποίων η Τζούλια Ρόμπερτς, η Σίντι Κρόφορντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, μέχρι τους καθημερινούς θαυμαστές του.

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι χαιρετά μετά την παρουσίαση της συλλογής Emporio Armani Φθινόπωρο/Χειμώνας 2024/2025 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Μιλάνο, Ιταλία, 22 Φεβρουαρίου 2024. REUTERS/Alessandro Garofalo

Μια γενεαλογική αλλαγή για το ιταλικό design

Η Άννα Γουίντουρ, η απερχόμενη συντάκτρια του αμερικανικού Vogue, δήλωσε: «Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι είχε μια τόσο ξεκάθαρη προσωπικότητα και όραμα που αναγνώριζες αμέσως το έργο του, όπου κι αν το έβρισκες».

Η Πόλο είπε ότι ο θάνατος του Αρμάνι ήταν μια «συγκινητική» στιγμή για την Ιταλία. «Ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους της ιταλικής μόδας και ο θάνατός του σημαίνει ότι έρχεται μια γενεαλογική αλλαγή για το ιταλικό design, κάτι που έχει ήδη συμβεί στη Γαλλία, αλλά όχι εδώ», είπε.

Ο Άλντο Καζούλο, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον Αρμάνι για την Corriere della Sera πέρυσι, δήλωσε: «Σε αντίθεση με πολλούς πλούσιους Ιταλούς, δεν έφυγε ποτέ από την Ιταλία για φορολογικούς λόγους. Παρέμεινε κάτοικος εδώ επειδή αγαπούσε την Ιταλία».

«Στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν κάνουν τέτοιες ερωτήσεις»

Στη συνέντευξη, ο Αρμάνι ήταν γεμάτος επαίνους για τους συναδέλφους του Ιταλούς σχεδιαστές, όπως ο Βαλεντίνο και ο αείμνηστος Τζιάνι Βερσάτσε, αλλά ήταν πιο επιφυλακτικός όσον αφορά τους Dolce&Gabbana, ισχυριζόμενος ότι «κοιτάζω τα σχέδιά τους και αναρωτιέμαι: θα το φορούσε αυτό μια γυναίκα; Αλλά βλέπω ότι τώρα αλλάζουν».

Για τη Miuccia Prada είπε: «ζει περισσότερο στον κόσμο της Miuccia Prada παρά στον πραγματικό κόσμο. Δεν σκέφτεται το γεγονός ότι τα φορέματά της πρέπει να φοριούνται από κανονικές γυναίκες».

Ο Καλούζο είπε ότι η συνέντευξή τους ήταν η πρώτη φορά που ο Αρμάνι μίλησε για την ομοφυλοφιλία του. «Κανείς δεν τον είχε ρωτήσει ποτέ. Στην Ιταλία οι άνθρωποι δεν κάνουν τέτοιες ερωτήσεις» επισήμανε.

«Αγρίεψε όταν τον ρώτησα και είπε “πώς ξέρεις ότι έχω αγαπήσει άντρες;», μετά χαλάρωσε και άρχισε να μιλάει». Ο Αρμάνι αποκάλυψε ότι ο πρώτος του σύντροφος ήταν ένας εκπαιδευτής σε μια καλοκαιρινή κατασκήνωση για νέους. «Δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν. Είναι ακόμα μια πολύ συναισθηματική ανάμνηση για μένα», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα, ανακοινώθηκε ότι ο Αρμάνι αγόρασε το La Capannina, ένα ιστορικό εστιατόριο/μπαρ στο ιταλικό παραθαλάσσιο θέρετρο Forte dei Marmi, όπου γνώρισε τον μακροχρόνιο συνεργάτη και σύντροφό του Σέρτζιο Γκαλεότι τη δεκαετία του 1960.

Ο Γκαλεότι πέθανε το 1985 σε ηλικία 40 ετών από επιπλοκές του AIDS. «Ήταν η τελευταία του ρομαντική χειρονομία, να επιστρέψει εκεί όπου όλα ξεκίνησαν», είπε η Πόλο.

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: Ο Τζόρτζιο Αρμάνι και ο Λίο Ντελ’ Όρκο εμφανίζονται στο τέλος της συλλογής ανδρικών ενδυμάτων Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025/2026 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, στο Μιλάνο της Ιταλίας, στις 18 Ιανουαρίου 2025. REUTERS/Alessandro Garofalo

