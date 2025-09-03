Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στη Μύκονο, όταν Ιταλοί τουρίστες αντιστάθηκαν στη σύλληψη και πιάστηκαν στα χέρια με αστυνομικούς έξω από κατάστημα εστίασης, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα από τον έλεγχο.

Το βίντεο – ντοκουμέντο, που κατέγραψε και δημοσίευσε ο YouTuber Χρήστος Γιαννέλης, δείχνει με κάθε λεπτομέρεια τη συμπλοκή με πρωταγωνιστές τους μεθυσμένους Ιταλούς τουρίστες και τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να επαναφέρουν την τάξη.

Τι συνέβη στη Μύκονο

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο παρέες Ιταλών άρχισαν να τσακώνονται έντονα, με τις φωνές και τις βρισιές να γίνονται γρήγορα γροθιές και σπρωξίματα. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να τους χωρίσουν, ωστόσο οι τουρίστες αντιστάθηκαν και όχι μόνο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν αλλά επιτέθηκαν και στους ίδιους.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να προσπαθούν να συλλάβουν τους νεαρούς, ενώ οι μεθυσμένοι Ιταλοί προσπαθούν να τους χτυπήσουν και να ξεφύγουν.

Δεκάδες περαστικοί έχουν σταματήσει για να δουν τι συμβαίνει στο μαγαζί στο κέντρο της Μυκόνου, με την ένταση να έχει πλέον φτάσει σε άλλο επίπεδο.

Μετά από αρκετά λεπτά έντασης, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους εμπλεκόμενους, τους πέρασαν χειροπέδες και τους μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου, βάζοντας τέλος στο επεισόδιο.