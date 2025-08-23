Πύργος: Άγρια συμπλοκή 30 νεαρών στο προαύλιο εκκλησίας

Συμπλοκή μεταξύ περίπου 30 νεαρών ατόμων σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στον Πύργο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το επεισόδιο έλαβε χώρα στο προαύλιο του Αγ. Αθανασίου, δίπλα στο ιερό του ναού, όπου είχαν συγκεντρωθεί 30 άτομα νεαρής ηλικίας, αγόρια και κορίτσια.

Φωνές και γροθιές

Η συμπλοκή ήταν άγρια και από τον ξυλοδαρμό τουλάχιστον ένα άτομο βρέθηκε στο έδαφος αιμόφυρτο.

Όταν οι πιστοί που άκουσαν τις φωνές βγήκαν από την εκκλησία να δουν τι συμβαίνει οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή.

Παρά τις αναζητήσεις της Αστυνομίας δεν έγινα κάποια προσαγωγή.

Το επεισόδιο που είχε προηγηθεί

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Πέμπτης υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ τεσσάρων ατόμων έναντι ενός, όπου καταγράφησαν οι εμπλεκόμενοι και αναζητήθηκαν από την Αστυνομία και τρεις εξ αυτών εντοπίστηκαν.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως το επεισόδιο της Παρασκευής αποτελεί συνέχεια της Πέμπτης και γίνονται έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν εμπλεκόμενα άτομα σε αυτό, που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν μια τέτοια εκτίμηση.