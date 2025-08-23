newspaper
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Καλαμαριά: Άγρια επίθεση σε 16χρονο – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι
Ελλάδα 23 Αυγούστου 2025 | 09:40

Καλαμαριά: Άγρια επίθεση σε 16χρονο – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι

Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Spotlight

Άγρια επίθεση εναντίον 16χρονου σημειώθηκε στην Καλαμαριά με δράστες δύο ανήλικους 14 και 17 ετών.

Όπως έγινε γνωστό,  αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς πέρασαν χειροπέδες σε δύο ανηλίκους, 14 και 17 ετών για το περιστατικό.

 Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στην περιοχή της Καλαμαριάς, οι δύο ανήλικοι εξύβρισαν, χαστούκισαν και γρονθοκόπησαν έναν 16, για άγνωστη αιτία.
Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Χρηματιστήριο Eνέργειας: Τα μελτέμια… έριξαν τις τιμές στη χονδρεμπορική ρεύματος

Χρηματιστήριο Eνέργειας: Τα μελτέμια… έριξαν τις τιμές στη χονδρεμπορική ρεύματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Νέα έρευνα: Ο παράγοντας X που μπορεί να μας δώσει το εισιτήριο της μακροζωίας

Τεχνολογία
Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

Data Centers: Στο περιφερειακό χάρτη τοποθετείται η Ελλάδα

inWellness
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν
Στην Αμμουδάρα 23.08.25

Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν

Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στα αποδυτήρια του γηπέδου, στην Αμμουδάρα, στην Κρήτη την ώρα που δύο άτομα βρίσκονταν στο εσωτερικό, εγκλωβίζοντάς τα

Σύνταξη
Δημογραφικό: Γερνάμε και λιγοστεύουμε – Τι δείχνουν τα στοιχεία για γονιμότητα και ατεκνία
Δημογραφικό 23.08.25

Γερνάμε και λιγοστεύουμε στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα στοιχεία για γονιμότητα και ατεκνία

Τεράστια απειλή για την Ελλάδα το δημογραφικό - Αρνητικό αναμένεται το πρόσημο του ισοζυγίου γεννήσεων/θανάτων στη χώρα μας έως το 2050, σύμφωνα με έρευνα του ΕΔΚΑ - Ο ρόλος της μετανάστευσης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεσσαλονίκη: Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης
Θεσσαλονίκη 23.08.25

Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης

Ένας ρομποτικός ξεναγός που... κουβαλά ολόκληρη τη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη, στον σκληρό του δίσκο - Παρότι δεν έχει ακόμη μεγάλη «προϋπηρεσία» ως ξεναγός, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις

Σύνταξη
Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες
Πολιτική Προστασία 23.08.25

Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες

Σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας - Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 40χρονο – Στο «μικροσκόπιο» τα πλάνα από τις κάμερες
Στον Βόλο 23.08.25

Κανένα ίχνος του γυναικοκτόνου, σε εξέλιξη οι έρευνες - Στο «μικροσκόπιο» τα πλάνα από τις κάμερες

Πού εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκεται - Ενδέχεται να εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του - Η αφορμή για τη γυναικοκτονία

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες – 60χρονος πυροβόλησε τον αδερφό του με καραμπίνα
Ελλάδα 22.08.25

Φθιώτιδα: Αιματηρό επεισόδιο με τρεις τραυματίες – 60χρονος πυροβόλησε τον αδερφό του με καραμπίνα

Αφορμή του επεισοδίου φαίνεται να ήταν οι κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο αδερφών - Τα σκάγια χτύπησαν και δύο άνδρες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο

Σύνταξη
ΜΚΟ: Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»
67 ΜΚΟ καταγγέλλουν 22.08.25

Απέναντι βάζει την Κοινωνία των Πολιτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Ολίσθηση οι έλεγχοι σε όσους διαφωνούν»

Εξήντα επτά ΜΚΟ, με ανοιχτή επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζουν τη βαθιά τους ανησυχία για την υποτίμηση που δέχεται το έργο και η διαφάνεια των ΟΚοιΠ, μετά από πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις νυν και πρώην κυβερνητικών στελεχών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πάτμος: Σοβαρό πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό – «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες» λέει ο δήμαρχος
Ελλάδα 22.08.25

Σοβαρό πρόβλημα με το βιολογικό καθαρισμό στην Πάτμο - «Δεν έχει σχέση με το νερό στις βρύσες» λέει ο δήμαρχος

Κίνδυνος μόλυνσης της θαλάσσιας περιοχής και και έντονη δυσοσμία σε μεγάλο μέρος του νησιού στην Πάτμο λόγω της μη λειτουργίας του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού - Τι συμβαίνει με την ύδρευση

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Την σκότωσε για το κινητό – Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον»
Γυναικοκτονία στον Βόλο 22.08.25

«Την σκότωσε για το κινητό - Είχε εμμονή μαζί της, νόμιζε ότι έστειλε μήνυμα σε άλλον» - Οι καταθέσεις των παιδιών

Τα οικονομικά προβλήματα, τα ναρκωτικά και η εμμονή του δράστη με τη γυναίκα του - Ποια ήταν η αφορμή για την άγρια δολοφονία της 36χρονης - Τι κατέθεσαν τα παιδιά στην Αστυνομία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
August in Athens
English edition 23.08.25

August in Athens

The August lull in Athens offers a rare pause from the city’s usual bustle. Behind the quiet streets and slow pace, residents discover moments of introspection, gentle melancholy, and the unexpected serenity of staying behind while the city hums at a slower rhythm

Σύνταξη
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν
Στην Αμμουδάρα 23.08.25

Φωτιά σε ανενεργό γήπεδο στην Κρήτη: Διασωληνωμένα τα δύο άτομα που εγκλωβίστηκαν και τραυματίστηκαν

Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στα αποδυτήρια του γηπέδου, στην Αμμουδάρα, στην Κρήτη την ώρα που δύο άτομα βρίσκονταν στο εσωτερικό, εγκλωβίζοντάς τα

Σύνταξη
Ισπανία: Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη
Πολιτικό ζήτημα 23.08.25

Ο πόλεμος των δέντρων στη Μαδρίτη

Μελέτη διαπίστωσε χαμηλότερη θερμοκρασία κατά τρεις βαθμούς σε δρόμους με δεντροστοιχίες, ωστόσο στην Ισπανία η πρωτεύουσα αποψιλώνεται στο όνομα της αστικής ανάπτυξης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δημογραφικό: Γερνάμε και λιγοστεύουμε – Τι δείχνουν τα στοιχεία για γονιμότητα και ατεκνία
Δημογραφικό 23.08.25

Γερνάμε και λιγοστεύουμε στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα στοιχεία για γονιμότητα και ατεκνία

Τεράστια απειλή για την Ελλάδα το δημογραφικό - Αρνητικό αναμένεται το πρόσημο του ισοζυγίου γεννήσεων/θανάτων στη χώρα μας έως το 2050, σύμφωνα με έρευνα του ΕΔΚΑ - Ο ρόλος της μετανάστευσης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα
Νέα ένταση 23.08.25

Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα

Ο αντιστράτηγος Κο προειδοποίησε πως η Βόρεια Κορέα θα ανταποδώσει οποιαδήποτε προσπάθεια επέμβασης στις προσπάθειές της να κλείσει μόνιμα τα σύνορα

Σύνταξη
Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;
Gignerism 23.08.25

Τζέιμς Μποντ: Ανατροπή για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ – Διαδικτυακό μπούλινγκ για τον νέο 007;

Οι συζητήσεις για το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ φουντώνουν ξανά, με την εμφάνιση ενός νέου, απρόσμενου υποψηφίου: του Σκοτ Ρόουζ-Μαρς, ενός 37χρονου ηθοποιού που θα μπορούσε να γίνει ο πρώτος κοκκινομάλλης πράκτορας στην ιστορία του franchise

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης
Θεσσαλονίκη 23.08.25

Πολύγλωσσο ρομπότ ξεναγεί με τεχνητή νοημοσύνη επισκέπτες της Βόλβης

Ένας ρομποτικός ξεναγός που... κουβαλά ολόκληρη τη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη, στον σκληρό του δίσκο - Παρότι δεν έχει ακόμη μεγάλη «προϋπηρεσία» ως ξεναγός, έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις

Σύνταξη
Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες
Πολιτική Προστασία 23.08.25

Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες

Σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας - Δείτε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή
ΗΠΑ 23.08.25

Τα αδέλφια Μενέντεζ, που σκότωσαν τους γονείς τους το 1989, θα παραμείνουν στη φυλακή

Τα δύο αδέρφια, το 1996 καταδικάστηκαν σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής για τον φόνο των γονιών τους, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, με καραμπίνα στην πολυτελή τους βίλα στο Μπέβερλι Χιλς το 1989

Σύνταξη
Η Τότεναμ σε κόντρα με τους κατοίκους λόγω εγκαταστάσεων για τη γυναικεία ομάδα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Η Τότεναμ σε κόντρα με τους κατοίκους λόγω εγκαταστάσεων για τη γυναικεία ομάδα

Η Τότεναμ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τους κατοίκους επειδή σχεδιάζει να κατασκευάσει ποδοσφαιρικά γήπεδα για τις ακαδημίες γυναικείου ποδοσφαίρου σε αρχαίο δάσος

Βάιος Μπαλάφας
Αρκάς: Η καλημέρα τoυ Θαββάτου
Go Fun 23.08.25

Αρκάς: Η καλημέρα τoυ Θαββάτου

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με έναν από τους πιο αγαπημένους του χαρακτήρες φορώντας μπανιερό

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον 40χρονο – Στο «μικροσκόπιο» τα πλάνα από τις κάμερες
Στον Βόλο 23.08.25

Κανένα ίχνος του γυναικοκτόνου, σε εξέλιξη οι έρευνες - Στο «μικροσκόπιο» τα πλάνα από τις κάμερες

Πού εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκεται - Ενδέχεται να εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το αιχμηρό αντικείμενο με το οποίο σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του - Η αφορμή για τη γυναικοκτονία

Σύνταξη
Άρης: Αποστολή με Δώνη και Καντεβέρε για την πρεμιέρα κόντρα στον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Άρης: Αποστολή με Δώνη και Καντεβέρε για την πρεμιέρα κόντρα στον Βόλο

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός και ο φορ από τη Ζιμπάμπουε που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών και συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του Μαρίνου Ουζουνιδη για το ματς της πρεμιέρας (23/8) με τον Βόλο.

Σύνταξη
Δύο συνταγές για γεμιστά
Cooking 23.08.25

Δύο συνταγές για γεμιστά

Μια παραδοσιακή και μια... εναλλακτική, αυτές οι συνταγές είναι ότι πρέπει για το καλοκαίρι.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 23 Αυγούστου 2025
Απόρρητο