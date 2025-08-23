Άγρια επίθεση εναντίον 16χρονου σημειώθηκε στην Καλαμαριά με δράστες δύο ανήλικους 14 και 17 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς πέρασαν χειροπέδες σε δύο ανηλίκους, 14 και 17 ετών για το περιστατικό.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στην περιοχή της Καλαμαριάς, οι δύο ανήλικοι εξύβρισαν, χαστούκισαν και γρονθοκόπησαν έναν 16, για άγνωστη αιτία.

Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς.