Καλαμαριά: Άγρια επίθεση σε 16χρονο – Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι
Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς
Άγρια επίθεση εναντίον 16χρονου σημειώθηκε στην Καλαμαριά με δράστες δύο ανήλικους 14 και 17 ετών.
Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς πέρασαν χειροπέδες σε δύο ανηλίκους, 14 και 17 ετών για το περιστατικό.
