Δράση στήριξης παιδιών με σχολικά είδη από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού
Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού προσκαλεί όποιον μπορεί να συνεισφέρει στη σημαντική δράση ενίσχυσης με σχολικά είδη για παιδιά οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
- Ο Ερντογάν ζητά από τις ΗΠΑ επανεξέταση της απόφασης για τις βίζες των Παλαιστινίων για τη συνέλευση του ΟΗΕ
- Ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε τον δήμαρχο της Χεβρώνας αφού εισέβαλε νύχτα σπίτι του - Κλιμάκωση στη Δ. Όχθη
- Ο Τραμπ θα κάνει έκτακτες ανακοινώσεις για «θέματα του υπουργείου Άμυνας»
- Νέες μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία - Στην Κίνα ο Βούτσιτς
«Η δύναμη της κοινωνίας βρίσκεται στην αλληλεγγύη. Στηρίζουμε τα παιδιά μας, στηρίζουμε το μέλλον μας». Με αυτή την φράση ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού δίνει το έναυσμα για την συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά ευπαθών οικογενειών. Με το σύνθημα «Κανένα Παιδί χωρίς σχολικά είδη» ο Δήμος μας καλεί τους κατοίκους, τα τοπικά βιβλιοπωλεία και τους κοινωνικούς φορείς, να συμμετάσχουν στη δράση αλληλεγγύης για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών που θα προσφερθούν σε παιδιά οικογενειών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Σημείο συγκέντρωσης: Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού (Λ. Περικλέους 55), 10:00-19:00, εκτός Σαββατοκύριακου, ή στο οίκημα του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Βουτσινά 51), 10:00-15:00 και Σάββατο, 10:00-15:00.
Διάρκεια Δράσης: 3/9/2025 έως 9/9/2025.
Τι μπορείτε να προσφέρετε:
- Τσάντες σχολικές
- Τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής
- Μολύβια, στυλό, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές
- Γόμες, ξύστρες, χάρακες
- Κασετίνες
- Οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε έναν/μια μαθητή/μαθήτρια.
Οι προσφορές μπορεί να είναι καινούργιες ή σε άριστη κατάσταση.
Μεγάλη στήριξη
«Στόχος είναι κάθε παιδί να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά με αξιοπρέπεια και χαμόγελο. Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα για όλους. Με μια μικρή πράξη, μπορούμε να προσφέρουμε μεγάλη στήριξη σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Ας γίνουμε όλοι μέρος της αλλαγής και της ελπίδας» είναι το μήνυμα της Δημοτικής Αρχής σε μια εξαιρετικής σημασίας πρωτοβουλίας που μας έχει συνηθίσει άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση για μια ακόμη φορά αποτελεί εγγυήτρια της κοινωνικής συνοχής.
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση αξιοποίησε την κλιματική κρίση για να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι
- Πώς η αγορά εργασίας τιμωρεί τις γυναίκες για τα παιδιά τους – Η άνιση μάχη για καριέρα και οικογένεια
- Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε
- Κουτσούμπας: Το πραγματικό «καλάθι» Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γεμάτο αντεργατικά, κατασταλτικά και ρατσιστικά ν/σ
- Ποντένσε: «Το 2024 το όνειρο… τρελό έγινε πραγματικότητα – Πάμε για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες»
- Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις