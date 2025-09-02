«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα

Μετά το σκάνδαλο της Kiss Cam, ο Κρις Μάρτιν και οι Colplay καλούνται να διαχειριστούν ακόμη μια κρίση, αυτή τη φορά έχοντας απέναντι τους το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay στο στάδιο του Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο, η μπάντα κάλεσε στη σκηνή δύο θαυμάστριες, την Αβία και την Ταλ. Όταν ο frontman Κρις Μάρτιν τις ρώτησε από πού κατάγονται, οι δύο γυναίκες απάντησαν «Ισραήλ», γεγονός που πυροδότησε έντονες αποδοκιμασίες από μερίδα του κοινού των 90.000 ατόμων.

Ο τραγουδιστής προσπάθησε αμήχανα να κατευνάσει τα πνεύματα, λέγοντας:

«Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκεστε εδώ ως άνθρωποι και σας αντιμετωπίζω ως ίσους ανθρώπους πάνω στη Γη, ανεξάρτητα από το από πού έρχεστε ή δεν έρχεστε». Η παρέμβασή του, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί. Σε μία προσπάθεια να εξισορροπήσει την κατάσταση, πρόσθεσε: «Αν και είναι αμφιλεγόμενο, ίσως, θέλω επίσης να καλωσορίσω ανθρώπους στο κοινό από την Παλαιστίνη… Είμαστε όλοι ίσοι», προκαλώντας αυτή τη φορά ενθουσιώδη χειροκροτήματα.

Μετά τη συναυλία, μία από τις δύο γυναίκες δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι για ένα δευτερόλεπτο σκέφτηκε να πει ψέματα για την καταγωγή της, προκειμένου να αποφύγει τις αποδοκιμασίες του κοινού.

«Υπήρξε ένα δευτερόλεπτο που σκεφτήκαμε να πούμε ότι είμαστε από τη Μάλτα, αλλά μετά είπαμε ‘Ισραηλινές’», δήλωσε. «Ήταν λίγο τρομακτικό που 90.000 άνθρωποι ήξεραν από πού είμαστε, αλλά το είπαμε».

Η αντίδραση του Μάρτιν, αλλά και του κοινού, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Ισραηλινούς και Εβραίους θαυμαστές της μπάντας αλλά και influencer, οι οποίοι χαρακτήρισαν το περιστατικό «εξευτελιστικό», «απάνθρωπο» και «αηδιαστικό».

Coldplay invited two women on stage then berates them and makes them feel bad for…being Israeli. He didn’t mention the hostages being held by Hamas. He didn’t actually treat them like human beings. Disgusting. pic.twitter.com/m6D60mQYhg — Yaakov Langer (@jacklanger) September 1, 2025

Σε προηγούμενη συναυλία τον Ιούλιο, ο Μάρτιν είχε πάλι σχολιαστεί από Ισραηλινούς λογαριασμούς όταν σχολίασε την ύπαρξη ισραηλινής σημαίας που είχε εντοπίσει στο κοινό, προσθέτοντας ότι είχε δει μια παλαιστινιακή σημαία σε άλλη συναυλία την προηγούμενη ημέρα. «Χθες, είχαμε μια όμορφη παλαιστινιακή σημαία, σήμερα έχουμε μία ισραηλινή σημαία», είχε πει. «Οπότε καλωσορίζουμε όλους τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ, αδελφοί και αδελφές μου. Με κάνει χαρούμενο που και οι δύο ομάδες μπορούν να υπάρξουν εδώ».

Το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Coldplay στο Γκλάστονμπερι, ο Μάρτιν είχε καλέσει για ειρήνη για τους ανθρώπους στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Ατζέντα και καταγγελίες

Η Creative Community for Peace κατήγγειλε τον Κρις Μάρτιν σε ανάρτησή της, «αντί να τις υπερασπιστεί, ο Κρις Μάρτιν ‘εξισορρόπησε’ την κατάσταση χαιρετώντας την Παλαιστίνη και μετά είπε στις κοπέλες ότι τις αντιμετωπίζει ως ανθρώπους αυτής της Γης. Γιατί οι Ισραηλινοί πρέπει να τους υπενθυμίζεται ότι αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι; Δεν είναι ήδη οι Ισραηλινοί άνθρωποι; Αυτός ακριβώς είναι ο εξευτελισμός που αντιμετωπίζουν οι Εβραίοι ξανά και ξανά, και είναι ντροπή που αυτό συνέβη σε μία σκηνή που προορίζεται για τη μουσική και την ενότητα».

Σύμφωνα με την ίδια την οργάνωση, η Creative Community for Peace είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2011 από μέλη της βιομηχανίας του θεάματος. Η αποστολή της είναι να «χτίζει γέφυρες μέσω των τεχνών», να προωθεί την κατανόηση και την ειρήνη, και να αντιτίθεται σε πολιτιστικά μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ, όπως αυτά που προωθούνται από το κίνημα BDS (Boycott, Divestment, Sanctions).

View this post on Instagram A post shared by Creative Community For Peace (@ccfpeace)

Η CCFP δηλώνει ότι δεν έχει πολιτική ατζέντα ή σχέσεις με την κυβέρνηση του Ισραήλ και έχει ως στόχο να «αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο αντισημιτισμό στον χώρο της ψυχαγωγίας».

Ωστόσο, επικριτές, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων όπως η Jewish Voice for Peace – μια αμερικανική εβραϊκή αντισιωνιστική και αριστερή οργάνωση υπεράσπισης που είναι αντίθετη στην κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ και υποστηρίζει την εκστρατεία Μποϊκοτάζ, Εκποίησης και Κυρώσεων κατά του Ισραήλ- και το κίνημα BDS, την κατηγορούν ότι λειτουργεί ως λόμπι υπέρ του Ισραήλ και ως εργαλείο της κυβέρνησης για την προώθηση της εικόνας της χώρας.

Η οργάνωση έχει κατηγορηθεί ότι λειτουργεί ως «βιτρίνα» για την οργάνωση StandWithUs, μία ένωση που υποστηρίζει ανοιχτά την ισραηλινή κυβέρνηση και τους εποίκους, ενώ έγγραφα και φορολογικά αρχεία που έχουν διαρρεύσει στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί από τους επικριτές της για να υποστηρίξουν ότι οι δύο οργανισμοί μοιράζονται κοινά γραφεία και προσωπικό.

Επιπλέον, οι επικριτές αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η CCFP έχει παρέμβει με πολιτικές ενέργειες. Έχει προσπαθήσει να πείσει καλλιτέχνες να μην ακυρώσουν συναυλίες στο Ισραήλ, ενώ έχει διοργανώσει εκδηλώσεις με Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους και έχει δημοσιεύσει ανοιχτές επιστολές που υποστηρίζουν τις ενέργειες του Ισραήλ.

Η οργάνωση κινητοποίησε 150 μέλη της βιομηχανίας για να ζητήσουν την ανάκληση μιας υποψηφιότητας για βραβείο Emmy μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου, με την αιτιολογία ότι «είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατικές ομάδες».

Ενώ η CCFP δηλώνει ότι είναι υπέρ της ειρήνης, η Jewish Voice for Peace υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει ποτέ δημόσια θέση κατά των ισραηλινών πολιτικών, όπως η επέκταση των οικισμών ή η «κατοχή» των παλαιστινιακών εδαφών, όρους που η ίδια η οργάνωση αποφεύγει να χρησιμοποιεί. Αντίθετα, εστιάζει «αποκλειστικά και εμμονικά σε αυτό που αποκαλεί αντισημιτισμό».