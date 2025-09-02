magazin
«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα
Music 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:30

«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα

Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό από Ισραηλινούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν φίλοι της μπάντας αποδοκίμασαν δύο Ισραηλινές θαυμάστριες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Spotlight

Μετά το σκάνδαλο της Kiss Cam, ο Κρις Μάρτιν και οι Colplay καλούνται να διαχειριστούν ακόμη μια κρίση, αυτή τη φορά έχοντας απέναντι τους το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay στο στάδιο του Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο, η μπάντα κάλεσε στη σκηνή δύο θαυμάστριες, την Αβία και την Ταλ. Όταν ο frontman Κρις Μάρτιν τις ρώτησε από πού κατάγονται, οι δύο γυναίκες απάντησαν «Ισραήλ», γεγονός που πυροδότησε έντονες αποδοκιμασίες από μερίδα του κοινού των 90.000 ατόμων.

Ο τραγουδιστής προσπάθησε αμήχανα να κατευνάσει τα πνεύματα, λέγοντας:

«Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκεστε εδώ ως άνθρωποι και σας αντιμετωπίζω ως ίσους ανθρώπους πάνω στη Γη, ανεξάρτητα από το από πού έρχεστε ή δεν έρχεστε». Η παρέμβασή του, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί. Σε μία προσπάθεια να εξισορροπήσει την κατάσταση, πρόσθεσε: «Αν και είναι αμφιλεγόμενο, ίσως, θέλω επίσης να καλωσορίσω ανθρώπους στο κοινό από την Παλαιστίνη… Είμαστε όλοι ίσοι», προκαλώντας αυτή τη φορά ενθουσιώδη χειροκροτήματα.

Μετά τη συναυλία, μία από τις δύο γυναίκες δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι για ένα δευτερόλεπτο σκέφτηκε να πει ψέματα για την καταγωγή της, προκειμένου να αποφύγει τις αποδοκιμασίες του κοινού.

«Υπήρξε ένα δευτερόλεπτο που σκεφτήκαμε να πούμε ότι είμαστε από τη Μάλτα, αλλά μετά είπαμε ‘Ισραηλινές’», δήλωσε. «Ήταν λίγο τρομακτικό που 90.000 άνθρωποι ήξεραν από πού είμαστε, αλλά το είπαμε».

Η αντίδραση του Μάρτιν, αλλά και του κοινού, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από Ισραηλινούς και Εβραίους θαυμαστές της μπάντας αλλά και influencer, οι οποίοι χαρακτήρισαν το περιστατικό «εξευτελιστικό», «απάνθρωπο» και «αηδιαστικό».

Σε προηγούμενη συναυλία τον Ιούλιο, ο Μάρτιν είχε πάλι σχολιαστεί από Ισραηλινούς λογαριασμούς όταν σχολίασε την ύπαρξη ισραηλινής σημαίας που είχε εντοπίσει στο κοινό, προσθέτοντας ότι είχε δει μια παλαιστινιακή σημαία σε άλλη συναυλία την προηγούμενη ημέρα. «Χθες, είχαμε μια όμορφη παλαιστινιακή σημαία, σήμερα έχουμε μία ισραηλινή σημαία», είχε πει. «Οπότε καλωσορίζουμε όλους τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ, αδελφοί και αδελφές μου. Με κάνει χαρούμενο που και οι δύο ομάδες μπορούν να υπάρξουν εδώ».

Το περασμένο καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Coldplay στο Γκλάστονμπερι, ο Μάρτιν είχε καλέσει για ειρήνη για τους ανθρώπους στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Ατζέντα και καταγγελίες

Η Creative Community for Peace κατήγγειλε τον Κρις Μάρτιν σε ανάρτησή της, «αντί να τις υπερασπιστεί, ο Κρις Μάρτιν ‘εξισορρόπησε’ την κατάσταση χαιρετώντας την Παλαιστίνη και μετά είπε στις κοπέλες ότι τις αντιμετωπίζει ως ανθρώπους αυτής της Γης. Γιατί οι Ισραηλινοί πρέπει να τους υπενθυμίζεται ότι αντιμετωπίζονται ως άνθρωποι; Δεν είναι ήδη οι Ισραηλινοί άνθρωποι; Αυτός ακριβώς είναι ο εξευτελισμός που αντιμετωπίζουν οι Εβραίοι ξανά και ξανά, και είναι ντροπή που αυτό συνέβη σε μία σκηνή που προορίζεται για τη μουσική και την ενότητα».

Σύμφωνα με την ίδια την οργάνωση, η Creative Community for Peace είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2011 από μέλη της βιομηχανίας του θεάματος. Η αποστολή της είναι να «χτίζει γέφυρες μέσω των τεχνών», να προωθεί την κατανόηση και την ειρήνη, και να αντιτίθεται σε πολιτιστικά μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ, όπως αυτά που προωθούνται από το κίνημα BDS (Boycott, Divestment, Sanctions).

Η CCFP δηλώνει ότι δεν έχει πολιτική ατζέντα ή σχέσεις με την κυβέρνηση του Ισραήλ και έχει ως στόχο να «αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο αντισημιτισμό στον χώρο της ψυχαγωγίας».

Ωστόσο, επικριτές, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων όπως η Jewish Voice for Peace – μια αμερικανική εβραϊκή αντισιωνιστική και αριστερή οργάνωση υπεράσπισης που είναι αντίθετη στην κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ και υποστηρίζει την εκστρατεία Μποϊκοτάζ, Εκποίησης και Κυρώσεων κατά του Ισραήλ- και το κίνημα BDS, την κατηγορούν ότι λειτουργεί ως λόμπι υπέρ του Ισραήλ και ως εργαλείο της κυβέρνησης για την προώθηση της εικόνας της χώρας.

Η οργάνωση έχει κατηγορηθεί ότι λειτουργεί ως «βιτρίνα» για την οργάνωση StandWithUs, μία ένωση που υποστηρίζει ανοιχτά την ισραηλινή κυβέρνηση και τους εποίκους, ενώ έγγραφα και φορολογικά αρχεία που έχουν διαρρεύσει στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί από τους επικριτές της για να υποστηρίξουν ότι οι δύο οργανισμοί μοιράζονται κοινά γραφεία και προσωπικό.

Επιπλέον, οι επικριτές αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου η CCFP έχει παρέμβει με πολιτικές ενέργειες. Έχει προσπαθήσει να πείσει καλλιτέχνες να μην ακυρώσουν συναυλίες στο Ισραήλ, ενώ έχει διοργανώσει εκδηλώσεις με Ισραηλινούς κυβερνητικούς αξιωματούχους και έχει δημοσιεύσει ανοιχτές επιστολές που υποστηρίζουν τις ενέργειες του Ισραήλ.

Η οργάνωση κινητοποίησε 150 μέλη της βιομηχανίας για να ζητήσουν την ανάκληση μιας υποψηφιότητας για βραβείο Emmy μιας Παλαιστίνιας δημοσιογράφου, με την αιτιολογία ότι «είχε διασυνδέσεις με τρομοκρατικές ομάδες».

Ενώ η CCFP δηλώνει ότι είναι υπέρ της ειρήνης, η Jewish Voice for Peace υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει ποτέ δημόσια θέση κατά των ισραηλινών πολιτικών, όπως η επέκταση των οικισμών ή η «κατοχή» των παλαιστινιακών εδαφών, όρους που η ίδια η οργάνωση αποφεύγει να χρησιμοποιεί. Αντίθετα, εστιάζει «αποκλειστικά και εμμονικά σε αυτό που αποκαλεί αντισημιτισμό».

Κίνα: Ξαναγράφει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

Κίνα: Ξαναγράφει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

Vita.gr
Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Wall Street
Wall Street: Στο κόκκινο λόγω δασμών και ομολόγων

Wall Street: Στο κόκκινο λόγω δασμών και ομολόγων

inWellness
inTown
Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa
Βίντεο 02.09.25

Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa

Η επί χρόνια συνεργάτιδα του Κάλβιν Χάρις, η Jessie Reyez, η οποία βρίσκεται πίσω από πολλές μουσικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων και το One Kiss της Dua Lipa, ετοιμάζει μια νέα δική της κυκλοφορία με τον γνωστό παραγωγό

Σύνταξη
Μπορούν οι ποπ σταρ να κάνουν σεξ; Από τη Μαντόνα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πουριτανισμός επαναλαμβάνεται
ΧΧΧ 01.09.25

Μπορούν οι ποπ σταρ να κάνουν σεξ; Από τη Μαντόνα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πουριτανισμός επαναλαμβάνεται

Οι γυναίκες τραγουδίστριες που εκφράζουν ανοιχτά τη σεξουαλικότητά τους συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις, παρά την εξέλιξη των τελευταίων τριάντα ετών. Γιατί, εν έτει 2025, η σεξουαλικότητα των ποπ σταρ είναι ακόμη τόσο αμφιλεγόμενη; αναρωτιέται το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
«Μεγάλο έγκλημα» 29.08.25

«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι

Ο Νιλ Γιανγκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της ροκ, επιστρέφει με το Big Crime. Στους στίχους του επιτίθεται ανοιχτά στο «φασισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και της ελίιτ των δισεκατομμυριούχων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα
Παρουσιάζει το «Breathe» 27.08.25

Το νόημα της μουσικής, οι ελληνικές αναμνήσεις και το «ταξίδι» που τον άλλαξε: Ο Armin van Buuren στο in λίγο πριν ξεσηκώσει την Αθήνα

Ο Armin van Buuren μιλά στο in για την επερχόμενη εμφάνισή του στο Primer Festival στο ΟΑΚΑ, το νέο του διπλό άλμπουμ «Breathe», καθώς και το εσωτερικό «ταξίδι» το οποίο -όπως δηλώνει ο ίδιος- τον «άλλαξε απολύτως, με πολλούς τρόπους».

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
Αμμοθύελλα 27.08.25

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man

Το 2025 φαίνεται ότι δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ Burning Man, που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή στην έρημο Black Rock, έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης.

Σύνταξη
Ήταν κάτι που ερχόταν: Τα πρώην μέλη των Police πάνε τον Sting στα δικαστήρια για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων
Τέσσερις δεκαετίες μετά 26.08.25

Ήταν κάτι που ερχόταν: Τα πρώην μέλη των Police πάνε τον Sting στα δικαστήρια για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων

Τέσσερις δεκαετίες μετά τη διάλυσή τους, οι Police καταλήγουν στα δικαστήρια, καθώς οι Στιούαρτ Κόουπλαντ και Άντι Σάμερς μήνυσαν τον Sting για χαμένα δικαιώματα εκατομμυρίων.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»
The Good Life 24.08.25

Γλυκερία: Απάντηση του BDS Greece στην ανάρτησή της – «Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία»

Η Γλυκερία απέσυρε τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω «απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις». Το BDS Greece καταρρίπτει το αφήγημα της και ξεκαθαρίζει τη θέση του με δική του ανάρτηση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις
Music 22.08.25

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της σε φεστιβάλ λόγω απειλής επεισοδίων από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις

Η Γλυκερία δεν θα εμφανιστεί στην προγραμματισμένη συναυλία της στο Sani Festival, στις 23 Αυγούστου. «Η μουσική της είχε και έχει στόχο να ενώνει, όχι να διχάζει».

Σύνταξη
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας
«Ξεχωριστό» 20.08.25

«1.000% γραφτό να γίνει»: Η Ντούα Λίπα για τον έρωτα της με τον Κάλουμ Τέρνερ, το νυφικό και το αίνιγμα της μητρότητας

Η Ντούα Λίπα είναι το cover story στο νέο τεύχος Global Icons του Harper's Bazaar. Στην πιο προσωπική, ίσως, συνέντευξή της η Λίπα επιβεβαίωσε τον έρωτα της με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ και για τις σχέσεις που την τραυμάτισαν ενώ δηλώνει: «Πιο ευτυχισμένη από ποτέ»

Σύνταξη
«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του
«Ό,τι έχουμε, όσο το έχουμε» 02.09.25

«Είναι σκληρό»: Η Ντέμι Μουρ για τον Μπρους Γουίλις μετά την άνοια – Τι είπε για τη διαδικτυακή επίθεση στη νέα σύζυγό του

Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας του Μπρους Γουίλις έχει φέρει στην επιφάνεια μία συγκλονιστική ιστορία αγάπης, αφοσίωσης και δυσκολιών. Η Ντέμι Μουρ επιβεβαιώνει τη μάχη και παίρνει θέση για το τοξικό μίσος που αντιμετώπισε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Η λίστα του Ολυμπιακού για τη League Phase του Champions League

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει Καμπελά, Γαιζιτζί και Μάνσα εκτός της λίστας που έστειλε ο Ολυμπιακός στην UEFA για τη League Phase του Champions League. Οι άλλοι δύο που «κόπηκαν» και το… θρίλερ για την απόφαση.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ποιότητα ζωής: Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις
Eurostat 02.09.25

Ποιότητα ζωής: Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Το 34,6% των κατοίκων των ελληνικών πόλεων ζουν σε περιοχές που υποφέρουν από τη ρύπανση, τα σκουπίδια ή άλλαν περιβαλλοντικά προβλήματα. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό της ΕΕ, μετά τη Μάλτα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα
On Field 02.09.25

Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα

Ο Μεξικανός γκολκίπερ άφησε στα «κρύα του λουτρού» την Μπούργκος (ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία), λέγοντας πως πάει για καφέ κι επιστρέφει για την υπογραφή του συμβολαίου. Έλα όμως που δεν γύρισε ποτέ...

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη στη Βουλή για τον Μυλωνάκη: «Γνώριζε έρευνες που δεν έπρεπε» – «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων»
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη στη Βουλή για τον Μυλωνάκη: «Γνώριζε έρευνες που δεν έπρεπε» – «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων»

Σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση οδηγήθηκαν στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τραμπ: «Θα στείλουμε την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, δεν λέω πότε, αλλά θα μπούμε μέσα»
Κόσμος 02.09.25

«Θα μπούμε μέσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να στείλει την Εθνοφρουρά και στο Σικάγο

Μετά το Λος Άντζελες τον Ιούνιο και την Ουάσινγκτον στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη
Ελλάδα 02.09.25

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη

Ένας 72χρονος από την Κοζάνη φέρεται να έβαλε στην τσέπη σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ - Στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις εκτός Κρήτης που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

