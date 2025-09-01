Ανέβαλε, για έκτακτους προσωπικούς λόγους, την προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα επίσκεψή της στην Κύπρο, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Ανχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, όπως πληροφορείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, η Ολγκίν).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επίσημη ανακοίνωση για το θέμα αναμένεται από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είχε επισημάνει προς την Ολγκίν ότι θα έπρεπε να επισκεφθεί την Κύπρο πριν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την τριμερή

Οπως γνωστοποίησε την περασμένη Παρασκευή ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, η κ. Ολγκίν θα είχε «χωριστές συναντήσεις με τον ελληνοκύπριο και τον τουρκοκύπριο ηγέτη, Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ, αντίστοιχα, στις 2 Σεπτεμβρίου».

Επιπλέον, ανέφερε ότι θα είχε επαφές «με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών (διαπραγματευτές), με τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία καθώς και με τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, μεταξύ άλλων συνομιλητών».

Πέραν των χωριστών επαφών με τους διαπραγματευτές, υπήρχε το ενδεχόμενο να πραγματοποιούσε και μια κοινή συνάντηση με τους δυο ηγέτες, εάν αυτή γινόταν αποδεκτή.

Τηλεφώνημα Χριστοδουλίδη

Στα Κατεχόμενα, η ιστοσελίδα «Κίπρις Ποστασί», επικαλούμενη πηγές του κατοχικού καθεστώτος, αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψη Ολγκίν και τη συνάντηση με τον Τατάρ στις 2 Σεπτεμβρίου.

Σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του με την Ολγκίν, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε επισημάνει προς την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ ότι θα έπρεπε να έρθει στο νησί πριν τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού και την τριμερή συνάντηση Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες.