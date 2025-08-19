Στην Κύπρο για σειρά επαφών, ενόψει της τριμερούς στη Νέα Υόρκη, θα βρεθεί την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου η Μαρία Ανχελα Ολγκίν (φωτογραφία, επάνω).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα φτάσει στο νησί την 1η Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει μέχρι τις 6 του μήνα.

Προγραμματίζεται συνάντηση της Ολγκίν με τους δύο ηγέτες καθώς και με τους δύο διαπραγματευτές

Η Ολγκίν προγραμματίζεται να συναντηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου με τους δύο ηγέτες Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ καθώς και με τους δύο διαπραγματευτές Μενελάου και Γκουνές.

Πέραν των χωριστών επαφών με τους διαπραγματευτές ενδέχεται να έχει και μια κοινή συνάντηση, εάν αυτή γίνει αποδεκτή.

Σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία του με την Ολγκίν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε επισημάνει προς την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ ότι θα έπρεπε να έρθει στο νησί πριν τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού και την τριμερή συνάντηση Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες.

Στα Κατεχόμενα, η ιστοσελίδα «Κίπρις Ποστασί» επικαλούμενη πηγές του κατοχικού καθεστώτος αναφέρεται στην επίσκεψη Ολγκίν και τη συνάντηση με τον Τατάρ στις 2 Σεπτεμβρίου.

Ο διορισμός Diagne

Στο ίδιο δημοσίευμα προστίθεται ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει δώσει την έγκρισή της για τον διορισμό του σενεγαλέζου, Khassim Diagne, στη θέση του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και του επικεφαλής της Ειρηνευτικής Αποστολής του ΟΗΕ.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, σημειώνεται, ετοιμάζεται να ζητήσει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον διορισμό του Diagne. Επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Συμβούλιο και την ολοκλήρωση των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Κίπρις Ποστασί γράφει ότι ο νέος Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ αναμένεται να φτάσει στο νησί πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρει ότι η κ. Ολγκίν αναμένεται να βρίσκεται στην Κύπρο την 1η Σεπτεμβρίου και θα συναντηθεί με τον κ. Τατάρ την επομένη, 2 Σεπτεμβρίου.

