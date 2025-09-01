Έργα αναπλάσεων στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί έργα πρασίνου και αναπλάσεων στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα.
Τρεις παρεμβάσεις με σκοπό να αναβαθμίσουν περαιτέρω την εικόνα των μεγάλων αστικών κέντρων της Ημαθίας –την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα– βάζει μπροστά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με πόρους του ΕΣΠΑ. Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά.
Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, στην Αλεξάνδρεια θα αναπλαστεί ο περιβάλλων χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Οικοδομικό Τετράγωνο 192 με νέες πεζοδρομήσεις περιπατητικές διαδρομές ράμπες και οδηγούς όδευσης τυφλών για άτομα με αναπηρία νέες φυτεύσεις φωτισμό αστικό εξοπλισμό και θέσεις στάθμευσης Το έργο είναι βιοκλιματικού χαρακτήρα και έχει προϋπολογισμό ενάμισι εκατομμύριο ευρώ.
Επιπλέον, η Βέροια αποκτά το δικό της Πράσινο Σημείο στον χώρο του αμαξοστασίου όπου θα γίνουν κατεδαφίσεις πρόχειρων κατασκευών νέες διαμορφώσεις ασφαλτοστρώσεις φυτεύσεις και περιφράξεις θα δημιουργηθούν χώροι για την αποθήκευση ογκωδών πράσινων και ανακυκλώσιμων υλικών θα επισκευαστούν κτίρια που θα λειτουργήσουν ως φυλάκιο χώρος ενημέρωσης και αποθήκη ενώ θα τοποθετηθούν δέκα containers και σύγχρονος εξοπλισμός Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εξακόσιες χιλιάδες ευρώ
Πολιτιστικές κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις
Η Νάουσα θα δει ριζική αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας και της οδού Θεοφίλου σε συνολική έκταση πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων με νέες πλακοστρώσεις πράσινο φωτισμό και αστικό εξοπλισμό θα δημιουργηθεί μνημειακό τοπόσημο αφιερωμένο στη συνύπαρξη του Αριστοτέλη με τον Μέγα Αλέξανδρο θα προβλεφθούν χώροι για πολιτιστικές κοινωνικές και αθλητικές εκδηλώσεις θα ενισχυθεί η προσβασιμότητα με νέες ράμπες και υποδομές ενώ ο σχεδιασμός θα έχει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά με υδάτινα στοιχεία και δέντρα που θα βελτιώνουν το μικροκλίμα Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ενάμισι εκατομμύριο ευρώ.
