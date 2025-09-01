Δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών στους Δελφούς

Δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών, τα οποία θα διατεθούν σε παιδιά οικογενειών δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ξεκινά η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δελφών, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, στα Γραφεία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Δελφών.

Ο Δήμος Δελφών καλεί πολίτες ή επαγγελματίες της περιοχής που επιθυμούν και μπορούν να βοηθήσουν, προσφέροντας τα απαραίτητα για τους μαθητές είδη (σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, ντοσιέ, στυλό, μολύβια, γόμες, ξύστρες, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους κ.α.), τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν σε οικογένειας δικαιούχων της Υπηρεσίας Πρόνοιας.

Κάλεσμα συμμετοχής στη δράση

Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, καθ’ ύλην αρμόδιος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Παναγιώτης Μερινόπουλος, απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στη δράση, τονίζοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτής, καθώς αφενός αφορά παιδιά και αφετέρου θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο ώστε στη νέα σχολική χρονιά όλες οι μαθήτριες και όλοι οι μαθητές να εκκινήσουν απρόσκοπτα την εκπαιδευτική διαδικασία.

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/dimosdelfon