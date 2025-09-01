Η Μύκονος είναι ο αγαπημένος προορισμός των celebrities και όχι μόνο. Και το πάρτι στο Νησί των Ανέμων δεν ολοκληρώνεται με το «επίσημο» τέλος του καλοκαιριού.

Με τα πολυτελή ξενοδοχεία, τις επώνυμες boutique και τα φημισμένα beach bars, η Μύκονος προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για χαλάρωση, διασκέδαση και… παπαράτσι.

Γεμάτο βρίσκει το «νησί των Ανέμων» το τέλος του καλοκαιριού

Σοκάκια που δεν πέφτει καρφίτσα και παραλίες γεμάτες από τουρίστες.

Τα πλάνα του Πέτρου Νάζου είναι τραβηγμένα τόσο στα Ματογιάννια με τον κόσμο να απολαμβάνει την νυχτερινή ζωή του νησιού όσο και στην πλαζ της Παράγκας με τους λουόμενους να χαίρονται το δροσερό νερό και τον καυτό ήλιο.

Οι διακοπές των διασήμων στη Μύκονο συνδυάζουν κοσμικότητα, χλιδή και εικόνες που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο μέσα από τα social media και τα lifestyle ρεπορτάζ.

Ποιοι επώνυμοι βρέθηκαν φέτος στο νησί

Το νησί των ανέμων αποτελεί το πιο κοσμικό νησί της χώρας και κάθε χρόνο προσελκύει δεκάδες επώνυμους από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

Διεθνείς επώνυμοι, όπως η Κιάρα Φεράνι, ο Ματ Ντέιμον, η Νάταλι Πόρτμαν και ο Λουκ Έβανς, οι οποίοι απολαμβάνουν τις διακοπές και τη νυχτερινή ζωή στο νησί, κάνοντας βόλτες στα Ματογιάννια. Επίσης διάσημοι αθλητές όπως ο Νόβακ Τζόκοβιτς με τη σύζυγο του.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο Νίκος Οικονομόπουλος που δραστηριοποιείται και επιχειρηματικά στο νησί, η Μαρίνα Βερνίκου με την Έβελυν Καζαντζόγλου και την Κατερίνα Ευαγγελινού, ο Θοδωρής Φέρρης. ο Αυστραλός stand up comedian Nick Giannopoulos, καθώς και ο Γιώργος Σαμπάνης με τη σύντροφό του Ιωάννα Σαρρή.

Επίσης ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Αλεξάνδρα Νίκα, πριν βαφτίζουν τον γιο τους.