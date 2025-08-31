Τρεις πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα τα ξημερώματα της Κυριακής, 31 Αυγούστου, στην στη Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του συμβουλίου διοίκησης του πανεπιστημίου Πατρών.

«Σας ενημερώνουμε πως σήμερα στις 4:40 πμ εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα 3 εστίες φωτιάς, με ενδείξεις εμπρησμού, στην πανεπιστημιούπολη στο Ρίο. Το συμβούλιο διοίκησης καταδικάζει αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι καταστροφικές για το Δημόσιο πανεπιστήμιο και για το φυσικό περιβάλλον», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του συμβουλίου διοίκησης, που υπογράφεται από τον πρύτανη Χρήστο Μπούρα.

«Έγινε άμεσα κατάσβεση χωρίς να προκληθούν καταστροφές»

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι «με παρέμβαση της υπηρεσίας φύλαξης, της μονάδας ασφάλειας και προστασίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας έγινε άμεσα κατάσβεση χωρίς να προκληθούν καταστροφές. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς για τις ενέργειές τους».

Λόγω των γεγονότων, επισημαίνεται στην ανακοίνωση του συμβουλίου διοίκησης του πανεπιστημίου Πατρών, ενεργοποιήθηκαν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας και προστασίας όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο σχέδιο ασφάλειας του [ανεπιστημίου.

«Θέλουμε να σας ζητήσουμε τη βοήθειά σας και σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψη σας κάποιο γεγονός σας ζητάμε να αναφερθεί άμεσα στην υπηρεσία φύλαξης καλώντας το 11771 (κλήση χωρίς χρέωση). Το συμβούλιο διοίκησης θα αξιολογήσει τα γεγονότα και τη διαχείρισή τους και θα προβεί σε απαραίτητες ενέργειες, αν απαιτηθεί. Η προστασία και η φύλαξη του πανεπιστημίου μας ανήκει σε όλες και όλους μας», καταλήγει στην ανακοίνωση του συμβουλίου διοίκησης.