Ηγουμενίτσα: Σύγκρουση πλοίων στο λιμάνι – Έσπασαν οι κάβοι λόγω των ισχυρών ανέμων
Από το περιστατικό στην Ηγουμενίτσα δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση
Σοβαρά προβλήματα και καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας με επίκεντρο τη δυτική Ελλάδα χθες, Σάββατο 30 Αυγούστου. Ισχυροί άνεμοι, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις έπληξαν την περιοχή, προκαλώντας προβλήματα κυρίως σε Κέρκυρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Γρεβενά και Καστοριά.
Στο νησί των Φαιάκων σε μία ώρα έπεσαν 126 χιλιοστά βροχής, στην Κοζάνη οι ριπές ξεπέρασαν τα 100 χλμ, ενώ στα Ιωάννινα μπουρίνι γκρέμισε στέγαστρο.
Στην Ηγουμενίτσα, λόγω των ισχυρών ανέμων, επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο υπέστη θραύση δύο αριστερών κάβων, με αποτέλεσμα η πρύμνη του να μετακινηθεί και να συγκρουστεί με την πρυμναία πλευρά άλλου επιβατηγού – οχηματαγωγού, που επίσης βρισκόταν ελλιμενισμένο.
Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Λιμενικής Αρχής, το οποίο διαπίστωσε μικρής έκτασης υλικές ζημιές και στα δύο πλοία. Με εντολή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, απαγορεύτηκε προσωρινά ο απόπλους τους, μέχρι να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από τους νηογνώμονες.
Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα θαλάσσιας ρύπανσης.
Δείτε βίντεο από τη σύγκρουση των πλοίων στην Ηγουμενίτσα
