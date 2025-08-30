newspaper
Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια
Ελλάδα 30 Αυγούστου 2025

Ο παπά… drone από την Κοζάνη με έξι κάμερες προβάλλει το Βόιο στο Youtube – Έγινε viral στην ομογένεια

Από την πρώτη δημοσίευση πριν από 16 χρόνια, πλέον δεν γίνεται εκδήλωση χωρίς τον παπά –όπως λένε και οι κάτοικοι του Βοΐου– και η αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου, ακόμη και εκτός συνόρων, ολοένα και μεγαλώνει

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Trend alert! Χάνουμε βάρος με τη μέθοδο ABCD

Spotlight

Μετά τον Όρθρο και μέχρι τον Εσπερινό, πιάνει την κάμερα, σηκώνει το drone και καταγράφει με κοντινά, μακρινά και εναέρια πλάνα την περιοχή του. Ο ιερέας Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, από τη Νεάπολη Κοζάνης, γνωστός και ως «παπα-Drone», «παπα-razzι» ή «παπα-Βόιος», έχει γίνει πλέον φαινόμενο και στο Youtube.

Είναι μάλιστα πολύ αγαπητός και στην ομογένεια ιδιαίτερα σε Αυστραλία, Γερμανία και Αμερική, όπου τα βίντεο του σαρώνουν. Με εξοπλισμό που περιλαμβάνει 6 κάμερες, drone και ηχητικά μέσα, παρουσιάζει από το προσωπικό του κανάλι τις φυσικές ομορφιές, τα ξεχασμένα χωριά, τα παραδοσιακά πανηγύρια και τις εκδηλώσεις και επιπλέον κάνει και συνεντεύξεις με κατοίκους. Βιντεοσκοπεί δηλαδή «από ξηρά και αέρα» όσα αξίζει να προβληθούν από την περιοχή του Βοΐου.

«Προσπαθώ να καλύψω με εικόνα και ήχο ό,τι περισσότερο μπορώ και πλέον είμαι σχεδόν παντού για την προβολή του τόπου μας», λέει, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, και περιγράφει πώς καταφέρνει να προλαβαίνει τις λειτουργίες σε δύο χωριά του Βοΐου, την Κορυφή και τη Χρυσαυγή, μαζί με την φωτογράφηση και τα βίντεο.

«Η ρουτίνα της Εκκλησίας κάνει καλό –όπως γίνεται και στα μοναστήρια– έτσι κι εγώ εδώ κάνω κανονικά όλες τις ακολουθίες και συνήθως έχω την κάμερα μαζί μου, με όλο τον εξοπλισμό. Ανάλογα με την εποχή του χρόνου, έχω λιγότερα ή περισσότερα βίντεο κάθε μέρα. Συνήθως, πηγαίνω τα παιδιά μου –τον Παναγιώτη και την Ελένη– στο σχολείο, πίνω έναν καφέ στο καφενείο και ξεκινάω». Τα …τηλεοπτικά του γυρίσματα τα αφήνει μόνο για λίγο και συγκεκριμένα την Εβδομάδα του Πάσχα, αφού άλλωστε δεν προλαβαίνει από τις πολλές λειτουργίες στις εκκλησίες.

Δείτε βίντεο:

YouTube thumbnail

Στόχος του ιερέα, που χειρίζεται με δεξιοτεχνία τον τεχνικό εξοπλισμό και έχει μάθει να στήνει και να ενώνει τροφοδοτικά, κάμερες , να κάνει και μίξεις ήχου και να πετάει άψογα το drone , είναι να αναδείξει τη φυσική ομορφιά της περιοχής και να γίνει παντού γνωστό το Βόιο και η ιστορία του ακόμη και οι πιο άγνωστες γωνιές του. Από το πέτρινο γεφύρι, το οποίο δείχνει με λήψεις από κάτω και από ψηλά , μέχρι τις συνεντεύξεις με κατοίκους αποτυπώνει τα στοιχεία που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον όσων θα παρακολουθήσουν τα βίντεο και -γιατί όχι- να μάθουν για την περιοχή για να την επισκεφτούν στις διακοπές τους.

«Έχω μάθει τα πάντα – από βουνά και στενά δρομάκια, και το καλοκαίρι σε όλες τις εκδηλώσεις, όπου συνήθως κάνω και ζωντανή μετάδοση. Στα μεγάλα πανηγύρια, έχει τύχει να στήσω και πέντε κάμερες, και φυσικά drone», λέει και συμπληρώνει: «Πριν λίγες μέρες, μου είπαν: «Πάτερ, θα έρθετε; Γιατί εκδήλωση χωρίς τον ιερέα μας δεν γίνεται!»» περιγράφει.

Η πρώτη του επαφή με την τεχνολογία έγινε αρκετά χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε με μια μικρή φωτογραφική μηχανή και έφτασε σήμερα να είναι αρκετά εξοπλισμένος τεχνικά. Στην αρχή, κάποιοι ομογενείς από την Αμερική τον στήριξαν, ενώ πλέον βοηθούν και πολλοί πολίτες μέσα από τη σελίδα του.

Πώς ξεκίνησε η δράση με το drone

«Όταν έγινα ιερέας, μου είπε ο δεσπότης να πάω και στο Λύκειο. Έδωσα Πανελλήνιες και πέρασα στο Πανεπιστήμιο – στη Θεολογική Σχολή. Τότε μπήκε δειλά-δειλά και η τεχνολογία στη ζωή μου. Πήρα τον πρώτο μου υπολογιστή το 2004. Την πρώτη κάμερα την πήρα το 2009, με τη γέννηση του γιου μου, μαζί με μια μικρή φωτογραφική μηχανή. Σιγά-σιγά απέκτησα και το drone. Είχα έναν ανιψιό με εκτυπώσεις, και του είπα: «Δεν κάνουμε μια σελίδα για την περιοχή μας;» Έτσι ξεκίνησε». εξηγεί ο αεικίνητος ιερέας.

Από την πρώτη δημοσίευση πριν από 16 χρόνια, πλέον δεν γίνεται εκδήλωση χωρίς τον παπά –όπως λένε και οι κάτοικοι της περιοχής– και η αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου, ακόμη και εκτός συνόρων, ολοένα και μεγαλώνει. Τα μηνύματα που δέχεται είναι εκατοντάδες και είναι πλέον αναγνωρίσιμος και εκτός συνόρων.

Ο ιερέας Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

«Έρχονται στη σελίδα μας e-mails από παντού – από δήμους, φορείς, συλλόγους, ομάδες – κάποιες φορές δεν προλαβαίνουμε να τα διαχειριστούμε όλα και δεν τα ανεβάζουμε όλα στη σελίδα μας. Φέτος χωριανοί μας που ζουν στη Γερμανία όταν ήρθαν στο χωριό μου είπαν «σας ξέρουμε από τα βίντεο πάτερ» και ζήτησαν να βγούμε και φωτογραφία όλοι μαζί» περιγράφει.

Με 25 χρόνια ως ιερέας και 15 χρόνια πίσω από την κάμερα όταν τον ρωτούν «αν δεν ήταν κληρικός να γινόταν παρουσιαστής», απαντά πως «δεν το κάνω για τη δική μου προβολή, αλλά για τον τόπο που αγαπώ. Αποφεύγω μάλιστα να εμφανίζομαι στα πλάνα – τις περισσότερες φορές ακούγεται μόνο η φωνή μου» σημειώνει και πράγματι τα διπλά πλάνα είναι ελάχιστα και αποφεύγει το «μπροστά από την κάμερα».

Ο πατέρας Κωνσταντίνος Βασιλειάδης δεν έχει σκοπό να σταματήσει την καταγραφή και προβολή στην ιστοσελίδα του tovoion.com και στο κανάλι του στο Youtube . Με την δύναμη του Θεού και την αγάπη της οικογένειας του θα συνεχίσει όπως λέει να συνδυάζει θεία λειτουργία και βίντεο για όσο αντέχει…και μετά το κήρυγμα από άμβωνος θα συνεχίσει να στήνει κάμερες και να πετάει drone , αφού όσοι ζουν στην ενορία του και στην περιοχή του λένε ότι «καταφέρνει να ισορροπεί την πνευματική του αποστολή με την αγάπη του για την εικόνα και τον τόπο του».

Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για να μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 30.08.25

Ανδρουλάκης: Να αγωνιστούμε για να μια νέα Ηθική Επανάσταση, απέναντι στην παρακμή της ΝΔ

«Η διαφθορά, οι υποκλοπές, τα σκάνδαλα, η εργαλειοποίηση των θεσμών έχουν τραυματίσει βαθιά τη Δημοκρατία», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα
Απουσία Σχεδιασμού 30.08.25

Δημογραφικό: Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που μπήκε στο συρτάρι, τα «μάταια» επιδόματα και τα φωτεινά παραδείγματα

Η καθηγήτρια Αλεξάνδρα Τραγάκη, ο μαιευτήρας Στέφανος Χανδακάς και ο δήμαρχος του Αη Στρατή, μιλούν στο in για τις σωστές και τις λάθος πολιτικές γύρω από το ζήτημα του δημογραφικού στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς
Συνελήφθη 30.08.25

Φωτιά στην Κάντζα: Βίντεο – ντοκουμέντο με 62χρονο φερόμενο εμπρηστή να απομακρύνεται από το σημείο της πυρκαγιάς

Οι αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του 62χρονου που φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά στην Κάντζα

Σύνταξη
Βόλος: Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί την περιοχή
Ανακοίνωση ΔΕΥΑΜΒ 30.08.25

Χρυσοθήρες έψαχναν για θησαυρό και έσπασαν αγωγό που υδροδοτεί τον Βόλο

Ο αγωγός ήταν κοντά στις πηγές στο βουνό, όπου δεν εξελίσσεται κανένα έργο κοινής ωφέλειας, και σπασμένος από το πάνω μέρος - Σκαπτικό μηχάνημα φαίνεται να χρησιμοποίησαν οι χρυσοθήρες

Σύνταξη
Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)
Μπάσκετ 30.08.25

Πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με αναστολή, η ποινή στον Πετρούσεφ για τη γροθιά (vid)

Χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμός ενός αγώνα με τριετή αναστολή, ήταν η ποινή που επέβαλε η FIBA στον Φίλιπ Πετρούσεφ για εκτός φάσης γροθιά σε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια του Πορτογαλία – Σερβία.

Σύνταξη
Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
Φρίκη 30.08.25

Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Νέα πρόκληση – Ακυρώνει τη βίζα του Μαχμούντ Αμπάς για να μην παραστεί στη συνέλευση του ΟΗΕ
Αδιανόητο 30.08.25

Προκαλεί ο Τραμπ - Ακυρώνει τις βίζες του Αμπάς και άλλων Παλαιστινίων για να μην παραστούν στη συνέλευση του ΟΗΕ

Επίθεση κατά των Παλαιστινίων εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν τη συνέλευση του ΟΗΕ όπου η Γαλλία και άλλα κράτη έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα το Σάββατο η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη
Θεσσαλονίκη 30.08.25

Στον εισαγγελέα το Σάββατο η οδηγός της Porsche που προκάλεσε το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θέρμη

Αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, ενώ το αλκοτέστ που έγινε στην 45χρονη βγήκε θετικό - Τι λένε οι συνήγοροί της για το τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Για το «απόλυτο» ο Άρης, «σεφτέ» ψάχνουν Πανσερραϊκός, ΟΦΗ, ΑΕΛ και Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Για το «απόλυτο» ο Άρης, «σεφτέ» ψάχνουν Πανσερραϊκός, ΟΦΗ, ΑΕΛ και Κηφισιά

Δράση σε τρία ακόμη γήπεδα υπάρχει στο πρόγραμμα της Super League το Σάββατο, αφού εκτός από το ματς του Ολυμπιακού στον Βόλο, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ, Άρης τον Παναιτωλικό και η ΑΕΛ την Κηφισιά.

Σύνταξη
Θα απολύονται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αρνούνται για δύο χρονιές την αξιολόγηση – Τι αλλάζει στο πειθαρχικό δίκαιο
Ελλάδα 30.08.25

Θα απολύονται όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αρνούνται για δύο χρονιές την αξιολόγηση - Τι αλλάζει στο πειθαρχικό δίκαιο

Με το νέο νομικό πλαίσιο που ψηφίστηκε στη Βουλή διευρύνονται τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, ενώ επέρχονται αλλαγές στην πειθαρχική διαδικασία

Σύνταξη
Τουρισμός: «Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» – Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών
Τουρισμός 30.08.25

«Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» - Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν καθορίζουν απλώς τις επιλογές μας, αλλά διαμορφώνουν εμπειρίες, αναδεικνύουν προορισμούς και πολλές φορές αλλάζουν την ουσία του ίδιου του ταξιδιού

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο – Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος
Καιρός 30.08.25

Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος

Χαλάει ο καιρός από το μεσημέρι - Στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, κατά τόπους ισχυρές - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Τετάρτη

Σύνταξη
«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια
Editorial 30.08.25

«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια

Η κυβέρνηση προκλητικά λειτουργεί ως διαφημιστής των ιδιωτικών «ΑΕΙ» την ώρα που αυτά δεν έχουν καν πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
