23.08.2025 | 18:30
Φωτιά στο Ράγιο Θεσπρωτίας - Ήχησε το 112
Εύβοια: Παπάς «κλέβει την παράσταση» σε πανηγύρι [βίντεο]
Viral 23 Αυγούστου 2025 | 19:10

Εύβοια: Παπάς «κλέβει την παράσταση» σε πανηγύρι [βίντεο]

Το πανηγύρι της Παναγίας Πούντας συγκέντρωσε εκατοντάδες επισκέπτες από όλη την Εύβοια, με παραδοσιακή μουσική, τοπικά εδέσματα και πολύ κέφι που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ.

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Μήπως το έντερο σάς κρατά ξύπνιους;

Χαμόγελα, μουσική, χορός και κέφι χθες (22/8)στο πανηγύρι της Παναγίας Πούντας, κοντά στο χωριό Καλέντζι, που ανήκει στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια, με έναν ιερέα να κλέβει την παράσταση για ακόμα μια φορά.

Η περιοχή της Εύβοιας γιόρτασε με παραδοσιακό γλέντι και πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» τιμώντας τη μεγάλη μέρα.

Ο ίδιος ιερέας είχε γίνει viral πριν από περίπου έναν μήνα, όταν τραγουδούσε σε άλλο πανηγύρι στην Εύβοια, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τα χειροκροτήματα του κόσμου. Φαίνεται πως ο αγαπημένος παπάς έχει γίνει πλέον το «αστέρι» των καλοκαιρινών πανηγυριών στην περιοχή.

Ωστόσο, το πρόσωπο που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν άλλο από τον παπά Χρήστο, ο οποίος, όπως θα δείτε στο βίντεο στο evima.gr, άνοιξε τον χορό και ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους με τα βήματά του!

Το πανηγύρι της Παναγίας Πούντας συγκέντρωσε εκατοντάδες επισκέπτες από όλη την Εύβοια, με παραδοσιακή μουσική, τοπικά εδέσματα και πολύ κέφι που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ.

Δείτε το βίντεο από το πανηγύρι στην Εύβοια:

Ο ίδιος ιερέας είχε γίνει viral πριν από περίπου έναν μήνα, όταν τραγουδούσε σε άλλο πανηγύρι στην Εύβοια, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τα χειροκροτήματα του κόσμου. Φαίνεται πως ο αγαπημένος παπάς έχει γίνει πλέον το «αστέρι» των καλοκαιρινών πανηγυριών στην περιοχή.

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ
Αφ' υψηλου 22.08.25

Όταν κοιτάς από ψηλά: Μοντέλο του OnlyFans λέει ότι έχει ύψος 2.13 μ. και θαυμαστές τους Σακίλ Ο’Νιλ και Κέβιν Ντουράντ

Η Μαρί Τεμάρα βλέπει τον κόσμο από τα 213 εκατοστά και αυτό είναι υπέρ αρκετό για να κερδίζει 10 εκατ. δολάρια τον χρόνο στο OnlyFans. Ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται.

Σύνταξη
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;
Viral 17.08.25

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;

Ένα λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ έκανε πολλούς να μιλούν για UFO. Ωστόσο τα πράγματα ήταν πιο απλά από όσο θα ήθελαν κάποιοι.

Σύνταξη
Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει
«Μου είπε “όχι”» 16.08.25

Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

H influencer ισχυρίστηκε ότι μερικές φορές προσβάλλει το ChatGPT και ότι πιστεύει ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο ταξίδι της ήταν «η εκδίκησή του».

Σύνταξη
Τουρκία: Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β’ ΠΠ [βίντεο]
Viral 15.08.25

Μια «γοργόνα» βουτάει στην Αττάλεια με φόντο αεροπλάνο του Β' ΠΠ

Στην Αττάλεια και συγκεκριμένη στην περιοχή Κας στην Τουρκία, μια ελεύθερη δύτρια - «γοργόνα» κράτησε την αναπνοή της για 6 ολόκληρα λεπτά χαρίζοντας ταυτόχρονα ένα μαγευτικό βίντεο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ιδιοκτήτης αλυσίδας εστιατορίων με θέμα τον Τραμπ κινδυνεύει με απέλαση μετά τη σύλληψη του από την ICE
Την πάτησε 10.08.25

ΗΠΑ: Ιδιοκτήτης αλυσίδας εστιατορίων με θέμα τον Τραμπ κινδυνεύει με απέλαση μετά τη σύλληψη του από την ICE

Ο Λιβανέζος ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστιατορίων Trump Burger, Ρόλαντ Μεχρέζ Μπεινί, κινδυνεύει με απέλαση, αφού η ICE, υπό τις διαταγές του προέδρου Τραμπ, τον συνέλαβε.

Σύνταξη
Πρώτο θέμα στα social media η Καλλιόπη Σεμερτζίδου – Της έγραψαν και τραγούδι
Viral 05.08.25

Πρώτο θέμα στα social media η Καλλιόπη Σεμερτζίδου – Της έγραψαν και τραγούδι

Στο απόλυτο χιτ του καλοκαιριού μπορεί να αναδειχθεί το τραγούδι που δημιούργησαν οι καλλιτέχνες των social media για το στέλεχος της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου μετά την αποκάλυψη του in για το ύψος των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.08.25

Άρης: Με Μάικιτς και Ράτσιτς 11άδα που επέλεξε ο Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον Βόλο

Έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες Άρης και Βόλος ΝΠΣ θα παραταχθούν στις 20:00, στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Super League.

Σύνταξη
Bundesliga: Σκόραρε, αλλά τραυματίστηκε ο Γιαννούλης – «3άρα» η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη
Bundesliga 23.08.25

Σκόραρε για την Άουγκσμπουργκ, αλλά τραυματίστηκε ο Γιαννούλης – «3άρα» η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη

Ξεκίνημα νίκη η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη στην έδρα της Χάιντενχαϊμ (1-3), σπουδαία νίκη με ανατροπή για Χόφενχαϊμ στο Λεβερκούζεν – Νικη για Άουγκσμπουργκ με σκόρερ και τραυματία τον Γιαννούλη

Σύνταξη
Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί
«Όσα είναι μπροστά» 23.08.25

Η Νατάσσα Μποφίλιου μοιράζεται στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Φολέγανδρο και αποθεώνει το νησί

«Αγαπημένο μέρος. Αγαπημένοι άνθρωποι» έγραψε μεταξύ άλλων η τραγουδίστρια Νατάσσα Μποφίλιου, ενώ κοινοποίησε μια σειρά από φωτογραφίες από την Φολέγανδρο.

Σύνταξη
Βόλος: «Με απατούσε γι’ αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης – Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του
Γυναικοκτονία στον Βόλο 23.08.25

«Με απατούσε γι' αυτό τη σκότωσα» φώναζε κατά τη σύλληψή του ο δράστης - Κρυβόταν 400 μέτρα από το σπίτι του

Ο συζυγοκτόνος βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου και Ευριπίδου σε κεντρικό σημείο του Βόλου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές
Πολιτική Γραμματεία 23.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για Σκέρτσο: Απύθμενο θράσος – Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές

«Τι ντροπή», σημειώνει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για πρόσφατη ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος συνιστά σε όσους δεν κατάφεραν να κάνουν διακοπές, να... κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού τους

Σύνταξη
Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα
Ελλάδα 23.08.25

Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη για αντιποίηση – Ντυνόταν καλόγρια και πωλούσε εικόνες και σύμβολα

Όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Κισσάμου στα Χανιά η συγκεκριμένη γυναίκα συστηνόταν ως καλόγρια, φέροντας την ανάλογη αμφίεση και πουλούσε διάφορα θρησκευτικά είδη και σύμβολα

Σύνταξη
Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
Επιστροφή 23.08.25

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου
Βαριές κατηγορίες 23.08.25

Ξάνθη: Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το πολύνεκρο δυστύχημα στα διόδια Ιάσμου

Ο 56χρονος οδηγός υποστήριξε ότι το ένα από τα ΙΧ με τα οποία συγκρούστηκε άλλαξε απότομα λωρίδα και μπήκε μπροστά του. Επίσης, αρνήθηκε ότι πήγαινε με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Σύνταξη
Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Κόσμος 23.08.25

Ο Φάρατζ θέλει μαζικές απελάσεις αιτούντων άσυλο – «Θα αποσύρω τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

Πέρυσι, 37.000 άνθρωποι - κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Βιετνάμ και την Ερυθραία - έφθασαν στην Βρετανία από την Γαλλία, διαπλέοντας τη Μάγχη με μικρά σκάφη

Σύνταξη
LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα

LIVE: Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Mπρέντφορντ – Άστον Βίλα για τη 2η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%
Αργεί η ανάκαμψη 23.08.25

Η Γερμανία επιστρέφει σε ύφεση – Η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 0,3%

Μεγαλύτερη του αναμενόμενου ήταν η συρρίκνωση της οικονομίας στο δεύτερο τρίμηνο λόγω μειωμένων εξαγωγών και επενδύσεων. Το ΑΕΠ στη Γερμανία συρρικνώθηκε περισσότερο από 0,1% που προβλεπόταν.

Σύνταξη
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
«Από το γκέτο» 23.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ

LIVE: Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Άουγκσμπουργκ για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ
Ποδόσφαιρο 23.08.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ

LIVE: Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Χόφενχαϊμ για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
