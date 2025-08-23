Χαμόγελα, μουσική, χορός και κέφι χθες (22/8)στο πανηγύρι της Παναγίας Πούντας, κοντά στο χωριό Καλέντζι, που ανήκει στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια, με έναν ιερέα να κλέβει την παράσταση για ακόμα μια φορά.

Η περιοχή της Εύβοιας γιόρτασε με παραδοσιακό γλέντι και πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» τιμώντας τη μεγάλη μέρα.

Ο ίδιος ιερέας είχε γίνει viral πριν από περίπου έναν μήνα, όταν τραγουδούσε σε άλλο πανηγύρι στην Εύβοια, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τα χειροκροτήματα του κόσμου. Φαίνεται πως ο αγαπημένος παπάς έχει γίνει πλέον το «αστέρι» των καλοκαιρινών πανηγυριών στην περιοχή.

Ωστόσο, το πρόσωπο που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν άλλο από τον παπά Χρήστο, ο οποίος, όπως θα δείτε στο βίντεο στο evima.gr, άνοιξε τον χορό και ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους με τα βήματά του!

Το πανηγύρι της Παναγίας Πούντας συγκέντρωσε εκατοντάδες επισκέπτες από όλη την Εύβοια, με παραδοσιακή μουσική, τοπικά εδέσματα και πολύ κέφι που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ.

Δείτε το βίντεο από το πανηγύρι στην Εύβοια:

