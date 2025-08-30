DO’S: Επειδή ο τρόπος με τον οποίο παρατηρείς τα πράγματα είναι έντονος σήμερα, πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο θα εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Πρέπει, δηλαδή, να αποφύγεις να μιλήσεις ωμά και αφιλτράριστα. Μπορείς να δεις τις καταστάσεις σε βάθος, αποφεύγοντας, όμως, να το εκφράσεις υπερβολικά ή με δραματικό τρόπο.

DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι με το παραμικρό που ακούς, γιατί όλο αυτό σε κάνει αναίτια έντονο. Γενικώς μην πεις τίποτα, πριν να έχεις βάλει τα πράγματα σε μία σωστή και λογική σειρά μέσα στο κεφάλι σου. Μην αρνείσαι να αναλάβεις το μερίδιο της ευθύνης που σου αναλογεί. Από την άλλη, όμως, μην αρνείσαι ούτε και να δεις την φάση λίγο πιο χαλαρά, έτσι;