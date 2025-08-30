magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 30.08.2025]
Ημερήσια 30 Αυγούστου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 30.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Shrekking: Τι κάνει μια πριγκίπισσα με ένα… τρολ; Νέα τάση!

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Επειδή ο τρόπος με τον οποίο παρατηρείς τα πράγματα είναι έντονος σήμερα, πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο θα εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Πρέπει, δηλαδή, να αποφύγεις να μιλήσεις ωμά και αφιλτράριστα. Μπορείς να δεις τις καταστάσεις σε βάθος, αποφεύγοντας, όμως, να το εκφράσεις υπερβολικά ή με δραματικό τρόπο.

DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι με το παραμικρό που ακούς, γιατί όλο αυτό σε κάνει αναίτια έντονο. Γενικώς μην πεις τίποτα, πριν να έχεις βάλει τα πράγματα σε μία σωστή και λογική σειρά μέσα στο κεφάλι σου. Μην αρνείσαι να αναλάβεις το μερίδιο της ευθύνης που σου αναλογεί. Από την άλλη, όμως, μην αρνείσαι ούτε και να δεις την φάση λίγο πιο χαλαρά, έτσι;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Παρατήρησε τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι άλλοι και ειδικά κάποιοι συνάδελφοι ή η σχέση σου, αποφεύγοντας, όμως, να ξεφύγεις και να πεις κάποια κουβέντα παραπάνω. Γενικώς τα νεύρα σου χρειάζονται παραπάνω έλεγχο. Γενικώς πάρε τις αποστάσεις σου και οργάνωσε τις πληροφορίες που μαζεύεις, διαχωρίζοντάς τες σε σημαντικές κι ασήμαντες.

DON’TS: Το ότι εσύ έχεις εστιάσει στα δικά σου προβλήματα και ασχολείσαι μόνο με αυτά, δεν σημαίνει πως όλοι οι άλλοι προσπαθούν να σε τσιτώσουν, έτσι; Οπότε μην χάσεις την ψυχραιμία σου άδικα. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε με τις συναλλαγές που κάνεις, ούτε και με κάποιες σπατάλες. Μην απογοητευτείς, όμως, από τα απρόοπτα έξοδα που θα προκύψουν.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Ασχολήσου με τα θέματα που προκύπτουν στη δουλειά σου, αλλά και με το κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και των συναδέλφων σου. Προσπάθησε να διατηρήσεις την ισορροπία και την ψυχραιμία σου. Οπότε επίλεξε να αγνοήσεις σπόντες και σχόλια που μπορεί να σε αναγκάσουν να πεις μια κουβέντα παραπάνω. Πριν το κάνεις, πρέπει να το έχεις σκεφτεί καλά.

DON’TS: Μην αγνοείς τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, γιατί υπάρχουν πράγματα εκεί που πρέπει να διορθωθούν άμεσα. Μη διστάσεις, λοιπόν, να κάνεις κάποιες συζητήσεις ή ξεκαθαρίσματα, για να τα βάλεις όλα στη θέση τους και να μπορέσεις να χαλαρώσεις. Μην είσαι σε μία μόνιμη τσίτα, καθώς έτσι δεν θα μπορέσεις να συνεργαστείς με άνθρωπο.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εστίασε σε οτιδήποτε μπορεί να σε γεμίσει με θετική ενέργεια και να μπουστάρει την αισιοδοξία σου. Επίσης μπορείς να εστιάσεις σε οτιδήποτε σε γεμίζει με σιγουριά και σου παρέχει την άνεση να εκφραστείς ακριβώς με τον τρόπο που εσύ θέλεις. Επικεντρώσου και στα επαγγελματικά σου, για να κλείσεις πιθανές εκκρεμότητες που υπάρχουν εκεί.

DON’TS: Μην αφήσεις κάποια σχόλια που θα ακούσεις να σε ενοχλήσουν και μην αρχίσεις την επίθεση εξαιτίας αυτών. Εσύ νομίζεις πως δίνεις στους άλλους να καταλάβουν ότι καθόλου δεν αστειεύεσαι, αλλά περνάς το ακριβώς αντίθετο μήνυμα, να ξέρεις. Μην αγχωθείς από κάποιες πληροφορίες που θα φτάσουν σε σένα και μπορεί να αφορούν ξαφνικές αλλαγές.

Λέων

Λέων

DO’S: Για να διατηρήσεις τη διάθεσή σου σε υψηλά επίπεδα, πρέπει να παλέψεις με την παρόρμηση που νιώθεις να πεις πολλά, ειδικά αν αυτά αφορούν σχόλια που άκουσες παλιότερα. Αν υπάρξουν ξαφνικές αλλαγές ή κάποιοι καυγάδες με την παρέα, τότε δες πως μπορείς να αναπροσαρμόσεις το πρόγραμμα ή και τις κινήσεις σου, για να κάνεις blend in.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου λόγω των ξαφνικών εντάσεων που σου πετάει η σημερινή μέρα. Μη διστάσεις να προβείς σε κάποιες εποικοδομητικές συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις άμεσα να εκφράσεις αυτά που θες. Μην κωλώσεις να βάλεις κάτι πιο δημιουργικό στον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις ή να αφιερώσεις χρόνο στη διασκέδαση.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Μπορείς ήρεμα και ωραία να οργανώσεις τις κινήσεις σου, ώστε να προχωρήσεις παρακάτω με τις δουλειές σου. Πρέπει να κλείσεις άμεσα με κάποιες εκκρεμότητες. Απόφυγε να πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις, γιατί αυτές προβλέπονται έντονες και άκρως αποκαλυπτικές. Δεν ξέρω, λοιπόν, κατά πόσο είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο!

DON’TS: Μην απογοητευτείς αν παρουσιαστούν την τελευταία στιγμή κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες, εκτός από τα δεδομένα, αλλάξουν κατά πολύ και το πρόγραμμά σου. Μην έρθεις σε επαφή με τους συναδέλφους που σε προκαλούν για καυγά. Μη διστάσεις να βρεις πιο δημιουργικούς τρόπους να ξεσπάσεις την έντασή σου. Έτσι θα βγεις διπλά κερδισμένος!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αξιοποίησε το ήπιο κλίμα, για να αποκτήσεις κι άλλη ελευθερία κινήσεων. Βέβαια πρέπει να είσαι προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς μέσα στην παρέα, γιατί μπορεί να υπάρξουν σχόλια τα οποία θα ανεβάσουν τους τόνους και ίσως δημιουργήσουν καυγάδες. Όσον αφορά οικονομικές συμφωνίες δώσε βάση και στην παραμικρή λεπτομέρεια.

DON’TS: Μη βιάζεσαι να ξεμπερδεύεις με κάποιες υποθέσεις, γιατί έτσι ίσως κάνεις λάθη. Μην αντιδράσεις αρνητικά και νευρικά σε οτιδήποτε κι αν ακούσεις από τους απέναντι, γιατί αυτό θα εγείρει διαφωνίες. Παράλληλα, μην υποκινείσαι από το πείσμα σου. Μη διστάσεις να συζητήσεις ήρεμα τι σε απασχολεί, για να το καταστήσεις σαφές στους απέναντι.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Εσύ κάνε αυτό που έχεις οργανώσει και θέλεις να κάνεις, αγνοώντας πιθανά εμπόδια. Έτσι κι αλλιώς αυτά πρόκειται να είναι από λίγα έως ανύπαρκτα σήμερα. Αν ξεκινήσεις κάτι τώρα, τότε φρόντισε να κάνεις καλή αρχή, γιατί θα σε ακολουθήσει για αρκετό καιρό. Πρόσεχε πολύ το πως επικοινωνείς αυτά που θες, ειδικά στον χώρο της δουλειάς σου.

DON’TS: Μη μείνεις μόνο στην έμπνευση, αλλά πέρνα και στη δράση, γιατί τώρα δημιουργούνται ευκαιρίες, για να το κάνεις. Όμως αν βλέπεις, ότι κάτι δεν έχει μέλλον, τότε μην ασχοληθείς άλλο. Μην σοκαριστείς από κάποια πράγματα που θα μάθεις από το πουθενά. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί αν σε πάρει η μπάλα, δύσκολα θα μπορείς να το μαζέψεις.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Σήμερα μπορείς να κινηθείς πιο χαλαρά και να παρατείνεις αυτήν την καλή διάθεση που έχεις. Παράλληλα, μπορείς να προχωρήσεις δυναμικά κι αισιόδοξα προς την υλοποίηση πολλών σχεδίων σου. Κάνε τις κατάλληλες επαφές, στα επαγγελματικά, για να πας καλύτερα. Δώσε περιθώρια στο φλερτ όχι απλά να μπει, αλλά και να ανθίσει στη ζωή σου.

DON’TS: Μην χάσεις τον έλεγχο και μην ξεφύγεις, αν συμβούν κάποιες αντιπαραθέσεις μπροστά σου. Μην επιχειρήσεις να επεξηγήσεις αυτά που λες στους άλλους ή να υπερασπιστείς τις απόψεις σου, γιατί τότε είναι που θα ανέβουν κι άλλο οι τόνοι. Όποιος θέλει να καταλάβει, θα καταλάβει! Μην σοκαριστείς από αυτά που θα ακούσεις γενικώς σήμερα.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα μπορείς να ανθίσεις μέσα στις ομάδες, όπου είσαι μέλος, είτε μιλάμε απλά για την παρέα είτε για την επαγγελματική σου ομάδα. Ωστόσο, αν χρειαστεί, ανάλαβε μόνος σου κάποια συγκεκριμένα κομμάτια της δουλειάς, ώστε να οργανωθείς καλύτερα όπως βολεύει εσένα. Περιόρισε οτιδήποτε σε πιέζει, για να περιορίσεις και την ένταση μέσα σου.

DON’TS: Μην εστιάζεις τόσο πολύ σε μικρές λεπτομέρειες που, στην πραγματικότητα, μπορούν να επιλυθούν αρκετά εύκολα, αλλά, για κάποιον λόγο, εσένα σου έχουν κολλήσει στο κεφάλι. Ταυτόχρονα, μην εκνευρίζεσαι με το παραμικρό που ακούς να λέγεται γύρω σου. Μην ανεβάσεις τους τόνους με το να γίνεις απότομος ή και άκρως απαιτητικός, έτσι;

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός σε κάποια θέματα που τρέχουν στα επαγγελματικά σου σήμερα. Πάντως υπάρχει ελευθερία και άνεση χρόνου, οπότε τα πάντα μπορούν να βγουν στρωτά. Αυτό ισχύει για τους συναδέλφους σου και όχι για σένα που κινείσαι με μία συνεχόμενη διάσπαση προσοχής! Εστίασε σε κάποιες νέες ιδέες που έχεις.

DON’TS: Μην αφήσεις τους τόνους να ανέβουν, αλλά μην αφεθείς κι εσύ, γιατί πρόκειται να πεις πράγματα που δεν θα αρέσουν σε κανέναν. Στο τέλος της ημέρας δεν θα αρέσουν ούτε καν σε σένα, να ξέρεις. Μην απογοητευτείς από κάποια πράγματα που θα ακούσεις από ορισμένους φίλους σου. Χρειάζονται την υποστήριξή σου, άρα μην τους την στερήσεις.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Προσπάθησε να δεις την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων, για να μη σε πάρει από κάτω οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει αυτή την στιγμή στη ζωή σου. Εστίασε στις δουλειές που έχεις να κάνεις και αφορούν το σπίτι. Διαχειρίσου με ψυχραιμία τις αποκαλύψεις που μπορεί να συμβούν. Στο κάτω κάτω τα μισά από αυτά τα είχες ψυλλιαστεί από πριν, σωστά;

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη βγεις εκτός ορίων εξαιτίας κάποιων εντάσεων ή της άποψης που έχεις ότι όλοι σε αμφισβητούν. Αν όντως ισχύει, τότε μην το ανεχτείς, απλά ξεκαθάρισε ότι δεν είναι μόνο στο μυαλό σου. Πάντως μην αρχίσεις τα ειρωνικά και καυστικά σχόλια, προσπαθώντας να αποδείξεις ότι μπορείς κι εσύ να γίνεις ο κακός της υπόθεσης.

