Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία

Την απόφαση της κυβέρνησης στην Τουρκία να διακόψει πλήρως όλους τους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ, ανακοίνωσε στη Τουρκική Εθνοσυνέλευση ο Χακάν Φιντάν. Η ανακοίνωση έρχεται μόλις δύο 24ωρα αφότου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων και τον Ποντίων, ευρισκόμενος υπό πίεση από τη διεθνή κοινότητα για τις συνθήκες λιμού στη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, δήλωσε επίσης ότι κλείνει και το τουρκικός εναέριος χώρος για τα ισραηλινά αεροσκάφη. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αυξήσει τους ελέγχους στα λιμάνια.

Ως αιτία για την απόφαση περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας, μιλώντας για «γενοκτονία» και «καταπάτηση των θεμελιωδών ανθρωπιστικών αρχών».

Η δήλωση Φιντάν

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, στην ομιλία του στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, στη διάρκεια συνεδρίασης για τη Γάζα, είπε ότι από πέρυσι είχε προβλέψει ότι «η στρατηγική του Ισραήλ δεν θα περιοριζόταν στη Γάζα. Λυπούμαστε που βλέπουμε ότι οι προβλέψεις μας έχουν επαληθευτεί».

Και πρόσθεσε: «Για δύο χρόνια, το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, αγνοώντας τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες μπροστά στα μάτια του κόσμου. Η γενοκτονία στη Γάζα έχει επιδεινωθεί. Το Ισραήλ αγνοεί τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες. Το τουρκικό έθνος αισθάνεται έντονα τον πόνο του παλαιστινιακού λαού».

Ο Χακάν Φιντάν πρόσθεσε ότι η Τουρκία είναι αντίθετη με το «σχέδιο που προβλέπει την απέλαση του παλαιστινιακού λαού από τη Γάζα. Ανεξάρτητα από το ποιος το προτείνει, ένα τέτοιο σχέδιο είναι άκυρο στα μάτια μας».

Είπε επίσης ότι η Τουρκία συνεχίζει τις επαφές με το Κατάρ και την Αίγυπτο, με στόχο μόνιμη εκεχειρία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας κατήγγειλε επίσης το Ισραήλ ότι «δεν θέλει καμία νόμιμη παλαιστινιακή διοίκηση στη Γάζα. Το Ισραήλ εμποδίζει την διανομή βοήθειας. Χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο. Δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή. Η κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Επίσης υποστήριξε ότι η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν αποτελεί κίνδυνο για ολόκληρη την περιοχή.

Και σημείωσε:

«Διακόψαμε όλες τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ. Καμία άλλη χώρα δεν έχει διακόψει όλες τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ».

Και υποστήριξε ότι χάρη στη στάση της Τουρκίας «οι δυτικές χώρες έχουν αρχίσει να ασπάζονται τη λύση των δύο κρατών. Χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν ανακοινώσει την απόφασή τους να αναγνωρίσουν το κράτος της Παλαιστίνης. Χάρη στις προσπάθειές μας, η ψευδής νομιμότητα του Ισραήλ έχει καταρρεύσει. Η μάσκα έχει σκιστεί μπροστά στο μέγεθος των φρικαλεοτήτων. Η Δύση έχει αναγκαστεί να εξετάσει τη συνείδησή της. Συνεχίζουμε τις επαφές μας με χώρες όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία».

Ισραήλ: Το έχουμε ξαναδεί

Ισραηλινός αξιωματούχος σχολίασε το γεγονός στην ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post: «Η Τουρκία έχει ήδη ανακοινώσει τη διακοπή των οικονομικών σχέσεων με το Ισραήλ στο παρελθόν (και οι σχέσεις συνεχίστηκαν)», είπε.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, έρχεται έπειτα από αναφορές ότι οι τουρκικές λιμενικές αρχές έχουν ήδη αρχίσει να επιβάλουν περιορισμούς στα πλοία ισραηλινών συμφερόντων. Απαιτούν ανεπίσημα από τους ναυτιλιακούς πράκτορες να παρέχουν επιστολές που δηλώνουν ότι τα πλοία δεν συνδέονται με το Ισραήλ και δεν μεταφέρουν στρατιωτικά ή επικίνδυνα φορτία με προορισμό το Ισραήλ.

Η Τουρκία έχει διακόψει από το 2024 το εμπόριο με το Ισραήλ, λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.