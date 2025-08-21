Η Τουρκία επεκτείνει τους περιορισμούς σε πλοία συμφερόντων Ισραήλ

Η Τουρκία επέκτεινε τους περιορισμούς στη ναυτιλία μεταξύ των λιμένων της και του Ισραήλ, επιδιώκοντας να αυστηροποιήσει περαιτέρω τη συμμόρφωση με την εμπορική απαγόρευση που επιβλήθηκε λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Από τότε που η Τουρκία ανακοίνωσε για πρώτη φορά την πλήρη απαγόρευση του εμπορίου με το Ισραήλ, τον Μάιο του 2024, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών έχουν μειωθεί στο μηδέν. Ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι ορισμένες ροές έχουν βρει κενά, συμπεριλαμβανομένης της διοχέτευσης φορτίου μέσω τρίτων χωρών.

Τουρκία: Νέοι περιορισμοί στο εμπόριο με Ισραήλ

Μετά από προφορικές οδηγίες Τούρκων αξιωματούχων, τα τουρκικά λιμάνια θα απορρίπτουν πλέον κάθε πλοίο που ανήκει, φέρει σημαία ή διαχειρίζεται το Ισραήλ ή ισραηλινές εταιρείες, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν το θέμα υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς τα μέτρα δεν έχουν ανακοινωθεί δημόσια. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται η επεξεργασία φορτίου που συνδέεται με το Ισραήλ σε τουρκικά λιμάνια, πρόσθεσαν.

Τα πλοία με τουρκική σημαία θα απαγορεύονται να καταπλέουν σε ισραηλινά λιμάνια, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας αρνήθηκε να σχολιάσει μετά από επικοινωνία με Bloomberg ενώ δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τα υπουργεία Εμπορίου, Μεταφορών ή Εξωτερικών του Ισραήλ.

Οι περιορισμοί τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη δηλαδή την ίδια μέρα που το Ισραήλ ξεκινά στρατιωτική επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, μια κίνηση που έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή σε βάρος του Τελ Αβίβ.

Πηγή: ΟΤ