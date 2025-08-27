Υποκρισία: Μετά από πίεση, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου

Μετά από πίεση και με υποκριτικό όσο και με αόριστο τρόπο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ασσύριων και των Ελλήνων του Πόντου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε συνέντευξή του.

Η υποκριτική δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού αποδεικνύει πόσο πιεσμένος νιώθει

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, για τον οποίο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα εις βάρος του για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, πιέστηκε από τον δημοσιογράφο Πάτρικ Μπετ – Νταβίντ που τον είχε καλέσει στο podcast του.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Νετανιάχου γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει την γενοκτονία των Αρμενίων και αρχικά είπε: «Νομίζω ότι το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», αν και δεν έχει ψηφιστεί σχετικός νόμος, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Ο Μπετ – Νταβίντ τον πίεσε κι άλλο, ρωτώντας τον γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία, με τον Νετανιάχου να απαντά υποκριτικά: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».

Ο δημοσιογράφος, στη συνέχεια, έκανε ανάρτηση, σημειώνοντας ότι ο Νετανιάχου αναγνώρισε για πρώτη φορά τη γενοκτονία.

BREAKING! Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy — Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025

Η δήλωση Νετανιάχου δεν συνιστά επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας

Ωστόσο, η ισραηλινή Haaretz που σχολιάζει τη συνέντευξη του Νετανιάχου, τονίζει ότι η τοποθέτησή του προφανώς δεν συνιστά επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας.

Η απάντηση του Νετανιάχου προέκυψε τόσο από την πίεση του δημοσιογράφου, όσο και από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Η διεθνής κατακραυγή αυξάνεται, έστω κι αν η διεθνής κοινότητα δεν έχει πάρει σοβαρά μέτρα κατά του Ισραήλ για όσα κάνει στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.

Έτσι, ο Νετανιάχου επέλεξε να απαντήσει με αυτό τον υποκριτικό και αόριστο τρόπο μετά την ερώτηση του Μπετ – Νταβίντ, την ώρα που οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία όλο και χειροτερεύουν.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Νετανιάχου: