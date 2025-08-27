Υποκρισία: Μετά από πίεση, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχείρησε να απαντήσει σε ερώτηση για τη γενοκτονία Αρμενίων, Ασσύριων και Ελλήνων του Πόντου με αοριστολογίες - Το Ισραήλ δεν την έχει αναγνωρίσει επισήμως
- Φοιτητική στέγη: 110% ακριβότερη σε 10 χρόνια και 7,3% σε μόλις έναν χρόνο
- Παραμένει η ένταση στη Μονή Σινά - Οι αμφισβητίες του Δαμιανού επιχείρησαν να εισέλθουν στο μοναστήρι
- Μετανάστες: Το HRW επικρίνει τις συμφωνίες που έκλεισε η ΕΕ με τη Μαυριτανία παραβλέποντας τις παραβιάσεις δικαιωμάτων
- Βούτηξε σε σκουπίδια για να βρει τις βέρες της συζύγου του και τα κατάφερε
Μετά από πίεση και με υποκριτικό όσο και με αόριστο τρόπο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, των Ασσύριων και των Ελλήνων του Πόντου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε συνέντευξή του.
Η υποκριτική δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού αποδεικνύει πόσο πιεσμένος νιώθει
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, για τον οποίο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα εις βάρος του για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, πιέστηκε από τον δημοσιογράφο Πάτρικ Μπετ – Νταβίντ που τον είχε καλέσει στο podcast του.
Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον Νετανιάχου γιατί το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει την γενοκτονία των Αρμενίων και αρχικά είπε: «Νομίζω ότι το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι η Κνεσέτ πέρασε σχετικό ψήφισμα», αν και δεν έχει ψηφιστεί σχετικός νόμος, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.
Ο Μπετ – Νταβίντ τον πίεσε κι άλλο, ρωτώντας τον γιατί κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία, με τον Νετανιάχου να απαντά υποκριτικά: «Μόλις το έκανα. Ορίστε».
Ο δημοσιογράφος, στη συνέχεια, έκανε ανάρτηση, σημειώνοντας ότι ο Νετανιάχου αναγνώρισε για πρώτη φορά τη γενοκτονία.
BREAKING!
Prime Minister @Netanyahu OFFICIALLY recognizes the Armenian, Assyrian & Greek genocide committed by the Ottoman Empire. pic.twitter.com/fLtsr41YRy
— Patrick Bet-David (@patrickbetdavid) August 26, 2025
Η δήλωση Νετανιάχου δεν συνιστά επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας
Ωστόσο, η ισραηλινή Haaretz που σχολιάζει τη συνέντευξη του Νετανιάχου, τονίζει ότι η τοποθέτησή του προφανώς δεν συνιστά επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας.
Η απάντηση του Νετανιάχου προέκυψε τόσο από την πίεση του δημοσιογράφου, όσο και από τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.
Η διεθνής κατακραυγή αυξάνεται, έστω κι αν η διεθνής κοινότητα δεν έχει πάρει σοβαρά μέτρα κατά του Ισραήλ για όσα κάνει στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.
Έτσι, ο Νετανιάχου επέλεξε να απαντήσει με αυτό τον υποκριτικό και αόριστο τρόπο μετά την ερώτηση του Μπετ – Νταβίντ, την ώρα που οι σχέσεις του Ισραήλ με την Τουρκία όλο και χειροτερεύουν.
Ολόκληρη η συνέντευξη του Νετανιάχου:
Does Israel Control America?
Prime Minister @Netanyahu Opens Up About Genocide, ICC’s Arrest Warrant Issued & Trump Owning Gaza.
(00:00:00) Why are you doing this?
(00:04:20) Churchill, Critics and The ICC
(00:09:29) Affording The War
(00:15:17) Israel Owns America… pic.twitter.com/kfAhAGJVxb
— PBD Podcast (@PBDsPodcast) August 26, 2025
- Billboard: Ο Drake κατακτά την πρώτη θέση στη λίστα των κορυφαίων R&B καλλιτεχνών του 21ου αιώνα
- «Νέα πρόταση του Παναθηναϊκού για Ταμπόρδα»
- Γαλλία-δημοσκόπηση: Το 63% θέλει διάλυση της Βουλής και εκλογές
- Υποκρισία: Μετά από πίεση, ο Νετανιάχου ψελλίζει για αναγνώριση της γενοκτονίας Αρμενίων και Ελλήνων του Πόντου
- Καταστροφή Σμύρνης: Η φάτσα του Τούρκου και η χατζάρα…
- Πρώτη επιτυχημένη δοκιμή για το Starship του Έλον Μασκ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις