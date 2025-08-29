Απομακρύνεται από τη μητέρα του ο 5χρονος που βρέθηκε στο μπαλκόνι

Εντός της ημέρας αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του εισαγγελέα για την υπόθεση του 5χρονου παιδιού που βρέθηκε να είναι σκαρφαλωμένο σε κάγκελα μπαλκονιού στη στα Καμίνια και σώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας ζήτησε από τις κοινωνικές υπηρεσίες να κάνουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει το πεντάχρονο. Η έρευνα έγινε και από όσα έχουν γίνει γνωστά, η οικογένεια έχει κριθεί ακατάλληλη, καθώς το παιδί ήταν παραμελημένο και η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Συνεπώς ο εισαγγελέας αναμένεται να διατάξει την απομάκρυνση του πεντάχρονου παιδιού από τη μητέρα και το οικογενειακό της περιβάλλον, δίνοντας την προσωρινή επιμέλεια στον πατέρα του 5χρονου.

Ρίχνει τις ευθύνες στην κόρη της η 45χρονη

Η μητέρα του 5χρονου που δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του συμβάντος, ρίχνει τις ευθύνες για ο,τι συνέβη στην 19χρονη κόρη της.

«Δεν το φανταζόμουν ότι θα το έκανε η κόρη μου αυτό. Της είπα γιατί το άφησες μόνο, όλοι θα λένε πού είναι αυτή η μάνα;» σημείωσε μιλώντας στο MEGA, τονίζοντας ότι η ίδια ενημερώθηκε από τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος κι ότι η κόρη της, είπε και σε εκείνη ψέματα ότι ήταν στο σπίτι.

«Ενημερώθηκα απ’ τον ιδιοκτήτη. Εγώ ενημέρωσα την κόρη μου. Μου έλεγε ψέματα ότι είναι στο σπίτι ενώ δεν ήταν» πρόσθεσε.

Μυστήριο με τον πατέρα του 5χρονου

Η 45χρονη μητέρα ανέφερε πως είναι μονογονεϊκή οικογένεια και πως ο πατέρας των παιδιών έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 5 χρόνια.

«Έχει πεθάνει, τον έχω χάσει εδώ και πέντε χρόνια. Δημοσιεύτηκε για κάποιον άλλον πατέρα, δεν ξέρω ποιος το είπε. Πατέρας υπάρχει μόνο ένας, που έχω και τα τρία μου τα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος πατέρας. Ο σύζυγός μου ήταν από τους Παξούς. Ήταν ναυτικός κι έγινε κάποιο ναυάγιο και πέθανε εδώ και πέντε χρόνια και παλεύω μόνη μου» είπε.

Ωστόσο, στο MEGA εμφανίστηκε ένας άνδρας, ο οποίος υποστήριξε ότι είναι ο πατέρας των 3 από τα 4 παιδιά της 45χρονης. Ισχυρίζεται ότι το πεντάχρονο αγοράκι που φώναζε για βοήθεια από το μπαλκόνι του σπιτιού του, δεν είναι δικό του παιδί.

«Έχει εγκαταλείψει ένα παιδί στον νομό Ηλείας, έχει εγκαταλείψει τρία άλλα παιδιά, σήμερα είναι 20, 19 και 18» υποστήριξε ο άνδρας, για τον οποίο η 45χρονη ανέφερε ότι δεν τον γνωρίζει και πως ίσως κάνει φάρσα.