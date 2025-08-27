Πειραιάς: «Ήταν λάθος δικό μου, έπρεπε να τον πάρω μαζί μου» λέει η αδερφή του 5χρονου που βρέθηκε στο μπαλκόνι

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε μόνο του στο μπαλκόνι το 5χρονο αγοράκι μίλησε στο MEGA και στο Live Neww η 19χρονη αδερφή του.

Όπως λέει η ίδια τον άφησε στο σπίτι για να πάει στο περίπτερο κάτι που ομολογεί ότι ήταν λάθος και ότι θα ήταν καλύτερα να τον είχε πάρει μαζί της.

Το πεντάχρονο αγόρι παρέμεινε μόνο του για μία και πλέον ώρα, όταν κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι.

«Κλείδωσα την πόρτα για να μην βγει εξω»

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά και κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα. Για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο. Το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε αρχικά η αδερφή του 5χρονου και συμπλήρωσε:

«Δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι»

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι. Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».

Όπως αποκάλυψε η 19χρονη στο Live News, στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν οδηγηθεί στο Νοσοκομείο Παίδων ύστερα από εισαγγελική εντολή, αφού είχαν εντοπιστεί πάλι μόνο τους.

«(Μας είχαν αφήσει) εμένα με την αδερφή μου την μεγάλη και την μικρή, όχι τον μικρό. Αυτό έχει γίνει εδώ και πόσο καιρό πίσω, μας είχανε πάρει στο Παίδων. Ήταν νομίζω τρεις μήνες. Ήταν με εισαγγελική εντολή», είπε.