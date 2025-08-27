newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
27.08.2025 | 15:37
Στο νοσοκομείο μικρά κορίτσια - Εξερράγη γκαζάκι μέσα στο σπίτι τους
Πειραιάς: Αστυνομικοί διέσωσαν 5χρονο αγοράκι από μπαλκόνι – Ήταν ολομόναχο και κλειδωμένο
Ελλάδα 27 Αυγούστου 2025 | 17:28

Πειραιάς: Αστυνομικοί διέσωσαν 5χρονο αγοράκι από μπαλκόνι – Ήταν ολομόναχο και κλειδωμένο

Το μικρό αγόρι είχε μείνει μόνο του στο σπίτι και βγήκε στο μπαλκόνι - Γείτονες κάλεσαν την Αστυνομία

Σύνταξη
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Spotlight

Αστυνομικός, μητέρα 3 παιδιών, σκαρφαλώνει στους ώμους συναδέλφου της και προσπαθεί να φτάσει στο μπαλκόνι διαμερίσματος, όπου βρίσκεται ολομόναχο ένα πεντάχρονο παιδί. Μια ολόκληρη γειτονιά στα Καμίνια του Πειραιά παρακολουθεί με έκδηλη αγωνία.

Η αστυνομικός με κίνδυνο της ζωής της καταφέρνει να πιαστεί από τα κάγκελα του μπαλκονιού και ο κόσμος από κάτω ξεσπά σε χειροκροτήματα ανακουφισμένος.

Ανέβηκαν από μπαλκόνια

Το παιδί που περίμενε με ψυχραιμία τη βοήθεια των αστυνομικών αισθάνεται και πάλι ασφάλεια.

Στα πλάνα που εξασφάλισε το Live News αποτυπώνονται οι στιγμές αγωνίας που εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ, όταν κάτοικοι της περιοχής είδαν το ανήλικο αγόρι ολομόναχο στο μπαλκόνι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε και ξεκίνησε η επιχείρηση.

Όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας, το παιδί τις τελευταίες μέρες έμενε με τη μεγάλη αδερφή του καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών.

Τι λέει η αδερφή του παιδιού

Η 19χρονη αδερφή του παιδιού βγήκε από το σπίτι και καθυστέρησε να επιστρέψει. Το πεντάχρονο αγόρι παρέμεινε μόνο για μία και πλέον ώρα, όταν κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι.

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε αρχικά η αδερφή του 5χρονου και συμπλήρωσε:

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι. Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».

Η γυναίκα αστυνομικός

Για καλή τύχη του παιδιού, ορισμένοι από τους γείτονες δεν παρέμειναν απαθείς.

Οι αστυνομικοί πάτησαν αρχικά στο περβάζι που υπήρχε κάτω από το μπαλκόνι και χωρίς να χάσουν χρόνο πέρασαν στο επόμενο και πιο δύσκολο στάδιο της επιχείρησης.

Η αστυνομικός κρατιέται από έναν σωλήνα στον εξωτερικό τοίχο της πολυκατοικίας και πατάει στους ώμους συναδέλφου της που την κρατάει. Ρισκάρει τη ζωή της.

Το μικρό παιδί έχει μόλις αποφύγει τα χειρότερα. Η αστυνομικός που έπαιξε τη ζωή της κορώνα – γράμματα για να το σώσει, το βάζει και πάλι μέσα στο διαμέρισμα. Η αστυνομική επιχείρηση έχει αποδειχθεί σωτήρια.

Κάτοικοι της περιοχής, μπροστά τους οποίους εκτυλίχθηκε η αστυνομική επιχείρηση, έχουν από χθες πάντα στο μυαλό τους τα όσα συνέβησαν και αυτά που αποφεύχθηκαν.

Η 19χρονη αδερφή του πεντάχρονου παιδιού φέρεται να είχε πάει σε ραντεβού. Πήρε την απόφαση να κλειδώσει στο σπίτι το μικρό αδερφάκι της, που φοβισμένο από κάποια στιγμή και μετά έψαχνε για βοήθεια.

Η νεαρή αστυνομικός που απέδειξε τον επαγγελματισμό και την ευαισθησία της, δεν έχει σταματήσει να δέχεται συγχαρητήρια για τα όσα έκανε. Η ίδια κρατάει χαμηλούς τόνους και τονίζει πως απλά έκανε τη δουλειά της.

Η αποκάλυψη τις 19χρονης

Όπως αποκαλύπτει η 19χρονη στο Live News, στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν μείνει στο Παίδων ύστερα από εισαγγελική εντολή.

«(Μας είχαν αφήσει) εμένα με την αδερφή μου την μεγάλη και την μικρή, όχι τον μικρό. Αυτό έχει γίνει εδώ και πόσο καιρό πίσω, μας είχανε πάρει στο Παίδων. Ήταν νομίζω τρεις μήνες. Ήταν με εισαγγελική εντολή», είπε.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» μετά το ρόλερ κόστερ η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» μετά το ρόλερ κόστερ η αγορά

Λιμάνια
ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ελλάδα 27.08.25

Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή - Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά τις 190.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολομέλεια των προέδρων των ΔΣΕ: «Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό
«Φωνές» 27.08.25

«Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό

«Η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου».

Σύνταξη
Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα
Ελλάδα 27.08.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα

Ο νεαρός έβαζε τέρμα τη μουσική νυχτερινές ώρες αναστατώνοντας ολόκληρη γειτονιά στον Κορυδαλλό - Συνελήφθη μετά την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Σύνταξη
Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων – Η εισαγγελική πρόταση
Ελλάδα 27.08.25

Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση, απαλλαγή για ψευδή καταμήνυση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων - Η εισαγγελική πρόταση

Η πρόταση της εισαγγελέως για τις κατηγορίες που βαραίνουν τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο – «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]
«Θερινό μοτίβο» 27.08.25

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο - «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το φετινό φθινόπωρο οι μέσες θερμοκρασίες θα είναι από μισό έως έναν βαθμό πάνω από τις κανονικές για την εποχή ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι σχετικά μειωμένες

Σύνταξη
Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο
Ολοκληρώθηκε η κηδεία 27.08.25 Upd: 13:37

Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα που πέθανε σε ηλικία 79 ετών

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Νίκος Κλόκας
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως
«Χωρίς ηθικούς φραγμούς» 27.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή -«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς», τονίζει ψυχολόγος

Σύνταξη
Μαγνησία – Καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι – Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα
Τραγικές ελλείψεις 27.08.25

Σοβαρή καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι Μαγνησίας - Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα

Τις τραγικές ελλείψεις στον τομέα της υγείας, επαναβεβαιώνει η καταγγελία για το ιατρείο στο Κεραμίδι - Τις πρώτες βοήθειες παρείχαν στον τραυματία... ναυαγοσώστες που έτυχε να βρεθούν στο σημείο

Σύνταξη
Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της
Κοπεγχάγη 27.08.25

Μανιάτης: Δεν μπορεί η Τουρκία να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας – Να μάθει η ΕΕ από τα λάθη της

Τον αποκλεισμό της Άγκυρας από το σχέδιο ReArm, καθώς «κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας και εμποδίζει την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παραβιάζοντας ακόμα και την ελληνική ΑΟΖ», ζήτησε ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Επίσημα παίκτης του Άρη ο Κώστας Γαλανόπουλος

Ο Κώστας Γαλανόπουλος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ΠΑΕ Άρης - Τίθεται άμεσα στη διάθεση του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»
Μπάσκετ 27.08.25

Αταμάν για το ΝΒΑ: «Για να λέγεσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, πρέπει να κερδίσεις τον πρωταθλητή της EuroLeague»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στις συγκρίσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκό και αμερικάνικο μπάσκετ και εξήγησε πως για να λέγεται κάποιος πρωταθλητής κόσμου, θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο.

Σύνταξη
Ολομέλεια των προέδρων των ΔΣΕ: «Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό
«Φωνές» 27.08.25

«Οπισθοδρόμηση» στο Κράτος Δικαίου από την κυβέρνηση στο μεταναστευτικό

«Η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου».

Σύνταξη
Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;
Στο Βραδεμβούργο 27.08.25

Γιατί γερμανικός διαγωνισμός για αποκέντρωση σε πόλη της σοβιετικής εποχής αποδεικνύεται παγκόσμια επιτυχία;

Η πόλη Eisenhüttenstadt προσέφερε δωρεάν για δύο εβδομάδες ευρύχωρα διαμερίσματα σε κεντρική τοποθεσία, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει αξιόλογους επαγγελματίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»
«Πενήντα ταινίες!» 27.08.25

Ντένζελ Ουάσινγκτον: «Δεν βλέπω ταινίες και δεν πηγαίνω σινεμά, έχω κουραστεί»

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον δεν νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ, δεν πηγαίνει πλέον στον κινηματογράφο και θεωρεί τον ευατό του πρωτίστως ηθοποιού του θεάτρου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.08.25

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ Κωνσταντίνος Πυλαρινός – «Προσέφερε ανιδιοτελώς στον τόπο», λέει ο Μητσοτάκης

Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το 1957, ως μέλος του πολιτικού γραφείου του τότε πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Καραμανλή

Σύνταξη
Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα
Ελλάδα 27.08.25

Επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι 22χρονου που ξεσήκωσε τη γειτονιά με τη μουσική – Κατασχέθηκε το ηχοσύστημα

Ο νεαρός έβαζε τέρμα τη μουσική νυχτερινές ώρες αναστατώνοντας ολόκληρη γειτονιά στον Κορυδαλλό - Συνελήφθη μετά την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του

Σύνταξη
Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση
Νεανική επιχειρηματικότητα 27.08.25

Μάνα, θα γίνω startupper: Γιατί ο ένας στους δύο νέους θέλει να ανοίξει τη δική του επιχείρηση

Ο ένας στους δύο νέους στην Ελλάδα θέλει να ανοίξει δική του επιχείρηση, να γίνει startupper ή «αφεντικό του εαυτού του». Πρόκειται όμως για όνειρο ζωής ή για λύση ανάγκης;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή
Πολιτική κρίση 27.08.25

Ολλανδία: Ένα βήμα πριν από την κατάρρευση η κυβέρνηση – Συζήτηση για πρόταση μομφής στη Βουλή

Η ολλανδική Βουλή συζητά το μέλλον της κυβέρνησης του Ντικ Σκοφ, που έχει απομείνει με 32 βουλευτές σε σύνολο 150. Αν περάσει η πρόταση μομφής, ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσπευσης των εκλογών.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες
Πειθαρχικό στο Δημόσιο 27.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ επιθυμεί μια Δημόσια Διοίκηση άβουλη απέναντι στους Φραπέδες και τους Χασάπηδες

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ αύριο, Πέμπτη, ημέρα ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου

Σύνταξη
Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 27.08.25

Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί

«Δεν θέλω να περνάω μία περίοδο αργής εξασθένησης με πόνο και ντροπή» σχολίασε στη συνέντευξη της η Βρετανίδα Μίριαμ Μαργκόλις, γνωστή και από τον ρόλο της ως καθηγήτριας Σπράουτ στις ταινίες του Χάρι Πότερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου
Σημείο καμπής 27.08.25

Ξεκινάει η εφαρμογή έκτακτων μέτρων ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου

Ομόφωνη έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για το σχέδιο - γέφυρα που θα εφαρμοστεί μέχρι την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη από τον Διεθνή Διαγωνισμό.

Σύνταξη
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις
Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: 27.08.25

Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε συμπληγάδες, λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους, έλλειψης ρευστότητας και μειωμένου τζίρου. Τι έδειξε η νέα έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ.

Σύνταξη
Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος
Επιστήμες 27.08.25

Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος

Νέα μέθοδος χρονολόγησης δείχνει ότι το μυστηριώδες κρανίο των Πετραλώνων έχει ηλικία άνω των 280.000 ετών και πιθανότατα ανήκει στον «άνθρωπο της Χαϊδελβέργης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κόντρα Ανδρουλάκη-Μαρινάκη: «Μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» – «Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»
Μετωπική σύγκρουση 27.08.25

Κόντρα Ανδρουλάκη-Μαρινάκη: «Μετρ της τοξικότητας και του διχασμού» – «Το ΠΑΣΟΚ έχει λησμονήσει τον πολιτικό πολιτισμό»

Για μία ακόμη φορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε απαξωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη, με την σύγκρουση των δύο να μεταφέρεται από την «τοξικότητα» στην χρήση της... ελληνικής γλώσσας

Σύνταξη
Τραμπισμοί
«Όπως Αμερική» 27.08.25

Τραμπισμοί

Η όχι και τόσο κρυφή γοητεία που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στην ελληνική κυβέρνηση

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ώπα και γεια σου: Παίκτες σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια
Περήφανα 27.08.25

Ώπα και γεια σου: Παίκτες σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου χορεύουν ζεϊμπέκικο στα αποδυτήρια

Με τη Ρόζα του Δημήτρη Μητροπάνου και ζεϊμπέκικο ξεσάλωσαν οι παίκτες της σχολικής ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου Τάρπον Σπρινγκς και έγιναν viral.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

