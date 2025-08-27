Αστυνομικός, μητέρα 3 παιδιών, σκαρφαλώνει στους ώμους συναδέλφου της και προσπαθεί να φτάσει στο μπαλκόνι διαμερίσματος, όπου βρίσκεται ολομόναχο ένα πεντάχρονο παιδί. Μια ολόκληρη γειτονιά στα Καμίνια του Πειραιά παρακολουθεί με έκδηλη αγωνία.

Η αστυνομικός με κίνδυνο της ζωής της καταφέρνει να πιαστεί από τα κάγκελα του μπαλκονιού και ο κόσμος από κάτω ξεσπά σε χειροκροτήματα ανακουφισμένος.

Ανέβηκαν από μπαλκόνια

Το παιδί που περίμενε με ψυχραιμία τη βοήθεια των αστυνομικών αισθάνεται και πάλι ασφάλεια.

👮‍♂️ Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. δεν δίστασαν στιγμή.

Με αποφασιστικότητα ανέβηκαν στο μπαλκόνι και έσωσαν ένα ανήλικο αγόρι που χρειαζόταν βοήθεια.

🙏 Θάρρος και ανθρωπιά σε δράση! pic.twitter.com/e7BCvqoCzW — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 27, 2025

Στα πλάνα που εξασφάλισε το Live News αποτυπώνονται οι στιγμές αγωνίας που εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ, όταν κάτοικοι της περιοχής είδαν το ανήλικο αγόρι ολομόναχο στο μπαλκόνι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μέσα σε λίγα λεπτά στήθηκε και ξεκίνησε η επιχείρηση.

Όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας, το παιδί τις τελευταίες μέρες έμενε με τη μεγάλη αδερφή του καθώς οι γονείς τους απουσίαζαν εκτός Αθηνών.

Τι λέει η αδερφή του παιδιού

Η 19χρονη αδερφή του παιδιού βγήκε από το σπίτι και καθυστέρησε να επιστρέψει. Το πεντάχρονο αγόρι παρέμεινε μόνο για μία και πλέον ώρα, όταν κάποια στιγμή κατάφερε να βγει στο μπαλκόνι.

«Εγώ έφυγα και είπα στο παιδάκι να κάτσει λίγο στον καναπέ, του είχα βάλει και τηλεόραση και του λέω θα πεταχτώ λίγο μέχρι το περίπτερο να σου φέρω δύο τρία πράγματα που μου είχες ζητήσει. Αλλά επειδή εγώ φοβόμουν, μην ανοίξει καμιά πόρτα και φύγει, αναγκαστικά εγώ κλείδωσα το παιδάκι λίγο μέσα, για ένα δύο λεπτά γιατί θα λείψω μέχρι το περίπτερο, και το παιδάκι δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε αρχικά η αδερφή του 5χρονου και συμπλήρωσε:

«Δεν άργησα, 20 λεπτά έκανα και γύρισα. Ήταν και η άλλη μου η αδερφή, είναι 17 είναι ανήλικη. Ήταν στο δωμάτιο και αυτό πήγε στο μπαλκόνι. Δεν περίμενα ότι θα σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι γιατί του έχουμε πει να μην βγαίνει στο μπαλκόνι. Πέταγε κάτι του σκύλου που έχουμε, γιατί έχουμε και ένα σκυλάκι. Μπορεί λίγο να τρόμαξε για ένα δύο λεπτά αλλά τώρα είναι καλά, είναι κομπλέ το παιδί, δεν φοβάται γιατί είμαι εγώ πλέον στο σπίτι. Δεν τον αφήνω καν να βγει στο μπαλκόνι, δεν το επιτρέπω εγώ. Τον βλέπω, τα μάτια μου τα έχω δεκατέσσερα. Βασικά ήταν λάθος δικό μου, το παιδάκι καλύτερα θα ήταν να το έχω πάρει μαζί μου πολύ απλά».

Η γυναίκα αστυνομικός

Για καλή τύχη του παιδιού, ορισμένοι από τους γείτονες δεν παρέμειναν απαθείς.

Οι αστυνομικοί πάτησαν αρχικά στο περβάζι που υπήρχε κάτω από το μπαλκόνι και χωρίς να χάσουν χρόνο πέρασαν στο επόμενο και πιο δύσκολο στάδιο της επιχείρησης.

Η αστυνομικός κρατιέται από έναν σωλήνα στον εξωτερικό τοίχο της πολυκατοικίας και πατάει στους ώμους συναδέλφου της που την κρατάει. Ρισκάρει τη ζωή της.

Το μικρό παιδί έχει μόλις αποφύγει τα χειρότερα. Η αστυνομικός που έπαιξε τη ζωή της κορώνα – γράμματα για να το σώσει, το βάζει και πάλι μέσα στο διαμέρισμα. Η αστυνομική επιχείρηση έχει αποδειχθεί σωτήρια.

Κάτοικοι της περιοχής, μπροστά τους οποίους εκτυλίχθηκε η αστυνομική επιχείρηση, έχουν από χθες πάντα στο μυαλό τους τα όσα συνέβησαν και αυτά που αποφεύχθηκαν.

Η 19χρονη αδερφή του πεντάχρονου παιδιού φέρεται να είχε πάει σε ραντεβού. Πήρε την απόφαση να κλειδώσει στο σπίτι το μικρό αδερφάκι της, που φοβισμένο από κάποια στιγμή και μετά έψαχνε για βοήθεια.

Η νεαρή αστυνομικός που απέδειξε τον επαγγελματισμό και την ευαισθησία της, δεν έχει σταματήσει να δέχεται συγχαρητήρια για τα όσα έκανε. Η ίδια κρατάει χαμηλούς τόνους και τονίζει πως απλά έκανε τη δουλειά της.

Η αποκάλυψη τις 19χρονης

Όπως αποκαλύπτει η 19χρονη στο Live News, στο παρελθόν τα παιδιά της οικογένειας είχαν μείνει στο Παίδων ύστερα από εισαγγελική εντολή.

«(Μας είχαν αφήσει) εμένα με την αδερφή μου την μεγάλη και την μικρή, όχι τον μικρό. Αυτό έχει γίνει εδώ και πόσο καιρό πίσω, μας είχανε πάρει στο Παίδων. Ήταν νομίζω τρεις μήνες. Ήταν με εισαγγελική εντολή», είπε.