Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τον 5χρονο αδελφό της μόνο του στο σπίτι – Θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα
Η μητέρα της 19χρονης στα Καμίνια έλειπε για δουλειές και της είχε αναθέσει να προσέχει τον αδελφό της
- Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
- Σε ποιο μεγάλο δυτικό κράτος περισσότερα από 2.000 παιδιά κοιμούνται στους δρόμους
- «Απίστευτα παράξενος» δεινόσαυρος από το Μαρόκο ήταν καλυμμένος με ακίδες
- Προς πώληση η βίλα του Μπερλουσκόνι που φιλοξένησε τα διαβόητα πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα»
Το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου εντοπίστηκε πεντάχρονος που βρισκόταν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στα Καμίνια να φωνάζει και να πετάει πράγματα αφού η 19χρονη αδελφή του τον είχε αφήσει μόνο του.
Ευτυχώς, γείτονας εντόπισε έγκαιρα τον πεντάχρονο
Τελικά, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της νεαρής κοπέλας το βράδυ της Τετάρτης. Η 19χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
Στο Αστυνομικό Τμήμα παραμένουν τόσο ο πεντάχρονος, όσο και η 17χρονη αδελφή του, η οποία επίσης είχε φύγει και αφήσει τον μικρό μόνο του και κλειδωμένο στο σπίτι.
Τα δύο παιδιά έχουν τεθεί σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
Αναμένεται απόφαση του Εισαγγελέα Ανηλίκων για το αν θα επιστρέψουν στους γονείς τους ή θα οδηγηθούν σε κάποια δομή.
Γείτονας εντόπισε τον πεντάχρονο στα Καμίνια, ειδοποίησε τις Αρχές
Την Αστυνομία για τον πεντάχρονο που βρισκόταν στο μπαλκόνι εντόπισε γείτονας που κάλεσε την Αστυνομία.
Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, με μία εξ αυτών – και μάλιστα έγκυος – να σκαρφαλώνει στο μπαλκόνι και να φτάνει στο παιδί, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα διέτρεχε κάποιο κίνδυνο.
Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην ΕΡΤ, το παιδί ήταν περίπου πέντε λεπτά στο μπαλκόνι μόνο του και φώναζε βοήθεια.
«Θα μπορούσε να είχε πέσει» ανέφερε σχετικά και πρόσθεσε ότι η μικρότερη αδελφή του παιδιού, επέστρεψε στο σπίτι περίπου μιάμιση ώρα μετά το συμβάν.
Η 19χρονη αδερφή του πεντάχρονου, στην οποία είχε ουσιαστικά δώσει τη φροντίδα του παιδιού η μητέρα τους καθώς έλειπε για δουλειές εκτός Αθήνας, φαίνεται ότι έφυγε από το σπίτι και άφησε την ευθύνη για το παιδί στην 17χρονη αδελφή της, η οποία με τη σειρά της αποφάσισε να φύγει και αυτή από το σπίτι για να πάει για καφέ, κλειδώνοντας το παιδί στο διαμέρισμα.
- Ομάδα 13 χωρών κατηγορεί κινεζικές εταιρείας για κυβερνοεπιθέσεις
- Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
- Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τον 5χρονο αδελφό της μόνο του στο σπίτι – Θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα
- Φώτης Ιωαννίδης: Τα βρήκαν Σπόρτινγκ – Παναθηναϊκός
- Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
- Πήλιο: Πατέρας επιτέθηκε σε δύο γυμνιστές σε παραλία στην περιοχή – Τους συνέλαβαν και τους τρεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις