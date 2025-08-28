Το βράδυ της Τρίτης 26 Αυγούστου εντοπίστηκε πεντάχρονος που βρισκόταν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στα Καμίνια να φωνάζει και να πετάει πράγματα αφού η 19χρονη αδελφή του τον είχε αφήσει μόνο του.

Τελικά, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της νεαρής κοπέλας το βράδυ της Τετάρτης. Η 19χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.

Στο Αστυνομικό Τμήμα παραμένουν τόσο ο πεντάχρονος, όσο και η 17χρονη αδελφή του, η οποία επίσης είχε φύγει και αφήσει τον μικρό μόνο του και κλειδωμένο στο σπίτι.

Τα δύο παιδιά έχουν τεθεί σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Αναμένεται απόφαση του Εισαγγελέα Ανηλίκων για το αν θα επιστρέψουν στους γονείς τους ή θα οδηγηθούν σε κάποια δομή.

Γείτονας εντόπισε τον πεντάχρονο στα Καμίνια, ειδοποίησε τις Αρχές

Την Αστυνομία για τον πεντάχρονο που βρισκόταν στο μπαλκόνι εντόπισε γείτονας που κάλεσε την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, με μία εξ αυτών – και μάλιστα έγκυος – να σκαρφαλώνει στο μπαλκόνι και να φτάνει στο παιδί, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα διέτρεχε κάποιο κίνδυνο.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην ΕΡΤ, το παιδί ήταν περίπου πέντε λεπτά στο μπαλκόνι μόνο του και φώναζε βοήθεια.

«Θα μπορούσε να είχε πέσει» ανέφερε σχετικά και πρόσθεσε ότι η μικρότερη αδελφή του παιδιού, επέστρεψε στο σπίτι περίπου μιάμιση ώρα μετά το συμβάν.

Η 19χρονη αδερφή του πεντάχρονου, στην οποία είχε ουσιαστικά δώσει τη φροντίδα του παιδιού η μητέρα τους καθώς έλειπε για δουλειές εκτός Αθήνας, φαίνεται ότι έφυγε από το σπίτι και άφησε την ευθύνη για το παιδί στην 17χρονη αδελφή της, η οποία με τη σειρά της αποφάσισε να φύγει και αυτή από το σπίτι για να πάει για καφέ, κλειδώνοντας το παιδί στο διαμέρισμα.