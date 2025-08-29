magazin
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 29.08.2025]
Ημερήσια 29 Αυγούστου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 29.08.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Αξιοποίησε το χαλαρό κλίμα της ημέρας, για να κάνεις κάποια πιο μακροπρόθεσμα σχέδια. Γενικώς σήμερα μπορείς να αφεθείς και να κάνεις όνειρα, καθώς αυτό είναι το πρώτο βήμα, για να κατακτήσεις τους στόχους σου. Πάρε έμπνευση από οτιδήποτε μπορείς και εξωτερίκευσε το δημιουργικό σου κομμάτι. Μπορείς να κινηθείς αυτόνομα, αν το θες.

DON’TS: Μη γίνεις πιεστικός και μην προσπαθήσεις να επιβάλεις την γνώμη σου. Μη διστάσεις να πάρεις όσο χρόνο χρειαστείς, προκειμένου να λύσεις κάποια οικονομικά θέματα που σε απασχολούν. Γενικώς μην αφήσεις τίποτα να χαλάσει την καλή σου ψυχολογία, γιατί αυτή είναι ίσως ο μόνος βοηθός σου, για να διαχειριστείς με τον σωστό τρόπο τα πάντα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Το κλίμα με τους ανθρώπους γύρω σου δείχνει να είναι αρκετά καλό, οπότε γιατί δεν ανοίγεσαι κι εσύ και γιατί δε μοιράζεσαι τις ιδέες που έχεις; Έτσι όχι μόνο θα αυξήσεις τη δημιουργικότητά σου, αλλά θα λάβεις και έμπνευση. Υπάρχουν κάποια οικονομικά θέματα που σε ζορίζουν, οπότε πρέπει να προσπαθήσεις να τους βρεις εύκολες και γρήγορες λύσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να πλησιάσεις περισσότερο το ταίρι σου και να μειώσεις το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας τελευταία. Μην χάσεις την αισιοδοξία σου, γιατί μέσω αυτής μπορείς να δεις πιο απλά τα πάντα γύρω σου και άρα να τα λύσεις ευκολότερα. Παράλληλα, δεν χρειάζεται να κρέμεσαι από την επιβεβαίωση των άλλων για το αν είσαι καλός ή όχι.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, αν αντιληφθείς το πόσο εύκολα κυλάνε τα πάντα γύρω σου, τόσο πιο άνετα θα μπορέσεις να διευθετήσεις τις δουλειές σου. Αν αυτές μπουν σε σωστή σειρά, τότε κι εσύ θα μπορέσεις να λειτουργήσεις καλύτερα γενικώς. Απόκτησε μία παραπάνω αισιοδοξία και σιγουριά για τις ιδέες σου, αλλά φρόντισε να «ρουφήξεις» την έμπνευση από παντού.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός σε συναντήσεις με φίλους και γνωστούς, γιατί έτσι μπορείς να ανεβάσεις ακόμα περισσότερο τη διάθεσή σου. Μην κλείσεις τα αυτιά σου στο feedback που θέλουν να σου δώσουν οι άλλοι, γιατί έτσι θα μπορέσεις να βελτιωθείς κι άλλο. Ωστόσο, μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που μπορούν να σε μπλέξουν σε καυγάδες.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αφού έχεις μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, γιατί δεν σκας κι ένα χαμόγελο; Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να ασχοληθείς εκτενώς και με κάποια σημαντικά ζητήματα, οπότε πάρε τον χώρο και τον χρόνο σου, για να τα διαχειριστείς ήρεμα. Πρέπει να αποφύγεις να επιτρέψεις στον οποιονδήποτε να σε επηρεάσει ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθείς.

DON’TS: Μην αγνοείς τα γεγονότα που θα προκύψουν σήμερα, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να αντιληφθείς ποιος είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή σου. Γι’ αυτό δεν πρέπει να χάσεις και την αισιοδοξία σου, έτσι; Μη διστάσεις ούτε να φλερτάρεις, αλλά ούτε και να εκφράσεις ανοιχτά τα συναισθήματά σου στο αμόρε.

Λέων

Λέων

DO’S: Σήμερα μπορείς να εκφραστείς πιο άνετα και, αν το θες, να βάλεις και μία πιο καλλιτεχνική πινελιά σε αυτό. Πες το με ένα τραγούδι, ξέρω ‘γω; Εστίασε σε οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία σου, προκειμένου να το αναλύσεις και να το δουλέψεις περισσότερο. Έτσι θα μπορέσεις να μετατρέψεις την κάθε αδυναμία σου σε δυνατό σου χαρτί.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις με άτομα που βλέπουν τα πράγματα από μια πιο φιλοσοφική σκοπιά, για να διευρύνεις τον τρόπο αντίληψης και αντιμετώπισης πολλών θεμάτων. Μη δυσκολέψεις μόνος σου τον εαυτό σου, όταν σκάσουν κάποια μικρο- προβλήματα στο σπίτι ή στην οικογένεια. Γενικώς μην σου βάζεις εμπόδια.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Σήμερα έχεις το ελεύθερο να χαθείς μέσα στις σκέψεις σου και να κάνεις όση υπερανάλυση θέλεις. Προσοχή! Αυτό μόνο αν μπορέσεις να κάνεις αυτή τη διαδικασία να λειτουργήσει ευεργετικά υπέρ σου, έτσι; Προσπάθησε να εκφραστείς λίγο πιο ανοιχτά, να δημιουργήσεις, αλλά και να οργανωθείς, γιατί είναι πολλά αυτά που έχεις να κάνεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε πολλές και διάφορες συζητήσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να καταλάβεις ποια άτομα από τον περίγυρό σου μπορείς να συνεχίσεις να τα εμπιστεύεσαι. Μην είσαι αρνητικός στην υποστήριξη που μπορεί να λάβεις από τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς αυτό θα μπουστάρει την αισιοδοξία και την αποφασιστικότητά σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Μόνο αν ηρεμήσεις, θα μπορέσεις να διαχειριστείς όλα όσα έχεις να κάνεις. Πρέπει, βέβαια, πρώτα να τα βάλεις σε σωστή σειρά. Κάποιες συζητήσεις μπορούν να σου δείξουν το δρόμο των εύκολων λύσεων ή να σου παρέχουν την έμπνευση που χρειάζεσαι, για να αλλάξεις κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι ο τρόπος διαχείρισης των προβλημάτων σου.

DON’TS: Μην θεωρείς πως μένεις στάσιμος, γιατί η αλήθεια είναι, πως έχεις τα φόντα να διευρύνεις αρκετά τους πνευματικούς σου ορίζοντες, ακόμα κι αν δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό ακόμα. Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς τη βοήθεια που θα σου δοθεί, καθώς έτσι θα μπορέσεις να λύσεις εύκολα και γρήγορα όλες τις υποθέσεις που σου ανατίθενται.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Εκμεταλλεύσου και την πιο ανάλαφρη ατμόσφαιρα, αλλά και το ότι τα πάντα ρολάρουν πιο εύκολα, για να μπορέσεις να εξωτερικεύσεις την πιο δημιουργική πτυχή του εαυτού σου. Δώσε χώρο στις ιδέες που έχεις να αναπτυχθούν, αλλά πάρε έμπνευση και από οτιδήποτε μπορείς. Πρέπει να είσαι αισιόδοξος και σίγουρος για τις επιλογές σου, έτσι;

DON’TS: Μη δώσεις καμία απολύτως σημασία στα σχόλια που θα ακούσεις να γίνονται γύρω σου. Παράλληλα, μην τα αφήσεις ούτε να σου χαλάσουν την θετική ενέργεια που επικρατεί σήμερα. Μη διστάσεις να δεις και την άλλη όψη του νομίσματος, καθώς έτσι θα μπορέσεις και λύσεις να βρεις, αλλά και να διευρύνεις τους πνευματικούς ορίζοντές σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πρέπει να χαλαρώσεις, ώστε να μπορέσεις να επεξεργαστείς με το κεφάλι σου ήσυχο όσα συμβαίνουν. Θα λάβεις σημαντικές πληροφορίες σήμερα και μέσω αυτών ίσως βρεις τις λύσεις που χρειάζεσαι. Κανόνισε να συναντηθείς με τους φίλους σου ή ακόμα και να ασχοληθείς με κάτι πιο δημιουργικό που μπορεί να σε βοηθήσει να εκφραστείς καλύτερα.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις που αφορούν τα οικονομικά σου, γιατί αυτές μπορούν να σε ευνοήσουν. Μη διστάσεις ούτε να προτείνεις κάποιον ωφέλιμο για σένα όρο, ακόμα και αν είναι την τελευταία στιγμή. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, όμως, δεν πρέπει με τίποτα να χάσεις την αισιοδοξία σου, σωστά;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Μπορείς να διατηρήσεις την κοινωνικότητα, αλλά και τη διάθεσή σου ψηλά. Χρησιμοποίησε τις πληροφορίες που θα φτάσουν στα χέρια σου για δικό σου όφελος, όπως το να καταστρώσεις ένα σχέδιο ή να προετοιμαστείς για κάποια συζήτηση που θες να κάνεις και αφορά τα επαγγελματικά. Συζήτησε και με τους φίλους σου, για να ξεκαθαρίσεις το τοπίο στο κεφάλι σου.

DON’TS: Μην ανακοινώσεις καμία απόφασή σου, πριν να είσαι απολύτως σίγουρος για αυτήν. Μην είσαι αρνητικός στο φλερτ ή και στις καινούργιες γνωριμίες. Μην είσαι αρνητικός, όμως, ούτε στην υποστήριξη που θέλουν να σου προσφέρουν κάποια δικά σου άτομα, γιατί όλο αυτό, τελικά, μπορεί να λειτουργήσει αρκετά ευεργετικά για σένα.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Ηρέμησε γενικώς, για να μπορέσεις να τα βάλεις όλα στη θέση τους. Διαχειρίσου σωστά κάποιες καταστάσεις στη δουλειά, για να κερδίσεις τις εντυπώσεις και να ενισχύσεις την εικόνα σου. Ρίξε τις ιδέες που έχεις στο επαγγελματικό τραπέζι. Γενικώς, όμως, πρέπει να επικοινωνήσεις με μαεστρία αυτά που θέλεις, για να τα πάρεις κιόλας.

DON’TS: Μην προκαλέσεις προβλήματα, όπως τσαμπουκάδες, αν κάποιος σου ζητήσει να προσαρμοστείς λίγο στα δικά του μέτρα. Μην προσπαθήσεις να εκμεταλλευτείς αρνητικά την υποστήριξη που θα θελήσουν να σου προσφέρουν ορισμένοι άνθρωποι γύρω σου. Βέβαια δεν είπαμε να αρνηθείς εντελώ τη βοήθεια, για να τακτοποιήσεις κάποια θέματα ευκολότερα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Όσο πιο αισιόδοξος είσαι σήμερα, τόσο πιο εύκολα και διαχειρίσιμα θα σου φαίνονται κάποια πράγματα. Βέβαια υπάρχει και μία ευκολία στο να προσαρμοστείς ή στο να παρουσιάσεις τα θέλω σου. Αυτό που μένει από εσένα είναι να βρεις τον τρόπο, για να δημιουργήσεις ένα πιο ασφαλές κλίμα μέσα στο οποίο μπορείς να εκφραστείς κι εσύ λίγο πιο άνετα.

DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου. Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με πράγματα που μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντές σου. Ωστόσο δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος σήμερα, καθώς θα υπάρξουν κάποια σκηνικά τα οποία ολίγον τι θα σε ζορίσουν. Οπότε μην τα βλέπεις όλα όπως σε συμφέρουν, αλλά προσπάθησε να δεις και την άλλη πλευρά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

UniCredit: Στα 2,1 δισ. η αξία του 26% στην Alpha Bank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Έρευνα: Πώς οι άλλοι άνθρωποι επηρεάζουν την υγεία μας

Business
ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

ION Group: Μπαίνει με 2% στη Lamda Development – Επένδυση 1,5 δισ. στο Ελληνικό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»
Αστροσυζητήσεις 28.08.25

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια της ταινίας Bugonia, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα Γιώργο Λάνθιμο που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Τζουντ Λο κλώνος του Πούτιν ως Μάγος του Κρεμλίνου – Η μεταμόρφωση και οι αντιδράσεις
Ιστός εξουσίας 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Τζουντ Λο κλώνος του Πούτιν ως Μάγος του Κρεμλίνου – Η μεταμόρφωση και οι αντιδράσεις

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από το πολυαναμενόμενο Wizard of the Kremlin όπου ο Βρετανός σταρ Τζουντ Λο υποδύεται τον Πούτιν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο
Πολύτεκνοι 28.08.25

Ενρίκε Ιγκλέσιας-Άννα Κουρνίκοβα: Μυστική εγκυμοσύνη, το οχυρό στο Μαϊάμι, και η ρήξη με τον Χούλιο

Οικογενειακή ευτυχία για Ενρίκε Ιγκλέσιας και Άννα Κουρνίκοβα. Το ζευγάρι, που έχει επιλέξει να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περιμένει το τέταρτο παιδί του

Σύνταξη
Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram
Social 28.08.25

Αλλαγή πλεύσης ο Βέρνερ Χέρτζογκ – Άνοιξε λογαριασμό στο Instagram

Ο σκηνοθέτης Βέρνερ Χέρτζογκ, που για δεκαετίες δήλωνε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς τα θεωρούσε «μια τεράστια, γυμνή επίθεση ηλιθιότητας» άνοιξε λογαριασμό στο Instagram.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία
Δυναστεία 28.08.25

Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία

Τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς, Πάρις και Μπίγκι, είναι εκτεθειμένα στους προβολείς από μωρά. «Είμαστε ένα» δηλώνουν ενώ η μάζη για τη διαχείριση της περιουσίας συνεχίζεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας
Ο επόμενος 27.08.25

Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας

«Ο Γουίλιαμ θέλει ο Τζορτζ να αντιμετωπίσει τη μοίρα του ως πεπρωμένο, όχι ως καθήκον» σημειώνει το νέο αφιέρωμα του People στην επόμενη μοναρχική γενιά της Βρετανίας

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου
Αγάπη, κινηματογράφος 27.08.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σπουδαία δικηγόρος και σύζυγος του, Αμάλ, εθεάθησαν να φτάνουν στην πόλη, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση
Media 29.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση

Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου • Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Σύνταξη
Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός
WFP 29.08.25

Η περιορισμένη αύξηση της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα δεν επαρκεί για να αποτραπεί ο θανατηφόρος λιμός

«Λαμβάνουμε λίγο περισσότερη τροφή... αλλά δεν είναι αρκετή για να κάνουμε ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι δεν υποσιτίζονται και δεν λιμοκτονούν στη Γάζα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απέραντο γαλάζιο…
On Field 29.08.25

Απέραντο γαλάζιο…

Μια βραδιά ελληνική και ονειρεμένη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας
Κόσμος 29.08.25

Εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική σε θανάσιμο κίνδυνο από τον υποσιτισμό μετά τις περικοπές διεθνούς βοήθειας

Οι προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης εξαντλούνται σε όλη την Αφρική, με μεγαλύτερο κίνδυνο στη Νιγηρία, την Κένυα, τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν, προειδοποιεί η ΜΚΟ Save the Children

Σύνταξη
Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)

Η Λουντογκόρετς επικράτησε με 4-1 της Σκέντιγια (2-1 κ.δ) στην παράταση και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League, όπου μεταξύ άλλων θα βρεθούν οι Γιουνγκ Μπόις και Μακάμπι Τελ Αβίβ – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα
On Field 29.08.25

Με τέτοια άμυνα όλα γίνονται πιο εύκολα

Η εμφάνιση του Γιάννη και η πιεστική άμυνα έκαναν την διαφορά κι έδωσαν σπουδαία νίκη στην Εθνική μας ομάδα απέναντι στην Ιταλία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας
Μπάσκετ 28.08.25

Eurobasket 2025: Με το δεξί η Εθνική, έκπληξη η Γεωργία με Ισπανία – Αποτελέσματα – βαθμολογίες της Β’ ημέρας

Το πανόραμα της δεύτερης ημέρας (Πέμπτη 28/8) του Eurobasket 2025 με την Εθνική να ξεκινά νικηφόρα στη διοργάνωση μετά τη νίκη επί της Ιταλίας - Δείτε αποτελέσματα - βαθμολογίες και highlights.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέχρι και λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους εκμεταλλεύονταν οι επιτήδειοι. Νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»
Αστροσυζητήσεις 28.08.25

Έμα Στόουν: «Ναι, πιστεύω στους εξωγήινους»

Η Έμα Στόουν, πρωταγωνίστρια της ταινίας Bugonia, συνεχίζει τη συνεργασία της με τον Έλληνα Γιώργο Λάνθιμο που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)
Μπάσκετ 28.08.25

Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)

Με εξαιρετική και εμφάνιση και ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (31π.), η Ελλάδα κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίας επικρατώντας με 75-66 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 28.08.25

Σε φιάσκο εξελίσσεται η σύλληψη των δύο νεαρών για εμπρησμό στην Πάτρα – Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από το φαινόμενο της κηλίδωσης, δηλαδή από αιωρούμενα φλεγόμενα σωματίδια που μεταφέρθηκαν με τον αέρα από το πύρινο μέτωπο που ήταν σε εξέλιξη στην Πάτρα

Σύνταξη
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της
Κόσμος 28.08.25

Microsoft: Απέλυσε δύο υπαλλήλους επειδή εισέβαλαν στο γραφείο του προέδρου της

Νυν και πρώην υπάλληλοι της Microsoft πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μέσα σε κτίριο της εταιρείας την Τρίτη, διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο