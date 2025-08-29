DO’S: Το κλίμα με τους ανθρώπους γύρω σου δείχνει να είναι αρκετά καλό, οπότε γιατί δεν ανοίγεσαι κι εσύ και γιατί δε μοιράζεσαι τις ιδέες που έχεις; Έτσι όχι μόνο θα αυξήσεις τη δημιουργικότητά σου, αλλά θα λάβεις και έμπνευση. Υπάρχουν κάποια οικονομικά θέματα που σε ζορίζουν, οπότε πρέπει να προσπαθήσεις να τους βρεις εύκολες και γρήγορες λύσεις.

DON’TS: Μη διστάσεις να πλησιάσεις περισσότερο το ταίρι σου και να μειώσεις το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας τελευταία. Μην χάσεις την αισιοδοξία σου, γιατί μέσω αυτής μπορείς να δεις πιο απλά τα πάντα γύρω σου και άρα να τα λύσεις ευκολότερα. Παράλληλα, δεν χρειάζεται να κρέμεσαι από την επιβεβαίωση των άλλων για το αν είσαι καλός ή όχι.