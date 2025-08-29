Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 29.08.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Αξιοποίησε το χαλαρό κλίμα της ημέρας, για να κάνεις κάποια πιο μακροπρόθεσμα σχέδια. Γενικώς σήμερα μπορείς να αφεθείς και να κάνεις όνειρα, καθώς αυτό είναι το πρώτο βήμα, για να κατακτήσεις τους στόχους σου. Πάρε έμπνευση από οτιδήποτε μπορείς και εξωτερίκευσε το δημιουργικό σου κομμάτι. Μπορείς να κινηθείς αυτόνομα, αν το θες.
DON’TS: Μη γίνεις πιεστικός και μην προσπαθήσεις να επιβάλεις την γνώμη σου. Μη διστάσεις να πάρεις όσο χρόνο χρειαστείς, προκειμένου να λύσεις κάποια οικονομικά θέματα που σε απασχολούν. Γενικώς μην αφήσεις τίποτα να χαλάσει την καλή σου ψυχολογία, γιατί αυτή είναι ίσως ο μόνος βοηθός σου, για να διαχειριστείς με τον σωστό τρόπο τα πάντα.
Ταύρος
DO’S: Το κλίμα με τους ανθρώπους γύρω σου δείχνει να είναι αρκετά καλό, οπότε γιατί δεν ανοίγεσαι κι εσύ και γιατί δε μοιράζεσαι τις ιδέες που έχεις; Έτσι όχι μόνο θα αυξήσεις τη δημιουργικότητά σου, αλλά θα λάβεις και έμπνευση. Υπάρχουν κάποια οικονομικά θέματα που σε ζορίζουν, οπότε πρέπει να προσπαθήσεις να τους βρεις εύκολες και γρήγορες λύσεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να πλησιάσεις περισσότερο το ταίρι σου και να μειώσεις το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ σας τελευταία. Μην χάσεις την αισιοδοξία σου, γιατί μέσω αυτής μπορείς να δεις πιο απλά τα πάντα γύρω σου και άρα να τα λύσεις ευκολότερα. Παράλληλα, δεν χρειάζεται να κρέμεσαι από την επιβεβαίωση των άλλων για το αν είσαι καλός ή όχι.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, αν αντιληφθείς το πόσο εύκολα κυλάνε τα πάντα γύρω σου, τόσο πιο άνετα θα μπορέσεις να διευθετήσεις τις δουλειές σου. Αν αυτές μπουν σε σωστή σειρά, τότε κι εσύ θα μπορέσεις να λειτουργήσεις καλύτερα γενικώς. Απόκτησε μία παραπάνω αισιοδοξία και σιγουριά για τις ιδέες σου, αλλά φρόντισε να «ρουφήξεις» την έμπνευση από παντού.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός σε συναντήσεις με φίλους και γνωστούς, γιατί έτσι μπορείς να ανεβάσεις ακόμα περισσότερο τη διάθεσή σου. Μην κλείσεις τα αυτιά σου στο feedback που θέλουν να σου δώσουν οι άλλοι, γιατί έτσι θα μπορέσεις να βελτιωθείς κι άλλο. Ωστόσο, μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που μπορούν να σε μπλέξουν σε καυγάδες.
Καρκίνος
DO’S: Αφού έχεις μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, γιατί δεν σκας κι ένα χαμόγελο; Παράλληλα, βέβαια, πρέπει να ασχοληθείς εκτενώς και με κάποια σημαντικά ζητήματα, οπότε πάρε τον χώρο και τον χρόνο σου, για να τα διαχειριστείς ήρεμα. Πρέπει να αποφύγεις να επιτρέψεις στον οποιονδήποτε να σε επηρεάσει ως προς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθείς.
DON’TS: Μην αγνοείς τα γεγονότα που θα προκύψουν σήμερα, καθώς μέσω αυτών θα μπορέσεις να αντιληφθείς ποιος είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή σου. Γι’ αυτό δεν πρέπει να χάσεις και την αισιοδοξία σου, έτσι; Μη διστάσεις ούτε να φλερτάρεις, αλλά ούτε και να εκφράσεις ανοιχτά τα συναισθήματά σου στο αμόρε.
Λέων
DO’S: Σήμερα μπορείς να εκφραστείς πιο άνετα και, αν το θες, να βάλεις και μία πιο καλλιτεχνική πινελιά σε αυτό. Πες το με ένα τραγούδι, ξέρω ‘γω; Εστίασε σε οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία σου, προκειμένου να το αναλύσεις και να το δουλέψεις περισσότερο. Έτσι θα μπορέσεις να μετατρέψεις την κάθε αδυναμία σου σε δυνατό σου χαρτί.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε συζητήσεις με άτομα που βλέπουν τα πράγματα από μια πιο φιλοσοφική σκοπιά, για να διευρύνεις τον τρόπο αντίληψης και αντιμετώπισης πολλών θεμάτων. Μη δυσκολέψεις μόνος σου τον εαυτό σου, όταν σκάσουν κάποια μικρο- προβλήματα στο σπίτι ή στην οικογένεια. Γενικώς μην σου βάζεις εμπόδια.
Παρθένος
DO’S: Σήμερα έχεις το ελεύθερο να χαθείς μέσα στις σκέψεις σου και να κάνεις όση υπερανάλυση θέλεις. Προσοχή! Αυτό μόνο αν μπορέσεις να κάνεις αυτή τη διαδικασία να λειτουργήσει ευεργετικά υπέρ σου, έτσι; Προσπάθησε να εκφραστείς λίγο πιο ανοιχτά, να δημιουργήσεις, αλλά και να οργανωθείς, γιατί είναι πολλά αυτά που έχεις να κάνεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε πολλές και διάφορες συζητήσεις, καθώς έτσι θα μπορέσεις να καταλάβεις ποια άτομα από τον περίγυρό σου μπορείς να συνεχίσεις να τα εμπιστεύεσαι. Μην είσαι αρνητικός στην υποστήριξη που μπορεί να λάβεις από τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς αυτό θα μπουστάρει την αισιοδοξία και την αποφασιστικότητά σου.
Ζυγός
DO’S: Μόνο αν ηρεμήσεις, θα μπορέσεις να διαχειριστείς όλα όσα έχεις να κάνεις. Πρέπει, βέβαια, πρώτα να τα βάλεις σε σωστή σειρά. Κάποιες συζητήσεις μπορούν να σου δείξουν το δρόμο των εύκολων λύσεων ή να σου παρέχουν την έμπνευση που χρειάζεσαι, για να αλλάξεις κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι ο τρόπος διαχείρισης των προβλημάτων σου.
DON’TS: Μην θεωρείς πως μένεις στάσιμος, γιατί η αλήθεια είναι, πως έχεις τα φόντα να διευρύνεις αρκετά τους πνευματικούς σου ορίζοντες, ακόμα κι αν δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό ακόμα. Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς τη βοήθεια που θα σου δοθεί, καθώς έτσι θα μπορέσεις να λύσεις εύκολα και γρήγορα όλες τις υποθέσεις που σου ανατίθενται.
Σκορπιός
DO’S: Εκμεταλλεύσου και την πιο ανάλαφρη ατμόσφαιρα, αλλά και το ότι τα πάντα ρολάρουν πιο εύκολα, για να μπορέσεις να εξωτερικεύσεις την πιο δημιουργική πτυχή του εαυτού σου. Δώσε χώρο στις ιδέες που έχεις να αναπτυχθούν, αλλά πάρε έμπνευση και από οτιδήποτε μπορείς. Πρέπει να είσαι αισιόδοξος και σίγουρος για τις επιλογές σου, έτσι;
DON’TS: Μη δώσεις καμία απολύτως σημασία στα σχόλια που θα ακούσεις να γίνονται γύρω σου. Παράλληλα, μην τα αφήσεις ούτε να σου χαλάσουν την θετική ενέργεια που επικρατεί σήμερα. Μη διστάσεις να δεις και την άλλη όψη του νομίσματος, καθώς έτσι θα μπορέσεις και λύσεις να βρεις, αλλά και να διευρύνεις τους πνευματικούς ορίζοντές σου.
Τοξότης
DO’S: Πρέπει να χαλαρώσεις, ώστε να μπορέσεις να επεξεργαστείς με το κεφάλι σου ήσυχο όσα συμβαίνουν. Θα λάβεις σημαντικές πληροφορίες σήμερα και μέσω αυτών ίσως βρεις τις λύσεις που χρειάζεσαι. Κανόνισε να συναντηθείς με τους φίλους σου ή ακόμα και να ασχοληθείς με κάτι πιο δημιουργικό που μπορεί να σε βοηθήσει να εκφραστείς καλύτερα.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε κάποιες παρασκηνιακές συζητήσεις που αφορούν τα οικονομικά σου, γιατί αυτές μπορούν να σε ευνοήσουν. Μη διστάσεις ούτε να προτείνεις κάποιον ωφέλιμο για σένα όρο, ακόμα και αν είναι την τελευταία στιγμή. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, όμως, δεν πρέπει με τίποτα να χάσεις την αισιοδοξία σου, σωστά;
Αιγόκερως
DO’S: Μπορείς να διατηρήσεις την κοινωνικότητα, αλλά και τη διάθεσή σου ψηλά. Χρησιμοποίησε τις πληροφορίες που θα φτάσουν στα χέρια σου για δικό σου όφελος, όπως το να καταστρώσεις ένα σχέδιο ή να προετοιμαστείς για κάποια συζήτηση που θες να κάνεις και αφορά τα επαγγελματικά. Συζήτησε και με τους φίλους σου, για να ξεκαθαρίσεις το τοπίο στο κεφάλι σου.
DON’TS: Μην ανακοινώσεις καμία απόφασή σου, πριν να είσαι απολύτως σίγουρος για αυτήν. Μην είσαι αρνητικός στο φλερτ ή και στις καινούργιες γνωριμίες. Μην είσαι αρνητικός, όμως, ούτε στην υποστήριξη που θέλουν να σου προσφέρουν κάποια δικά σου άτομα, γιατί όλο αυτό, τελικά, μπορεί να λειτουργήσει αρκετά ευεργετικά για σένα.
Υδροχόος
DO’S: Ηρέμησε γενικώς, για να μπορέσεις να τα βάλεις όλα στη θέση τους. Διαχειρίσου σωστά κάποιες καταστάσεις στη δουλειά, για να κερδίσεις τις εντυπώσεις και να ενισχύσεις την εικόνα σου. Ρίξε τις ιδέες που έχεις στο επαγγελματικό τραπέζι. Γενικώς, όμως, πρέπει να επικοινωνήσεις με μαεστρία αυτά που θέλεις, για να τα πάρεις κιόλας.
DON’TS: Μην προκαλέσεις προβλήματα, όπως τσαμπουκάδες, αν κάποιος σου ζητήσει να προσαρμοστείς λίγο στα δικά του μέτρα. Μην προσπαθήσεις να εκμεταλλευτείς αρνητικά την υποστήριξη που θα θελήσουν να σου προσφέρουν ορισμένοι άνθρωποι γύρω σου. Βέβαια δεν είπαμε να αρνηθείς εντελώ τη βοήθεια, για να τακτοποιήσεις κάποια θέματα ευκολότερα.
Ιχθύες
DO’S: Όσο πιο αισιόδοξος είσαι σήμερα, τόσο πιο εύκολα και διαχειρίσιμα θα σου φαίνονται κάποια πράγματα. Βέβαια υπάρχει και μία ευκολία στο να προσαρμοστείς ή στο να παρουσιάσεις τα θέλω σου. Αυτό που μένει από εσένα είναι να βρεις τον τρόπο, για να δημιουργήσεις ένα πιο ασφαλές κλίμα μέσα στο οποίο μπορείς να εκφραστείς κι εσύ λίγο πιο άνετα.
DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου. Μη βαριέσαι να ασχοληθείς με πράγματα που μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντές σου. Ωστόσο δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος σήμερα, καθώς θα υπάρξουν κάποια σκηνικά τα οποία ολίγον τι θα σε ζορίσουν. Οπότε μην τα βλέπεις όλα όπως σε συμφέρουν, αλλά προσπάθησε να δεις και την άλλη πλευρά.
