Το BHMAGAZINO σε ένα οδοιπορικό πνευματικής αναζήτησης και θρησκευτικής ενατένισης στο Άγιον Όρος
Την Κυριακή 31 Αυγούστου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το νέο τεύχος του περιοδικού BHMAGAZINO.
Το περιοδικό BHMAGAZINO που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 31 Αυγούστου μαζί με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ, φιλοξενεί στο εξώφυλλό του και στις εσωτερικές του σελίδες, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με το Άγιον Όρος και ιδιαίτερα τη Μονή Βατοπαιδίου. 72 ώρες στο Άγιον Όρος. Ένα οδοιπορικό στη μοναστική πολιτεία του Άθωνα, εκεί όπου η πίστη και η προσευχή συναντούν την πνευματική ανάταση, την αρμονία και την ιστορία. Ένα οδοιπορικό γεμάτο από αποκλειστικές φωτογραφίες στη μοναστική πολιτεία, εκεί όπου έχεις την αίσθηση ότι «αγγίζεις» τον ουρανό.
Στο BHMAGAZINO θα διαβάσετε ακόμη συνεντεύξεις με σημαντικά πρόσωπα, θα ξεναγηθείτε σε υπέροχες εκθέσεις, θα μάθετε τα τελευταία νέα για τη μουσική, την ιταλική γαστρονομία, τις διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο κάποιες γυναίκες που στρέφουν τα διεθνή φώτα της δημοσιότητας στο πρόσωπό τους, αναλαμβάνοντας «επικίνδυνες» αποστολές.
Το BHMAGAZINO είναι και αυτή την Κυριακή απλά σαγηνευτικό…
