Vita: Το νέο τεύχος έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Μήνας επιστροφής και ανανέωσης ο Σεπτέμβριος. Οι διακοπές τελείωσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να περνάμε καλά. Στο νέο τεύχος του Vita που κυκλοφορεί 31 Αυγούστου με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ, θα βρείτε όλα εκείνα που συμβάλλουν σε μια δυναμική αρχή. Το wellbeing ξεκινάει εδώ. Ανακαλύψτε tips για ισορροπημένη διατροφή, mindfulness πρακτικές, ασκήσεις ευεξίας και έμπνευση για έναν πιο υγιή και απολαυστικό τρόπο ζωής. Δείτε πώς θα ανασυνταχθείτε, και από πού θα πάρετε ενέργεια για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Στο εξώφυλλο του Vita, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη φωτογραφίζεται για το Vita και μιλά για τον ρόλο της στους «Αθώους», τη νέα σειρά του MEGA. Αποκαλύπτει τα δικά της μυστικά ευεξίας καθώς και ενδιαφέρουσες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.

Ξεφυλλίζοντας το νέο Vita θα βρείτε απαντήσεις για ό,τι σας απασχολεί:

Πολύτιμες συμβουλές πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για γερή καρδιά. Τι να κάνουμε για να μην χάσουμε ούτε χτύπο.

Τι λέγαμε; Είναι άνοια ή απλά ξεχνάμε; Τα προειδοποιητικά σημάδια.

Οργανώνουμε το τσεκάπ μας και ξενοιάζουμε.

Τι πρέπει να ξέρουν οι άντρες για να… προστατέψουν τον προστάτη τους.

Βήμα βήμα ο σωστός… δρόμος για να χάσουμε τα κιλά των διακοπών.

Burnout ή boreout; Είναι η πλήξη στη δουλειά πιο επικίνδυνη από την εξουθένωση;

Τι είναι το sleep shuffling και πώς θα μας βοηθήσει να ξαναβρούμε τον ύπνο μας;

Skychology: Η wellness μέθοδος που θα ενισχύσει την ψυχολογία μας.

Έξυπνες ιδέες για τα πιο γρήγορα και υγιεινά σνακ που θα παίρνουμε μαζί μας στη δουλειά.

Πρωινή προπόνηση με απίστευτα αποτελέσματα σε μόλις 5 λεπτά.

Underthinking: Μήπως το παρασκέφτεστε; Το αντίδοτο της υπερανάλυσης.

Και Vita special

Μεγάλο αφιέρωμα: Back to school