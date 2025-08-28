Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Vita: Το νέο τεύχος έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ
Vita: Το νέο τεύχος έρχεται αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Το ΒΗΜΑ έρχεται αυτή την Κυριακή 31 Αυγούστου μαζί με το νέο τεύχος του περιοδικού Vita, που είναι αφιερωμένο στην επιστροφή, την ανανέωση και τον Σεπτέμβριο.

Μήνας επιστροφής και ανανέωσης ο Σεπτέμβριος. Οι διακοπές τελείωσαν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να περνάμε καλά. Στο νέο τεύχος του Vita που κυκλοφορεί 31 Αυγούστου με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ, θα βρείτε όλα εκείνα που συμβάλλουν σε μια δυναμική αρχή. Το wellbeing ξεκινάει εδώ. Ανακαλύψτε tips για ισορροπημένη διατροφή, mindfulness πρακτικές, ασκήσεις ευεξίας και έμπνευση για έναν πιο υγιή και απολαυστικό τρόπο ζωής. Δείτε πώς θα ανασυνταχθείτε, και από πού θα πάρετε ενέργεια για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Στο εξώφυλλο του Vita, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη φωτογραφίζεται για το Vita και μιλά για τον ρόλο της στους «Αθώους», τη νέα σειρά του MEGA. Αποκαλύπτει τα δικά της μυστικά ευεξίας καθώς και ενδιαφέρουσες πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής.
Ξεφυλλίζοντας το νέο Vita θα βρείτε απαντήσεις για ό,τι σας απασχολεί:

Πολύτιμες συμβουλές πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για γερή καρδιά. Τι να κάνουμε για να μην χάσουμε ούτε χτύπο.

Τι λέγαμε; Είναι άνοια ή απλά ξεχνάμε; Τα προειδοποιητικά σημάδια.

Οργανώνουμε το τσεκάπ μας και ξενοιάζουμε.

Τι πρέπει να ξέρουν οι άντρες για να… προστατέψουν τον προστάτη τους.

Βήμα βήμα ο σωστός… δρόμος για να χάσουμε τα κιλά των διακοπών.

Burnout ή boreout; Είναι η πλήξη στη δουλειά πιο επικίνδυνη από την εξουθένωση;

Τι είναι το sleep shuffling και πώς θα μας βοηθήσει να ξαναβρούμε τον ύπνο μας;

Skychology: Η wellness μέθοδος που θα ενισχύσει την ψυχολογία μας.

Έξυπνες ιδέες για τα πιο γρήγορα και υγιεινά σνακ που θα παίρνουμε μαζί μας στη δουλειά.

Πρωινή προπόνηση με απίστευτα αποτελέσματα σε μόλις 5 λεπτά.

Underthinking: Μήπως το παρασκέφτεστε; Το αντίδοτο της υπερανάλυσης.

Και Vita special
Μεγάλο αφιέρωμα: Back to school

World
UBS για Motor Oil: Θετική εξέλιξη η επανεκκίνηση της λειτουργίας της CDU μετά την πυρκαγιά

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β' τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Media 25.08.25
Την Κυριακή 31 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.

Σύνταξη
Ένα διήμερο γεμάτο UEFA Champions League σε MEGA και MEGA News
Media 25.08.25
Το UEFA Champions League επιστρέφει στο MEGA, πρώτα την Τετάρτη 27/8 με την αναμέτρηση Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσέ και μια ημέρα μετά με την κλήρωση από το Μόντε Κάρλο, όπου ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase.

Σύνταξη
Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25
Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25
Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.08.25
Οι δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση και μεταβάλλει προς το χειρότερο το Πειθαρχικό Δίκαιο

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25
Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25
Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου
Πολιτική 28.08.25
Στην έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη νέα σεζόν, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κ. Βεσυρόπουλου με τους συναδέλφους να αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25
Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25
Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκατέσσερις οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18
«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
Τεχνητή Νοημοσύνη 28.08.25
Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν
Damage control 28.08.25
Σε συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν, για την κατάσταση στο ΕΣΥ κατέφυγε ο υφ. Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους - Επιχείρησε να πείσει ότι η είσοδος ιδιωτών στα νοσοκομεία ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της περίθαλψης

Σύνταξη
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
