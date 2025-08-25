ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση
Την Κυριακή 31 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με μια μοναδική προσφορά: τον Β’ τόμο του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση – Ένα ταξίδι δεκατεσσάρων αιώνων μέσα από τα μάτια δύο... αγίων με καυστικό χιούμορ.
Αυτή την Κυριακή 31 Αυγούστου, η εφημερίδα το ΒΗΜΑ συνεχίζει τη μεγάλη σειρά ιστορικών μυθιστορημάτων που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη νεοελληνική λογοτεχνία. Ο Β΄ τόμος του «Σέργιος και Βάκχος» του Μ. Καραγάτση, ενός από τους πιο ιδιοσυγκρασιακούς και πολυδιάστατους πεζογράφους του 20ού αιώνα.
Ο Μ. Καραγάτσης (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Δημητρίου Ροδόπουλου) γεννήθηκε το 1908 και έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 1960, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο και τολμηρό έργο. Με ιδιαίτερη αφηγηματική δύναμη, μεστή γλώσσα και αιχμηρή κοινωνική ματιά, δημιούργησε μυθιστορήματα που σφράγισαν την ελληνική πεζογραφία – από τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και τον «Συνταγματάρχη Λιάπκιν», έως τη «Χίμαιρα» της Ιστορίας στο «Σέργιος και Βάκχος». Ήταν μέλος της γενιάς του ’30, αν και συχνά έξω από τις καθιερωμένες νόρμες της.
Γραμμένο το 1959, ένα μόλις χρόνο πριν τον θάνατό του, το «Σέργιος και Βάκχος» ξεχωρίζει τόσο για το θέμα όσο και για την αφηγηματική του τόλμη. Ο Καραγάτσης αντλεί έμπνευση από το Βυζάντιο, αλλά δεν στέκεται εκεί. Δημιουργεί μια μυθιστορηματική χρονογραφία που διατρέχει δεκατέσσερις ολόκληρους αιώνες ελληνικής και παγκόσμιας Ιστορίας, από τη Μεσοποταμία του 3ου αιώνα μ.Χ. έως την Τουρκία του 20ού αιώνα.
Στο κέντρο της αφήγησης, οι άγιοι Σέργιος και Βάκχος, πρώην Ρωμαίοι αξιωματικοί και μετέπειτα μάρτυρες, που αντί να αναπαύονται στον Παράδεισο, επιλέγουν να παρατηρούν – και ενίοτε να επεμβαίνουν – στα δρώμενα της Ιστορίας. Από τον περίλαμπρο ναό που τους έχτισε ο Ιουστινιανός στην Κωνσταντινούπολη, σχολιάζουν, ειρωνεύονται, προβληματίζονται και διασκεδάζουν με τα πεπραγμένα της Ρωμιοσύνης, της Εκκλησίας, των αυτοκρατόρων, των στρατηγών, των ηγετών και του λαού.
ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΒΆΚΧΟΣ Β’
Κυκλοφορεί την Κυριακή 31 Αυγούστου με ΤΟ ΒΗΜΑ
