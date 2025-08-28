newspaper
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
Πήλιο: Πατέρας επιτέθηκε σε δύο γυμνιστές σε παραλία στην περιοχή – Τους συνέλαβαν και τους τρεις
28 Αυγούστου 2025 | 12:25

Πήλιο: Πατέρας επιτέθηκε σε δύο γυμνιστές σε παραλία στην περιοχή – Τους συνέλαβαν και τους τρεις

Σε σκηνικό έντασης μετατράπηκε μια ειδυλλιακή και απομονωμένη παραλία του Πηλίου

Σύνταξη
Άγριος καβγάς ξέσπασε σε μία παραλία του νοτίου Πηλίου, με αποτέλεσμα τρεις συλλήψεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο άντρες αποφάσισαν να απολαύσουν το μπάνιο τους σε μια απομονωμένη παραλία του Πηλίου, χωρίς μαγιό.

Η επιλογή τους εξόργισε έναν τρίτο άνδρα οποίος βρισκόταν εκεί με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Πιάστηκαν στα χέρια στην παραλία του Πηλίου

Οι λεκτικές αντεγκλήσεις δεν άργησαν να μετατραπούν σε σπρωξίματα και κλωτσιές, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το thenewspaper.gr., να επικρατήσει αναστάτωση στην παραλία.

Πολίτες κάλεσαν την Αστυνομία, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε και τους τρεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο άντρες που κολυμπούσαν γυμνοί  υπέβαλαν μήνυση για επίθεση στον τρίτο άνδρα, ενώ εκείνος ανταπάντησε με δική του μήνυση, γεγονός που οδήγησε και τους τρεις στο κρατητήριο για να περάσουν τη νύχτα.

Χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή στις 13:00 το μεσημέρι.

Μάλιστα, η μία πλευρά σκοπεύει να προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να πετύχει την ενίσχυση των κατηγοριών της.

Το περιστατικό έγινε στην παραλία «Τζίτζικας», στον δρόμο Μηλίνας – Τρικερίου, μια μικρή και απόκρημνη γωνιά του Πηλίου, γνωστή για τα γαλάζια νερά της.

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση και μεταβάλλει προς το χειρότερο το Πειθαρχικό Δίκαιο

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Βίντεο από τη φωτιά που έφτασε σε αυλές σπιτιών – «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»
Χωρίς ενεργό μέτωπο 28.08.25

Βίντεο από τη φωτιά στη Σαλαμίνα που έφτασε σε αυλές σπιτιών - «Είχαν γλέντι, έριξαν πυροτεχνήματα»

Η περιοχή που έπιασε φωτιά στη Σαλαμίνα έχει κατοικίες, πολλές ελιές, πεύκα και ξερόκλαδα, αλλά με την επέμβαση της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου απετράπησαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Παλλήνη: Εθισμένος στον τζόγο ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς
Παλλήνη 28.08.25

«Έχανα και έβαζα φωτιά» - Εθισμένος στον τζόγο ο δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται για εμπρησμούς

Ο δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη για τους εμπρησμούς στην Παλλήνη, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση, θα απολογηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στο Σύνταγμα
Ελλάδα 28.08.25

Απεργία της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα

Η ΑΔΕΔΥ καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί

Σύνταξη
Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή του δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της
Ελλάδα 28.08.25

Τροχαίο στην Πιερία: Μάχη για τη ζωή του δίνει 11χρονο κοριτσάκι – Νεκρή η 9χρονη αδελφή της

Το τροχαίο στην Πιερία συνέβη όταν η 35χρονη μητέρα των κοριτσιών, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του ΙΧ και προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύνταξη
Βόλος: Τη θεία τους προτείνει για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης η Εισαγγελία
Ελλάδα 27.08.25

Βόλος: Τη θεία τους προτείνει για την επιμέλεια των παιδιών της 36χρονης η Εισαγγελία

Το δικό τους δράμα ζουν τα τέσσερα παιδιά της 36χρονης, η οποία έπεσε θύμα δολοφονίας στον Βόλο από τον 40χρονο σύζυγό της, με την Εισαγγελία να προτείνει να ζήσουν με την θεία τους στην Σκιάθο

Σύνταξη
Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση
Διαχείριση κρίσεων 28.08.25

Η αναγκαιότητα θωράκισης της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης απέναντι στην κλιματική κρίση

Η τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να είναι ο «τελευταίος τροχός της αμάξης» και να αποκτήσει θεσμικό και οικονομικό βάρος αντάξιο των ευθυνών που αναλαμβάνει στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
Επικαιρότητα 28.08.25

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ

Live από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η θεματική εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» παρουσία Μητσοτάκη - Η εκδήλωση γίνεται στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της 89ης ΔΕΘ

Σύνταξη
Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
28.08.25
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.08.25

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Πορεία και συγκέντρωση στο Σύνταγμα – «Όχι» στην ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πραγματοποιούν 24ωρη απεργία ζητώντας απόσυρση του νομοσχεδίου που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση και μεταβάλλει προς το χειρότερο το Πειθαρχικό Δίκαιο

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων
Νέο μέτρο 28.08.25

Ο Τραμπ θέλει να περιορίσει τη διάρκεια των θεωρήσεων εισόδου των ξένων φοιτητών και δημοσιογράφων

Σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, οι αλλοδαποί κάτοχοι φοιτητικής βίζας δεν θα μπορούν να παραμένουν περισσότερα από τέσσερα χρόνια στο αμερικανικό έδαφος

Σύνταξη
Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός
Champions League 28.08.25

Τα χρήματα του Champions League, τα στάνταρ έσοδα και τα bonus – Τι έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής του Champions League αυξάνει και τα έσοδα των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου
Πολιτική 28.08.25

Ορκίστηκε βουλευτής η Στ. Αραμπατζή στη θέση του αδικοχαμένου Απ. Βεσυρόπουλου

Στην έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για τη νέα σεζόν, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του κ. Βεσυρόπουλου με τους συναδέλφους να αφήνουν λευκά τριαντάφυλλα στο έδρανο του

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης
InShorts 28.08.25

Φεστιβάλ Βενετίας: Διαδηλωτές άνοιξαν πανό για τη Γάζα πριν την έναρξη της εκδήλωσης

Μέλη μιας συλλογικότητας από την περιοχή της ιταλικής πόλης συγκεντρώθηκαν μπροστά στο Μέγαρο των Φεστιβάλ, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και πανό με τα συνθήματα «Free Palestine» και «Stop the Genocide».

Σύνταξη
Φθιώτιδα: Καταγγελίες, απειλές και παρ’ ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)
Στη Φθιώτιδα 28.08.25

Καταγγελίες, απειλές και παρ' ολίγον ξύλο στο Δημοτικό Συμβούλιο Μακρακώμης (βίντεο)

Δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης αποκάλεσε κάτοικο του Αγίου Γεωργίου, στη Φθιώτιδα, πολιτικάντη με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που λειτουργεί σαν να ασκεί διοίκηση για λογαριασμό του Δήμου

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι οχυρωμένες πόλεις στο στόχαστρο του Πούτιν – Δεκατέσσερις οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο
Δείτε χάρτη 28.08.25 Upd: 11:18

Οι οχυρωμένες πόλεις της Ουκρανίας στο στόχαστρο του Πούτιν - 14 οι νεκροί από τη νέα επίθεση στο Κίεβο

«Παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία - Σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο - Ποιες πόλεις επιδιώκει να κατακτήσει ο ρωσικός στρατός, πώς έχουν οχυρωθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν
Τεχνητή Νοημοσύνη 28.08.25

Ο αλγόριθμος του Netflix «σκοτώνει» την πρωτοτυπία – Ταινίες για όλους, που δεν μένουν σε κανέναν

Με προϋπολογισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά σενάρια που μοιάζουν βγαλμένα από «αλγοριθμική μηχανή», το Netflix κατηγορείται ότι παράγει εύπεπτες αλλά «άχρωμες» ταινίες στον βωμό των δεδομένων και της μαζικής απήχησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν
Damage control 28.08.25

ΕΣΥ: Το μαύρο άσπρο για την είσοδο ιδιωτών στα νοσοκομεία κάνει ο Θεμιστοκλέους – Συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν

Σε συγκρίσεις με 40 χρόνια πριν, για την κατάσταση στο ΕΣΥ κατέφυγε ο υφ. Υγείας Μ. Θεμιστοκλέους - Επιχείρησε να πείσει ότι η είσοδος ιδιωτών στα νοσοκομεία ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της περίθαλψης

Σύνταξη
