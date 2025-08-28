Άγριος καβγάς ξέσπασε σε μία παραλία του νοτίου Πηλίου, με αποτέλεσμα τρεις συλλήψεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο άντρες αποφάσισαν να απολαύσουν το μπάνιο τους σε μια απομονωμένη παραλία του Πηλίου, χωρίς μαγιό.

Η επιλογή τους εξόργισε έναν τρίτο άνδρα οποίος βρισκόταν εκεί με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Πιάστηκαν στα χέρια στην παραλία του Πηλίου

Οι λεκτικές αντεγκλήσεις δεν άργησαν να μετατραπούν σε σπρωξίματα και κλωτσιές, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με το thenewspaper.gr., να επικρατήσει αναστάτωση στην παραλία.

Πολίτες κάλεσαν την Αστυνομία, που έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε και τους τρεις. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας και διατάραξη κοινής ειρήνης.

Οι δύο άντρες που κολυμπούσαν γυμνοί υπέβαλαν μήνυση για επίθεση στον τρίτο άνδρα, ενώ εκείνος ανταπάντησε με δική του μήνυση, γεγονός που οδήγησε και τους τρεις στο κρατητήριο για να περάσουν τη νύχτα.

Χθες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια του Βόλου, όπου πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο Παρασκευή στις 13:00 το μεσημέρι.

Μάλιστα, η μία πλευρά σκοπεύει να προσκομίσει ιατρικές γνωματεύσεις από το Κέντρο Υγείας Αργαλαστής. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να πετύχει την ενίσχυση των κατηγοριών της.

Το περιστατικό έγινε στην παραλία «Τζίτζικας», στον δρόμο Μηλίνας – Τρικερίου, μια μικρή και απόκρημνη γωνιά του Πηλίου, γνωστή για τα γαλάζια νερά της.